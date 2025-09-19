Chate, sestav mi plán, ať splatím dluh! Z umělé inteligence už se stal i finanční rádce, kterému lidé věří
Od rychlých rozpočtů po třicetidenní výzvy: lidé zadávají AI své účty a dostávají konkrétní kroky, jak dát finance do pořádku. U investic ale naráží.
Účty, splátky, drahé energie a pocit, že se všechno sype. To je realita, kterou zná spousta lidí. Není proto neobvyklé hledat pomoc. A zatímco dřív by padla volba na bankéře nebo finančního poradce, dnes se lidé čím dál častěji obracejí na umělou inteligenci. Stačí otevřít chatovací okno, napsat pár vět a během vteřin dostanou návrh rozpočtu, plán na splácení dluhů nebo tip, jak zrychlit splácení hypotéky. