Český Livesport už má po světě přes 155 milionů uživatelů a v čistém vydělal více než dvě miliardy
V roce 2025 skupině, která je globálně známá pod značkou Flashscore, vyrostly tržby i zisk. Přestože se nekonal žádný velký fotbalový event.
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Česká mediálně-technologická firma Livesport, která provozuje globální síť sportovních výsledků Flashscore, loni utržila 3,21 miliardy korun, o pětinu víc než v roce 2024. Provozní zisk jí vzrostl z 841 milionů na 1,12 miliardy korun. Pozoruhodné ale je, že čistý zisk je znovu podstatně vyšší než ten provozní, a to 2,24 miliardy. Jak je to možné? Jeho výši totiž podle mluvčího firmy Petra Vavrika táhnou hlavně dividendy z dceřiných společností.
„Rok 2025 neměl euro ani mistrovství světa, tedy turnaje, díky kterým si nás každé dva roky najdou miliony nových fanoušků. Růst jsme si museli odpracovat sami – produktem, obsahem a rychlostí,“ uvedl k číslům CEO Livesportu Pavel Krbec. Firma loni také dolaďovala vlastní hodnocení fotbalistů Livesport Rating, na kterém spolupracovala s bývalým brankářem Petrem Čechem.
Samotný Flashscore v říjnu 2025 poprvé překonal 125 milionů měsíčních uživatelů. Včetně španělské BeSoccer, kterou Livesport koupil na konci roku 2024, navštívilo jeho weby a aplikace 155,9 milionu lidí. Livesport vyvíjí sportovní weby a aplikace od roku 2006 a majoritně jej ovládá podnikatel Martin Hájek.