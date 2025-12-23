Čeští vývojáři vypilovali svůj merch. Místo rozdávání ho na konferencích prodávají jako na koncertech
„Všichni merch řeší, všichni jej chtějí, všichni do něj dávají spoustu peněz. Ale málokdo jej dělá pořádně,“ hlásí vývojářská firma Make.
Kdo by nechtěl zdarma dostávat hezké reklamní předměty? Přesně to je důvod, proč vznikl merch. Jenže spousta firem na něj vydává hromady peněz bez toho, aniž by nad ním pořádně přemýšlela. Výsledek pak je, že se jejich produkty míjí účinkem a končí rovnou v koši. Inspiraci, jak na to, by si přitom mohly brát třeba od hudebních kapel nebo od retailových hráčů a dělat kolekce, fotit s profi s modely, organizovat módní prohlídky či provozovat vlastní e-shop. Právě takovým způsobem na to jde česká firma Make, jejímž hlavním byznysem ale není móda, nýbrž vývoj softwaru.
„Jak dělat merch, je velké téma. Všichni jej řeší, všichni jej chtějí, všichni do něj lejou strašně moc peněz, ale málokdo jej dělá pořádně,“ komentuje David Petříček, jenž je na české technologické scéně pravděpodobně jediným, název jehož oficiální pracovní pozice zní merch manager. Byť Make vyvíjí no-code platformu pro automatizaci procesů, rozhodl se využít potenciál firemních předmětů – zejména brandovaného oblečení – na maximum.
„Merch je totiž love language každé firmy. Často podle něj poznáte, jak moc dobrý je její produkt nebo služba,“ popisuje Petříček pro CzechCrunch. V čem je tedy mech tak důležitý? Podle Petříčka jde o nástroj, který pomáhá budovat firemní kulturu, zlepšovat loajalitu zaměstnanců, vztahy s uživateli a obecně dělat dobrou reklamu. Ovšem jen pokud se dělá promyšleně.
To je pro technologické firmy typu Make, která v Česku zaměstnává na 250 lidí (a celkem necelých 400), podstatné zejména kvůli soupeření o talentované zaměstnance. „Všichni nabízí super peníze, multisportky, opční programy. Když jste slušně placený inženýr, těmito věcmi už moc motivováni nejste. Musíte se odlišit a být cool. K tomu merch může výrazně pomoci,“ pokračuje Petříček.
On sám jakožto merch manager se chtěl vyvarovat praxi, již k tvorbě reklamních předmětů využívají jiné firmy. To znamená, že se například obrátí na externí agentury a dostanou katalog, z nějž si vybírají generické produkty. „To nemůže odrážet, co chce firma komunikovat navenek,“ popisuje a zároveň upozorňuje, že jedna věc nedokáže uspokojit všechny: „Uvažování, že když mám ve firmě 300 zaměstnanců, tak pro ně nechám vyrobit 300 mikin, je špatné. Uděláte radost možná jedné třetině, zbytek o ně nestojí,“ říká Petříček.
Make
- Vyvíjí no-code vizuální automatizační platformu, využívá ji přes 500 tisíc klientů po celém světě. Její český tým má přes 250 členů.
- Firma původně vznikla a dlouhá léta rostla pod značkou Integromat. V roce 2020 ji odkoupil za více než dvě miliardy korun německý Celonis, který ji o dva roky později přejmenoval na současný název. Ve vedoucích pozicích i po akvizici dále působí původní zakladatelé Ondřej Gazda a Patrik Šimek.
„Dobrý merch není o logu. Je o pocitu, že máte na sobě něco, co má smysl nosit,“ pokračuje Petříček s tím, že stačí, aby logo bylo někde schované a oblečení mělo firemní barvy – koho „značka“ zaujme, zeptá se na ni. I proto si hlavní motivy merche Make nechává dělat u profesionálních designérů, kteří o to víc zaujmou originalitou. Konkrétně firma spolupracovala s průmyslovým designérem Martinem Žampachem na tvorbě trofejí, ilustrátor Marek Ehrenberger dělal ilustrace na mikiny a trika, expertka na vizuální obsah Sandra Starý pak tvořila další ilustrace.
„Lidi žijí i mimo kancelář. Chceme tvořit merch pro zaměstnance a jejich rodiny, aby jej nosili na pivo, ke kamarádům… pak nám chodí fotky z celého světa. Náš batoh na Mont Blancu, celá obrandovaná rodina na tracku po Asii. Neděláme merch jen pro zaměstnance, ale i pro jejich manželky, děti, zvířata,“ popisuje Petříček.
Od většiny firem se pak Make odlišuje tím, že svůj merch nerozdává zdarma ani zaměstnancům, ani zákazníkům. „Lidé musí vyvinout alespoň nějakou snahu k tomu, aby jej získali. Poptávka potom může být velká,“ vysvětluje Petříček, jenž si prý tento předpoklad ověřil na letošní konferenci Make Waves, kterou firma organizovala pro svých 800 největších zákazníků v Mnichově. Otevřeli tam stánek, kde svůj merch prodávali, podobně jako to dělají například hudební kapely na koncertech. „Něco si tam koupil každý druhý účastník,“ hodnotí Petříček.
Pro zaměstnance Make nejdřív rozjel interní systém, kde sbírají body, za které pak mohou v e-shopu nakupovat. „Vše je automatizované, když například někdo mluví na konferenci, projde školením nebo jeden kolega pochválí druhého, že mu pomohl nad rámec své práce s úkolem, dostane body,“ vysvětluje Petříček. Počet bodů se přitom liší podle toho, jestli člověka pochválí jeho kolega nebo nadřízený. „Lidé s body ‚půjčují‘ a obchodují s nimi: Chtěl bych Pepovi půjčit svých dvacet bodů, on brzy dostane body k výročí ve firmě, tak mi je pak vrátí,“ směje se Petříček.
Na e-shop pro zaměstnance pak Make v další fázi navázal i systémem pro své uživatele, pro 10 tisíc členů své komunity, kteří také získávají body například za to, jak jsou aktivní na diskuzním fóru, když se účastní vzdělávacího programu nebo například pro ostatní udělají návody a natočí video tutoriály.
Aktuálně má Make v interní nabídce přibližně čtyřicet produktů, dvacet pak v obchodu pro zákazníky. Deset je přitom specifických pro employer branding a dvacet přizpůsobených pro potřeby marketingového týmu. Merch se letos objevil na více než třiceti eventech v Česku i po světě. „Celkově jsme pomocí našich e-shopů letos odbavili více než 1 400 objednávek jak pro interní, tak externí potřeby,“ doplňuje Petříček.
„Za mě kvalitní merch navenek lidem ukazuje, že firma skutečně myslí na každý aspekt byznysu. Nepovažuje merch za povinnost, kterou si jednou za rok o Vánocích odškrtne,“ pokračuje Petříček s tím, že v Maku mají proto po stránce priorit merch postavený na úroveň týmů jako je ten vývojářský, HR, legal, sales, backoffice a další.
„U auta také řešíte barvu, tvar a materiál sedaček, i když vlastně vůbec nemusíte. Samo o sobě vás bez problému doveze z bodu A do bodu B. S pohodlným a krásným interiérem se v něm ale budete cítit skvěle a o to více si cestu užijete. A právě tuto úplnost lidé vnímají,“ dodává.