Čeští průkopníci prolomili tabu kryptopeněženek. Nový Trezor už nepotřebuje kabel a sází na speciální čip
Trezor Safe 7 je první bezdrátová kryptopeněženka s transparentním bezpečnostním čipem. Za vším stojí česká skupina SatoshiLabs.
Český Trezor ruší dvě základní mantry hardwarových kryptopeněženek najednou. Nově představený model Safe 7 je první plně bezdrátové zařízení svého druhu na trhu a zároveň přináší „průhledný“ bezpečnostní čip, jehož funkčnost může komunita nezávisle ověřit. Průkopnická kryptopeněženka stojí 249 eur (přes 6 000 korun) a její dodání prvním zákazníkům má proběhnout za čtyři týdny. Trezor tím reaguje na trend, kdy uživatelé kvůli jednoduchosti opouštějí vlastní držení kryptoměn.
„V době, kdy pohodlí přitahuje uživatele k burzám a ETF, je podle nás důležitější než kdy jindy posílit to, co skutečně znamená self-custody – plnou kontrolu, bez kompromisů. Trezor Safe 7 je naše odpověď,“ uvádí Matěj Žák, šéf společnosti, která v obratu generuje miliardy korun. Bezdrátové připojení dlouho patřilo mezi tabu hardwarových peněženek. Výrobci se mu vyhýbali s argumentem, že jakékoli bezdrátové spojení zvyšuje bezpečnostní rizika.
Trezor Safe 7 narušuje tento přístup prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth Low Energy (BLE), která je navržená pro úsporný přenos dat mezi zařízeními, v kombinaci s magnetickým nabíjením kompatibilním se standardem Qi2. Bezdrátovou komunikaci zabezpečuje proprietární Trezor host protocol (THP), open-source vrstva zajišťující šifrované a autentifikované připojení mezi peněženkou a mobilem, počítačem či tabletem.
„Odráží vše, za čím si stojíme – transparentnost, jednoduchou použitelnost a důvěru, která nevyžaduje svolení. S tímto zařízením děláme z nejbezpečnější volby zároveň i tu nejintuitivnější,“ uvádí Matěj Žák. Bezdrátové provedení přitom nekompromituje zabezpečení. Jádrem peněženky Safe 7 je totiž čip zvaný TROPIC01.
Jde o první plně auditovatelný bezpečnostní čip na světě, který byl rovněž vyvinut pod hlavičkou mateřské skupiny SatoshiLabs, respektive v rámci společnosti Tropic Square. První generace tohoto potenciálně přelomového čipu, na který zakladatelé v čele s Markem Palatinem našli investici za dvacet minut, vyšla začátkem letošního roku a právě v Trezoru teď nachází jedno z prvních sériových uplatnění.
Zatímco běžné bezpečnostní prvky v hardwarových peněženkách fungují na principu průmyslově chráněné architektury, kterou nelze prověřit, TROPIC01 umožňuje expertům nahlédnout do designu a validovat jeho funkčnost. „Bezpečnost byla vždy základem všeho, co v Trezoru děláme. S Trezor Safe 7 nastavujeme novou laťku jak pro bezpečnost, tak pro transparentnost hardwarových peněženek,“ vysvětluje Tomáš Sušanka, technologický ředitel společnosti Trezor.
Zabezpečení kombinuje dvojici čipů – transparentní TROPIC01 a sekundární prvek NDA-free EAL6+. Privátní klíče zůstávají kompletně oddělené od připojeného zařízení, všechny citlivé operace vyžadují fyzické potvrzení na 2,5palcovém dotykovém LCD displeji s vysokým rozlišením chráněném sklem Gorilla Glass 3. Tělo tvoří eloxované hliníkové pouzdro splňující normu IP54 na odolnost proti prachu a polití. Zařízení disponuje LiFePo4 baterií s dlouhou životností a čtyřikrát více nabíjecími cykly než běžné lithiové baterie.
Třetím pilířem nové kryptopeněženky je architektura připravená na kvantové počítače. Trezor Safe 7 obsahuje bezpečnostní software, který umožní zařízení aktualizovat na postkvantové zabezpečení. „Roky jsem si myslel, že kvantové počítače patří do sci-fi, ale tempo inovací to mění. Během příštích deseti let se bitcoin a další blockchainy budou muset přesunout k postkvantovým algoritmům. Není otázkou zda, ale kdy. Proto jsme do Safe 7 zabudovali kvantově připravený bootloader. Až bude třeba, vaše zařízení půjde bezpečně aktualizovat,“ doplňuje Sušanka s tím, že nebude nutné měnit celou peněženku.
Bezdrátové provedení přináší zásadní změnu v uživatelském komfortu. Safe 7 funguje stejně intuitivně na mobilu i počítači, spravování aktiv je možné odkudkoli bez nutnosti fyzického připojení kabelem. Prostřednictvím platformy Trezor Suite mohou uživatelé spravovat tisíce coinů a tokenů, obchodovat s nimi, stakeovat a připojovat se k integracím třetích stran v jednotném rozhraní. Veškerý firmware je open-source, což umožňuje komunitě průběžně kontrolovat bezpečnost a funkčnost.
Nový Trezor Safe 7 je aktuálně dostupný ve verzi Charcoal Black a bitcoin-only verzi určené pro uživatele preferující užší zaměření přímo na bitcoin. Verze Obsidian Green bude k dispozici později. K předobjednávkám Trezor přidává magnetickou bezdrátovou nabíječku s certifikací Qi2 zdarma. K dispozici je také příslušenství včetně pouzdra z veganské kůže, univerzálního pouzdra pro bezpečné uložení, ochranné fólie s privátním filtrem a odolného USB-C kabelu.
Společnost Trezor byla založena Markem „Slushem“ Palatinem a Pavolem „Stickem“ Rusnákem v roce 2013 a jako první na světě přinesla koncept vlastního držení kryptoměn prostřednictvím open-source hardwarových zařízení. Je součástí holdingu SatoshiLabs, zaměřeného na inovace v oblasti bitcoinu a kryptoměn. Vedle Trezoru a čipové společnosti Tropic Square je součástí skupiny také aplikace Vexl pro přímé obchodování s bitcoinem a projekt Invity. Ten umožňuje investovat do bitcoinu a nedávno do něj investičně vstoupili Pavla a Michal Nýdrlovi.