Jak by vypadaly u Livesportu jeho vlastní výsledky? Góly v síti 2,7 miliardy, získané body 1,7 miliardy
Martin Hájek a jeho firma Livesport, která má po celém světě na 130 milionů uživatelů, za sebou mají další vydařený rok.
Technologická společnost Livesport, která provozuje globální síť sportovních služeb Flashscore, oznámila za rok 2024 rekordní hospodářské výsledky. Firma Martina Hájka vykázala tržby ve výši 2,67 miliardy korun, což představuje meziroční nárůst o 20,5 procenta. Provozní zisk dosáhl 841 milionů korun a vzrostl tak meziročně o 66 procent z loňských 507 milionů korun. Čistý zisk byl díky podílům v dceřiných společnostech ještě skoro o miliardu vyšší.
Livesport, jenž dnes obsluhuje zhruba 130 milionů uživatelů měsíčně ve více než 50 zemích světa, zaznamenal v loňském roce několik strategických kroků. Nejvýznamnějším byla listopadová akvizice španělské fotbalové aplikace BeSoccer, která má přes 25 milionů měsíčních uživatelů a představuje dosud největší koupi v historii společnosti.
Ekonomicky se nákup platformy do čísel za rok 2024 logicky příliš nepromítl. „BeSoccer jsme koupili kvůli synergickým efektům, které časem budou růst – především ve Španělsku, Jižní a Střední Americe a Africe, kde je tahle značka velmi silná. Momentálně ale individuální výkon naší akvizice nechceme komentovat,“ říká mluvčí Petr Vavrik.
Kromě akvizice BeSocceru uzavřel Livesport také strategické partnerství se Stats Perform, jedním z předních světových dodavatelů sportovních dat. A také zprovoznil nové datacentrum v pražských Malešicích s trojnásobnou kapacitou oproti stávající infrastruktuře, které má zvládnout rostoucí nápor uživatelů během velkých sportovních událostí – za rok to bude například fotbalové mistrovství světa.
Martin Hájek, který v roce 2023 předal operativní řízení novému CEO Pavlu Krbcovi a přesunul se na pozici předsedy představenstva, drží v Livesportu 90procentní podíl. Podle žebříčku časopisu Forbes patří mezi 30 nejbohatších Čechů s majetkem přesahujícím 21 miliard korun. V posledních letech se kromě technologických investic věnuje dobročinnosti, patří mu například portály Donio nebo Dobrobot, a také podpoře audiovizuálního umění prostřednictvím platformy Dramox nebo nové filmové produkční společnosti Impactfilm. Patří mu také taxi služba Liftago.
Co se ekonomických výkonů společnosti za rok 2024 týče, v tržbách dosáhla bezmála na 2,7 miliardy korun. Předloni toto číslo, tvořené hlavně inzertními příjmy z reklamy, jež se zobrazuje uživatelům aplikací Flashscore či Livesport, představovalo „jen“ 2,2 miliardy.
Stran zisku je to u Livesportu specifické: provozní zisk činil 841 milionů, předloni to bylo 506 milionů. Jenže zároveň se do výsledného čistého zisku započítávají i příjmy z majetkových podílů v jiných firmách. A ty profit naboostovaly na konečných 1,7 miliardy čistého zisku.
„Spolu s výší tržeb ve výroční zprávě nově zdůrazňujeme vývoj a výši provozního zisku. Ekonomickou výkonnost naší firmy totiž odráží lépe než čistý zisk, do kterého se promítá víc vlivů,“ vysvětluje mluvčí Vavrik. Výsledky za rok 2024 proto na první pohled kontrastují s předchozím rokem, kdy firma vykázala čistý zisk dokonce 2,22 miliardy korun – ten byl ovšem výrazně ovlivněn prodejem dvou dceřiných společností v rámci restrukturalizace mateřské skupiny.
Livesport pokračuje v globální expanzi a podle CEO Pavla Krbce, který před příchodem k Martinu Hájkovi dělal kariéru mimo jiné ve skupině PPF, plánuje další posílení pozice na trzích s rychlými sportovními informacemi. Firma i proto rozšířila své multimediální aktivity otevřením nového studia v domovské budově Aspira Business Centre v Nových Butovicích, kde vznikají podcasty včetně populárního pořadu Livesport Daily, audiokomentáře i vlastní video obsah. Jen pro ilustraci: v roce 2024 redakce Livesportu vydaly celkem 320 tisíc článků napříč desítkami zemí.