Investici pro unikátní čip našli za 20 minut. Teď ho Češi vyrobili a potvrdili, že patří ke světové špičce

Uložit 0

Polovodičový svět ovládají ty největší firmy na světě s globálním dosahem a takřka neomezenými rozpočty. České společnosti Tropic Square se v něm podařilo najít skulinku, prostřednictvím které by si mohla na trhu vybudovat zajímavou pozici. Tento týden po několikaletém vývoji oficiálně vydala první generaci svého bezpečnostního čipu, který se jmenuje TROPIC01 a má jednu zásadní vlastnost – jako vůbec první bezpečnostní čip na světě má otevřenou architekturu. Startup patřící do skupiny SatoshiLabs, která stojí například za světoznámou kryptopeněženkou Trezor, s ním chce změnit přístup, jak čipy fungují.

O Tropic Square bylo poprvé výrazněji slyšet před čtyřmi lety, kdy oznámil ziskání investice na vývoj bezpečnostního čipu. Švýcarská investiční společnost Auzera tehdy za zhruba sto milionů korun dostala ve firmě pětinový podíl. Ten drží dodnes. Přes 68 procent patří zakládající skupině SatoshiLabs Marka „Slushe“ Palatina a Pavola „Sticka“ Rusnáka, pět procent drží technický ředitel a klíčová postava celého vývoje Jan Pleskač a zbylých téměř sedm procent má podnikatel a realitní investor Nader Safari. Celkem už mělo být do firmy vloženo zhruba osm milionů eur, v přepočtu kolem 200 milionů korun.

Tento stav popisoval koncem loňského roku v podcastu Money Maker Marek Palatinus, spoluzakladatel SatoshiLabs, s tím, že je to vlastně na takový projekt hrozně málo peněz. „Zpočátku jsem si to ani tak neuvědomoval, protože jsme vždy byli zvyklí pracovat s málem a snažit se z toho vytěžit maximum. To nás provázelo od začátku podnikání. Když jsme ale mluvili s investory, často nechtěli uvěřit, že za tehdy proinvestované čtyři miliony eur jsme dokázali udělat tape out čipu (tape out je důležitý milník ve vývoji čipů, kdy se finální návrh odešle do výroby, pozn. red.),“ popisoval Palatinus.

V SatoshiLabs poskytli první investici, která umožnila celý Tropic Square rozběhnout, a pak už přizvali investory. „Nechali jsme trh rozhodnout, jestli o náš produkt bude zájem. Oslovili jsme v podstatě naše bitcoinové ‚friends and family‘, jestli jsme úplně mimo, nebo to bude nějakým způsobem rezonovat… a musím říct, že první investici jsem sehnal za dvacet minut. Napsal jsem pár lidem na Signalu a bylo to,“ vzpomínal s úsměvem muž, kterého celá kryptokomunita zná jako Slushe a který dnes se svým kolegou Stickem stojí za více než miliardovou skupinou.

Tropic Square je vedle kryptopeněženky Trezor její další hardwarovou částí a teď došel k významnému milníku. První generace bezpečnostního čipu TROPIC01 má podle jeho tvůrců představovat přelomovou inovaci v celé průmyslové oblasti. Ta totiž dosud stavěla bezpečnost na utajování implementačních detailů, zatímco čeští inženýři zvolili cestu otevřené architektury. Výsledkem je auditovatelný čip, který má díky ochraně proti neoprávněné manipulaci poskytovat bezpečnou alternativu k uzavřeným čipovým architekturám a být tak ideálním řešením pro internet věcí, kryptoměnové hardwarové peněženky či digitální identity.

Tři zásadní fakta o TROPIC01 shrnuje jeho autor Jan Pleskač: Co je TROPIC01? První bezpečnostní čip na světě s otevřenou architekturou – zjednodušeně řečeno, jeho „vnitřní fungování“ nejsou tajemství. U běžných čipů to nejde, protože jejich vnitřní fungování je „black box“ – výrobci ho neodhalují, takže musíte věřit, že je bezpečný. TROPIC01 tuhle slepou důvěru nahrazuje transparentností a dává kontrolu do rukou těch, kdo ho používají. Proč je to důležité? Doteď byla bezpečnost hardwaru často založená na utajování. TROPIC01 to mění a přináší transparentnost – každý odborník, který vyrábí elektroniku si může ověřit, že v něm nejsou žádná skrytá slabá místa nebo zadní vrátka, což je dnes klíčové, když se kybernetické útoky stávají sofistikovanějšími a regulace přísnějšími. Pro koho to je? Transparentní čip má umožnit vývoj bezpečnější elektroniky. Tento čip je ideální pro zařízení, kde je bezpečnost zásadní – například hardwarové peněženky na kryptoměny, IoT zařízení (chytrá domácnost, průmyslová technologie) nebo zařízení na správu digitální identity. Taková zařízení dnes běžně používá spousta lidí, a v praxi to pro uživatele znamená větší jistotu, že jejich data a digitální identita jsou lépe chráněny. S rostoucími kybernetickými hrozbami tohle představuje další úroveň ochrany pro zařízení, která jsou součástí našeho každodenního života.

„TROPIC01 přináší potřebnou revoluci v oblasti hardwarové bezpečnosti. Je to vůbec první auditovatelné a open-source řešení v našem odvětví. Taková úroveň transparentnosti čipů byla dosud nemyslitelná, ale s rostoucím množstvím sofistikovaných kybernetických hrozeb a přísnějšími regulačními požadavky je dnes již nutností. TROPIC01 je polovodičová inovace, kterou trh potřebuje,“ vysvětluje John Sirianni, CEO společnosti Tropic Square.Díky tomu, že má čip plně ověřitelnou kryptografii, mohou mít firmy dosud nevídanou kontrolu nad jejich bezpečnostní infrastrukturou.

Inovace českého týmu, v jehož čele jako technický ředitel stojí spoluzakladatel Tropic Square Jan Pleskač, byla nedávno oceněna nominací na prestižní cenu Embedded Award v kategorii Safety & Security, která se uděluje průlomovým produktům nastavujícím nové standardy v oblasti kvality a funkcionality v takzvaných bezpečnostních embedded technologiích. To je specializovaná oblast vestavěných systémů, která se zaměřuje na ochranu citlivých dat, zajištění bezpečné komunikace a prevenci neoprávněných přístupů. Od začátku února jsou dostupné vývojářské a inženýrské vzorky čipu TROPIC01, přičemž Tropic Square začíná přijímat objednávky pro sériovou výrobu.