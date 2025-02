Česko pobláznila dubajská čokoláda. Která je ale nejlepší a stojí opravdu za to? Čtěte náš redakční test

Uložit 0

Vymyslela ji, když byla těhotná. Rozbouřené chutě se ale ukázaly být pro byznys tím pravým. Dubajská čokoláda pobláznila Česko i svět, což dokazuje mimo jiné i to, že s ní natočil video i Andrej Babiš – evidentně tak doufá, že mu to pomůže u voleb. Dubajskou čokoládu, tedy aspoň tu, která je dostupná na českém trhu, jsme vyzkoušeli i my v redakci. Podívejte se, co na ni říkáme.

Sarah Hamouda, čokolatiérka z Dubaje, která má britsko-egyptské kořeny, založila v roce 2021 malou čokoládovnu Fix Dessert Chocolatier. A i když jsou v Dubaji na těžké, velmi sladké čokolády zvyklí, tahle zapůsobila jinak. Snad to předurčil i její název, Hamouda ji totiž pojmenovala Can’t Get Knafeg of It, což je slovní hříčka na anglické sousloví nemůžu se toho nabažit, který ale odkazuje na jemné, těstovinové nitě, které jsou uvnitř čokolády. Ty jsou doplněné ještě o pistáciový krém a sezamovou pastu tahini.

Původně byl o čokoládu, která vychází z tradičních arabských chutí, zájem jen v Dubaji. Změnilo se to ale na konci roku 2023, kdy influencerka Maria Vehera na svém TikToku zveřejnila video, jak čokoládu ochutnává. Stala se hitem, na což po nějakém čase zareagovali i čeští výrobci čokolád a také dodavatelé, kteří její různé varianty – originál je dostupný stále jen v Dubaji – zařadili do svých nabídek. V redakci jsme otestovali pět v Česku prodávaných čokolád a podle toho, jak moc nám chutnaly, jim přiřazovali jeden až pět bodů. Která jich získala nejvíc, zjistíte na konci článku.

Mixit

Foto: Mixit Dubajská čokoláda od Mixitu

Mixit je česká firma, jež se specializuje na výrobu müsli. Do sortimentu se dubajskou čokoládu rozhodla zařadit na základě trendu. „Kolega ji přivezl z Dubaje jako sladkou pozornost a už tehdy jsme si všimli její popularity na sociálních sítích. Po ochutnání jsme se tolik nadchli, že jsme začali vyvíjet vlastní verzi, ale z našich surovin a s důrazem na kvalitu,“ popisuje marketingový ředitel společnosti Štěpán Zub.

Redakce na ní ocenila, že hezky křupe, zároveň byla ale příliš sladká. Nadšení nepanovalo ani nad velikostí, je to zhruba třetina klasické tabulky čokolády a navíc je stejně tak vysoká. Dubajská čokoláda přitom bývá vyšší. „Křupavá, moc sladká a pistácie v tom necítím,“ popsal své dojmy člen redakce Filip. Čokoláda od Mixitu patří k těm levnějším, stojí 150 korun, je ale potřeba přihlížet k tomu, že jde o menší gramáž.

Gülerfamily

Foto: Gülerfamily Dubajská čokoláda od Gülerfamily

Jako druhou jsme ochutnali tabulku od Gülerfamily, což je rodinná firma, která se zaměřuje na cukrářskou a pekařskou výrobu sladkých pochoutek, především pak ale baklavy. „Pistácie jsou jednou z našich základních ingrediencí a kupujeme je od nejlepších dodavatelů,“ popisuje firma, která na trh uvedla rovněž karamelou dubajskou čokoládu. Jde o mléčnou tabulku, která je plněná karamelovo-arašídovým krémem a křupavými nudlemi kataifi.

Ze všech testovaných čokolád je ta od tureckého výrobce nejvyšší. Měla také výraznou pistáciovou chuť. „Vizuálně nejvíc odpovídala tomu, co je vidět na všech těch videích – vysoká tabulka čokolády, která při zlomení krásně křupla, a hodně náplně, na které je už od pohledu vidět, že je poctivě z pistáciového másla. Za mě byla nejlepší i chuťově,“ líčí editorka Gabriela. Poctivě za ní každopádně také zaplatíte – stojí 420 korun.

