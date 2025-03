Čeští designéři dostali za úkol vylepšit golfový dálkoměr. Američanům pomohli ke stovkám milionů korun

Uložit 0

Pražské designové studio Lesid se vrhlo do konzervativního světa golfu. A jeho minimalistický přístup v něm způsobil nebývalý zájem. Americká firma Pinned Golf, která si studio najala, aby její dálkoměry udělalo více „sexy“, prodala během uplynulého roku přes třicet tisíc inovovaných dálkoměrů Prism+ v přepočtu za téměř 200 milionů korun. „Nečekal jsem, že toho dokáží tak rychle prodat tolik,“ přiznává jeho šéf Adrian Lesechko, jehož tým proměnil svou vášeň pro čistý design ve stamilionový byznys na druhé straně oceánu.

O co vlastně jde? Dálkoměr měří vzdálenosti na golfovém hřišti. Obvykle od místa odpalu k jamce či nějaké překážce. Jednoduše řečeno, když znáte vzdálenost, víte, jak se takticky zachovat nebo jakou hůl vybrat. Nicméně některé modely vypadaly značně zastarale, což může být v době, kdy všichni hledají moderní gadgety všeho druhu, konkurenční nevýhoda.

Když americká firma Pinned Golf chtěla právě takový problém řešit, oslovila s nabídkou spolupráce české studio Lesid. „Je to americká značka, která na trhu působí několik let. Už měli produkt, ale chtěli jej posunout o úroveň výš tak, aby mohl konkurovat lídrům na trhu. Nemají dlouhou historii, i tak se ale dokázali rychle dostat do golfového povědomí, firma má totiž své jasné DNA, kterému chceme přispět právě naším designem,“ vysvětluje Lesechko.

Čeští designéři začali tak jako u každého projektu. Zanalyzovali původní produkt a identifikovali jeho slabé stránky, aby je mohli vylepšit. Rychle se přitom zaměřili na přemíru ovládacích prvků. „Zjistili jsme, že jejich dálkoměr má zbytečně moc tlačítek. Tak jsme je skryli a nechali jen ta základní, aby to nikoho nemátlo. Upravili jsme také ergonomický grip, což pomohlo i s estetikou,“ popisuje Adrian Lesechko, který se k designu propracoval postupně.

„První praktické zkušenosti s tvorbou produktu jsem získal v pražském prototypovém studiu,“ vzpomíná. Už během magisterského studia na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze začal pracovat na projektech jako designér na volné noze. Po získání titulu na UMPRUM se naplno ponořil do podnikání v průmyslovém designu. Vzápětí se spojil se svým spolužákem Vojtěchem Vyroubalem a po roce společné práce oficiálně založili studio Lesid.

Aktuálně v něm jsou tři a práce pro Pinned Golf patřila mezi jejich první velké projekty. Při modernizaci dálkoměru se zaměřili na dva klíčové aspekty. „Jsou dva hlavní faktory – funkčnost a estetika. Chtěli jsme vylepšit obojí. Design jsme udělali jinak, ještě více minimalisticky a jednoduše, abychom pomohli značce vyniknout na trhu a odlišit se od konkurence,“ popisuje šéf pražského studia.

Neméně důležitou součástí samotného dálkoměru je také špičková technologie. Jen líbivý design by totiž nestačil. Golfisté mají k dispozici vysoce přesný 4K displej, vestavěné magnety pro snadné uchycení ke golfovému vozíku, dobíjecí baterie nebo přepínač sklonu pro pokročilé měření vzdálenosti.

„Produkt šel na trh loni a dle hodnocení s ním zákazníci byli velmi spokojení,“ říká Adrian Lesechko. Ke dnešnímu dni bylo podle něj prodáno více než třicet tisíc dálkoměrů. Jelikož jeden stojí v přepočtu přes šest tisíc korun, tržby jen z tohoto produktu se blíží 200 milionům korun. „Byli jsem z toho příjemně překvapeni,“ dodává designér.

Pro české studio průmyslového designu je úspěch na americkém trhu významným milníkem. „Pro nás je to krok dopředu a pochopitelně doufáme, že nám to pomůže k dalším zajímavým projektům,“ říká Adrian Lesechko, který by však rád získal také více klientů z Česka.

„Hodně jsme se zaměřovali na mezinárodní trh. Rádi bychom, aby více českých firem zaznamenalo, jaký dopad může mít kvalitní design na jejich značku. Dnes je naším cílem hledat zajímavé spolupráce na českém trhu a vylepšit design produktu i našich lokálních firem,“ doplňuje.

Lesechko a spol. už za sebou mají také třeba spolupráci s holandskou firmou Azavista, se kterou pracovali na kompaktním zařízení pro registraci a tisk identifikačních štítků. První generace se objevila v kioscích na desítkách akcí v Evropě i USA a už se prý pracuje na druhé generaci. Dále v Lesidu pracují na pěstírně bylinek, vývoji inovativního zdravotnického zařízení s robotickým ramenem pro ultrazvuk, kameře s umělou inteligencí pro nákladní vozidla nebo sadě bezpečnostních senzorů pro lodě.