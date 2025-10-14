Český MOL míří na Václavák, ale ne s pumpou. Chceme tam uspět s kávou a hot dogy, říká jeho šéf
Koncept Fresh Corner zná asi každý, kdo se někdy zastavil na pumpě s jmenovkou MOL. Teď bude jejich káva a jídlo k mání i v centru Prahy.
„Čerpací stanice? Ne, provozujeme servisní stanice,“ zdůrazňuje Ľuboš Dinka, šéf českého MOLu, hned na začátku rozhovoru. Obří ropný a plynárenský koncern už na své „čerpačky“ dlouho nenahlíží jako na místa určená jen k rychlému natankování. Dnes na nich nabízí širší sortiment služeb – a důkazem má být i vlastní síť rychlého občerstvení a restaurací Fresh Corner, která v těchto dnech slaví desetileté výročí. MOL na ni evidentně sází, protože se rozhodl, že kávu nebo hot dogy už nebude v Česku nabízet jen na svých stanicích. S novou provozovnou míří přímo na pražský Václavák.
Fresh Corner svou první pobočku, která už nebude vázaná na prodej paliv a konkrétní pumpu, otevře v Lindtově pasáži, která spojuje Václavské a Jungmannovo náměstí. Prostor o rozloze 37 metrů čtverečních bude fungovat jako takový fast food s otevírací dobou od osmi ráno do dvou v noci. Místa k sezení zde nebudou. „Pilířem nabídky budou hot dogy v různých příchutích a samozřejmě naše káva. Chybět nebudou sendviče, bagety nebo chlazené nápoje,“ předestírá Dinka s tím, že zákazníci tu budou moci využít i nabídek z aplikace MOL Move. Jen tu logicky nenatankují.
„Václavské náměstí je ideální, viditelné místo, kde je přirozeně velká poptávka po rychlém občerstvení. Ačkoliv jsme stále především palivářská společnost, naše zkušenost z jiných trhů potvrzuje, že můžeme být úspěšní i s čistě nepalivovým konceptem,“ pokračuje šéf českého MOLu.
Praha totiž není v tomto ohledu průkopníkem. Samostatně již koncept Fresh Corner nějakou dobu funguje například na bratislavském letišti nebo v centru Budapešti, kde je ovšem i prostor k sezení. „Tyto pobočky vykazují srovnatelné prodeje jako klasické čerpačky. Osvědčují se nám. Proto jako celá skupina plánujeme další rozšiřování konceptu – a výjimkou nebude ani Česká republika. Zajímavá jsou pro nás z tohoto pohledu místa s vysokou koncentrací lidí, tedy nádraží, letiště nebo turistické destinace,“ líčí pro CzechCrunch Dinka.
Sázka na kávu
Koncept Fresh Corner ale v Česku znají především řidiči, kteří se čas od času zastaví na pumpě s jmenovkou MOL. Primárním důvodem zastávky pořád zůstává doplnění paliva, v poslední dekádě si však během pauzy mohou dát i zmíněnou kávu, hot dog a místy teplé minutkové jídlo. „V minulosti byla káva na pumpách jen takovou zabarvenou vodou bez výrazné chuti. Dnes už naše stanice mohou konkurovat klasickým kavárnám,“ tvrdí Dinka.
MOL má v domovském Maďarsku vlastní pražírnu, která zásobuje celou skupinu působící ve 13 zemích střední a jihovýchodní Evropy. V provozovnách Fresh Corner tak zákazníci naleznou vedle samoobslužných kávovarů i baristický koncept se stoprocentní arabikou a dalšími variantami nápoje.
„Kultura pití kávy se v tuzemsku obrovským způsobem posunula, zákazník je náročný a chce mít velký výběr. Nabízíme proto širokou paletu druhů – od espressa přes latte až po flat white. Kromě klasické kávy nabízíme v letních měsících i stále populárnější studené nebo ledové kávy. Sortiment pak doplňujeme o sezónní produkty, nyní jde například o podzimní pistáciové latte,“ dodává jednapadesátiletý manažer.
Fresh Corner
- 1 300 provozoven v devíti zemích Evropy, z toho 254 v České republice
- v loňském roce se zde prodalo 65 milionů šálků kávy a 43 milionů hot dogů
- na vybraných místech nabízí i teplá jídla, nově třeba pizza wrapy
Ľuboš Dinka začal kariéru v bratislavské rafinerii Slovnaft, která je součástí skupiny MOL, a to hned po vysoké škole. „Má diplomová práce se zabývala cenotvorbou a produktovými skupinami Slovnaftu. A na jejím základě mě pak firma oslovila s nabídkou práce,“ vzpomíná. Později následoval rok vojenské služby u jednotky protivzdušné obrany, po níž se v roce 1999 do Slovnaftu vrátil – právě v době, když do něj jako majoritní akcionář vstupoval maďarský MOL.
