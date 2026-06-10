Česko zažije ujetou světovou premiéru. V pražském kostele se objeví kněz, co se mění na dinosaura
Ježíš Kristus: Lovec upírů, Iron Sky, Velocipastor nebo třeba Zabijácké suši. Filmový festival Naruby láká na to nejhorší z kinematografie.
V samotném srdci Prahy je kostel svaté Anny. Dnes už odsvěcená budova, která si však zachovává duchovní náplň coby centrum provozované nadací Dagmar a Václava Havlových. Pořádají se tu koncerty, setkání i další kulturní akce či konference… A zakrátko se tu světu představí kazatel, který se mění na vražedného dinosaura.
Čekali byste tu třeba výměnu názorů duchovních různého vyznání nebo zástupců různých kultur z celého světa. Odsvěcený kostel svaté Anny neboli prostor Pražská křižovatka kousek od Betlémské kaple ale v následujících dnech bude hostit akci úplně jiného ražení. Na které nebude chybět ani Ježíš bojující s upíry. Nebo snímek považovaný za jeden z nejstrašnějších filmů všech dob.
„Jdeme proti proudu a promítáme ty nejhorší filmy, které byly za posledních padesát let natočené,“ říká David Paškevič, organizátor filmového festivalu Naruby, jenž ve svaté Anně odstartuje ve čtvrtek. Už názvy vybraných snímků jsou dost vypovídající – namátkou třeba Zabijácké suši, Ježíš Kristus: Lovec upírů nebo Velocipastor 2. Tušíte správně, je to film o pastorovi, co se mění na velociraptora. Který umí kung-fu. V Praze se dokonce odehraje jeho světová premiéra – i když vlastně nechtěně.
„Původně to vůbec premiéra neměla být. Ale protože dodělávky filmu se neustále prodlužovaly, Velocipastora 2 tvůrci definitivně dokončí jen pár hodin před promítáním v Praze,“ popisuje Paškevič. Snímek zde představí jeho tvůrce Jesse Gouldsbury. „Snažil jsem se ho přivést už na dřívější ročníky. Ale až když jsem se zmínil, že aktuální festival proběhne na tematickém místě, v kostele, tak pozvání přijal,“ popisuje pořadatel.
Tvůrce pokračování filmu o kazateli, jenž se mění v dinosaura bojujícího se zločinem, nebude jediným hostem festivalu. O něco známější, ačkoliv stále spíš těm zkušenějším filmovým gurmánům, je Timo Vuorensola, autor kultovního snímku Iron Sky o nacistech, kteří kolonizovali Měsíc. Na filmový festival Naruby dorazí také český youtuber Adam Lysek známější coby Vidrail, kterého na sítích sleduje přes půl milionu fanoušků.
Béčkový festival nabídne pohled na to nejlacinější z moderní kinematografie včetně nechvalně proslulého snímku The Room, který je často označovaný za nejméně povedený film v dějinách, či nahrávku legendární svatby Jiřího Káry. Diváci podobné skvosty budou sledovat nejen v prostorech Pražské křižovatky, podivné projekce obsadí od čtvrtka 11. června až do soboty 13. června také bývalou restauraci Parnas vedle kavárny Slavie a sousední Klub FAMU.
Kromě filmů s pochybnou kvalitou (ale s nezpochybnitelným potenciálem pobavit) láká akce i na způsob, jak jejich sledování dodat ještě další dimenzi. Anebo jak ho prostě přežít. Tou je zakomponování barů s drinky do každého kinosálu. „Špatný film a kvalitní rum znamená ve výsledku skvělý zážitek,“ říká Paškevič o principu, kterým se řídí nejen jím provozované žižkovské kino Balt, ale právě i festival Naruby.