Čokoládovna Janek

Foto: Čokoládovna Janek Dubajská čokoláda od Čokoládovny Janek

Další testovanou čokoládou byla ta z Čokoládovny Janek, což je malá, lokální čokoládovna z Uherského Brodu. Tam zaregistrovali hit z Dubaje loni v létě. Líbilo se jim přitom spojení, které nabízela. „Chtěli jsme ji vyrobit, jak se říká, na naši chuť. To se nám povedlo po novém roce,“ líčí spolumajitel podniku Václav Durďák.

Redakce se shodla na tom, že má opravdovou pistáciovou chuť, z vybraných čokolád je druhá nejvyšší. „Sice nevypadá tak autenticky jako ta předchozí, ale chutná mi o trošku víc, protože není tak sladká, vzhledově je navíc pěkná. Má na sobě barevné cákance a je taková vymazlená, drží pohromadě, takže je lákavá i na pohled,“ popisuje editorka Lucie. Podle naší acconut manažerky Martiny je pak chuťově nejvybalancovanější. Je zároveň nejdražší, stojí 449 korun.

Grizly

Foto: Grizly.cz Dubajská čokoláda od Grizly

Dubajskou čokoládu mezi své produkty zařadil rovněž populární e-shop s oříšky a zdravou výživou Grizly. „Jsme továrna na oříšky, takže když jsou v něčem ořechy, musíme to mít. Proto nám přišlo přirozené naskočit na trend dubajských čokolád,“ říká manažerka společnosti Aneta Matonová.

Grizlyho čokoláda je podobně vysoká jako její kolegyně od Gülerfamily, je také podobně zabalená, a pokud by neměla svrchní obal, ale jen alobalovou folii, nikdo by patrně rozdíl nepoznal. Stejné má ostatně i vroubkování. Výrazný rozdíl je ale v chuti. „Vůbec nekřupe, navíc má suchou konzistenci náplně, takže lepí pusu,“ popsala account manažerka Klára. „Drolí se,“ dodala Hana z eventového týmu. Ani toto není žádná levná záležitost, stojí 399 korun.

Ülker

Foto: Rohlik.cz Dubajská čokoláda Ülker z Turecka

Poslední testovanou čokoládou je ta od turecké značky Ülker, kterou prodává například Rohlik.cz. Společnost, která sídlí v Istanbulu, se specializuje na čokoládu, kávu, sušenky, dětskou výživu, zmrzlinu a žvýkačky. Její výhodou je, že patří mezi levnější varianty, stojí totiž 129 korun.

„První a poslední testovaný kousek se asi nejvíc blížily běžnějším čokoládám, akorát s tím křupavým twistem navíc. Přišly mi o něco sladší, poslední se hodně podobala Geishe. Což není nutně na škodu, jen si pak člověk říká, jestli si raději nekoupit tu slavnou čokoládu v růžovém obalu, když je levnější,“ ohodnotila editorka Pavlína.

Které čokolády nám chutnaly nejvíc? Čokoládovna Janek – 31,5 bodu

– 31,5 bodu Gülerfamily – 27 bodů

– 27 bodů Ülker – 19 bodů

– 19 bodů Mixit – 16,5 bodu

– 16,5 bodu Grizly – 9 bodů

Co se týče konečných výsledků, nejvíc v redakci zabodovala čokoláda z Čokoládovny Janek. Z maximálního počtu 40 bodů, kdy za jednotlivce bylo nejvíc bodů pět a hlasovalo nás osm, získala 31,5 bodu. Na druhém místě se umístila ta od Gülerfamily, která skončila s 27 body. Na třetím místě pak čokoláda Ülker s devatenácti body a za ní ta od Mixitu se 16,5 bodu. Nejméně v redakci chutnala verze od Grizly, která získala jen devět bodů.

Tak jako tak, všichni prodejci se shodují, že o dubajskou čokoládu je extra velký zájem. A většinou nestíhají poptávku uspokojit. Z testu nám ale vyplynulo ještě něco – kdo není fanoušek, pak ho nenadchne ani žádná z nabízených čokolád. U nás se to stalo ve dvou případech z osmi.