Postupně prošel různými pozicemi od cenového analytika přes kontrolní oddělení až po obchod s palivovými kartami. Tři roky strávil v Budapešti, kde zodpovídal za prodej tmavých produktů, tedy asfaltu, topných olejů či speciálních chemikálií. Poté se vrátil do Slovnaftu jako obchodní ředitel, aby před třemi lety přešel do čela české pobočky MOLu. A celou dobu zůstává firmě věrný i jako řidič. „Tankuji výhradně u nás. Vím, co prodáváme, takže nemám důvod zkoušet něco, co určitě lepší nebude,“ usmívá se.
Právě proto hned na začátku rozhovoru upozorňuje – na základě vlastní zkušenosti – na rozdíl mezi běžnými čerpačkami a servisními stanicemi, které MOL provozuje. „Zhruba polovinu zisku našich stanic dnes tvoří nepalivové zboží, tedy právě jídlo, pití a další doprovodný sortiment. A ten podíl stále roste,“ podtrhuje.
V současnosti má MOL v Česku zhruba 300 stanic a je tak po Orlenu dvojkou na trhu. Kromě retailu provozuje i velkoobchod s palivy, mazivy a tankovacími kartami pro firmy. Loňský obrat v tuzemsku dosáhl přibližně 41 miliard korun při zisku kolem dvou miliard. „Česko je pro naši skupinu strategický trh, z pohledu konkurence v maloobchodu ovšem extrémně náročný. Máme ambici naši pozici i nadále posilovat, ale musí nám to dávat smysl,“ připomíná Dinka.
Zhruba polovinu zisku našich stanic dnes tvoří nepalivové zboží, tedy jídlo, pití a další doprovodný sortiment.
Důvodem pomalejší expanze je mimořádná hustota české sítě čerpacích stanic – motoristé mohou na silnicích tankovat v průměru každých 14 kilometrů, celkový počet čerpacích stanic je bezmála osm tisíc. Nové tak vznikají především u nových úseků dálnic, silnic a obchvatů. „Naše dvě nejnovější stanice se nacházejí na dálnici D3 před Českými Budějovicemi. Pro příští rok máme v plánu další výstavbu a zároveň sledujeme i možnosti akvizic,“ dodává.
A tradiční pohonné hmoty? Ty pro MOL zůstávají prioritou, včetně těch speciálních. „Vývoji a testování paliv věnujeme velkou pozornost,“ pokračuje Dinka s tím, že firma také klade důraz na prémiová paliva, která by do roku 2030 měla v jeho síti tvořit 30 procent prodejů. „Trend je jasný – řidiči si více hlídají, co do auta lijí.“ Kromě toho má MOL v portfoliu rovněž závodní palivo Racing Fuel 102+, které nabízí v průběhu letní sezony na vybraných stanicích.
I přes pomalejší nástup elektromobility nebo vodíku v dopravě pak MOL nadále realizuje svou strategii Shape Tommorow, která klade větší důraz na obnovitelná paliva, biometan nebo geotermální energii. V loňském roce skupina otevřela v Maďarsku závod, který zvládne vyrobit 1 600 tun zeleného vodíku ročně.
„Zatím ho používáme v našich rafinériích při výrobě. Na čerpací stanice jej nedodáváme, protože není poptávka. Zároveň na stanicích budujeme vlastní síť dobíjecích míst MOL Plugee, ale vidíme, že elektromobilita naplňuje očekávání jen velmi pomalu. Vize ohledně rozvoje z posledních let se absolutně nepotvrdily,“ popisuje Dinka.
Za zásadní změnu považuje konec výjimky na dovoz produktů z ruské ropy do Česka, ke kterému došlo letos v červnu. „Nyní do tuzemska dodáváme výlučně produkty z neruské ropy. Potřebovali jsme čas, abychom zajistili alternativní druhy přepravy. V této souvislosti realizujeme velké investice taky v rafinérii Slovnaft, která je naším nejvýznamnějším dodavatelem pohonných hmot,“ vysvětluje.
Slovnaft aktuálně investuje do diverzifikace zhruba 200 milionů eur (téměř 5 miliard korun). Velká část projektů už je hotová a další fáze se dokončí během nejbližších odstávkových cyklů. Ještě před vypuknutím války pak MOL vložil 170 milionů dolarů (asi 3,5 miliardy korun) do rozšíření ropovodu Adria z Chorvatska, respektive jeho úseku mezi Slovenskem a Maďarskem.
Do roku 2027 má být firma plně připravena zpracovávat výhradně neruskou ropu. Slováci a Maďaři zatím čerpají ropu i z Ruska, její poměr se ale stále snižuje. „Každopádně jsme přesvědčeni, že závislost pouze na jednom zdroji je velmi nebezpečná teď i v budoucnu. Právě proto se snažíme rozvíjet alternativu v podobě ropovodu Adria a zároveň zachovat i stávající připojení včetně Družby,“ uzavírá Dinka.