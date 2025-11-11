Kylian Mbappé a Lamine Yamal vystříleli Livesportu rekordní čísla: uživatelů už má přes 155 milionů
Populární aplikace na sportovní výsledky překonala vlastní rekordy, pomáhá jí loňská akvizice španělského BeSocceru.
Derby Realu Madrid s Barcelonou známé jako El Clásico přilákalo koncem října na platformy české výsledkové společnosti Livesport, ve světě známé jako FlashScore, 14,7 milionu návštěvníků. Šlo o druhý nejsledovanější zápas v historii firmy. Celá neděle 26. října pak přinesla denní návštěvnost 48,5 milionu uživatelů, což je nejvyšší denní číslo, jaké společnost zaznamenala. Říjen se pro Livesport stal nejúspěšnějším měsícem v historii s celkovými 155,9 milionu měsíčních uživatelů.
Poprvé tak firma majitelů Martina Hájka a Jiřího Mareše překonala hranici 150 milionů návštěvníků. Samotná vlajková loď společnosti, globální síť Flashscore, zaznamenala přes 125 milionů uživatelů. Tím překonala předchozí rekord 116 milionů z listopadu 2022 během fotbalového mistrovství světa v Kataru.
Rekordní měsíc přišel rok po akvizici španělské služby BeSoccer, která do portfolia Livesportu přinesla 25 milionů uživatelů. Za uplynulých dvanáct měsíců aplikace rostla a v říjnu dosáhla návštěvnosti přes 30 milionů. „Potvrzuje se, že s touhle čistě fotbalovou aplikací dokážeme posilovat ve španělsky a francouzsky mluvících zemích,“ říká CEO Livesportu Pavel Krbec. Livesport zároveň překročil hranici 400 milionů stažení svých mobilních aplikací.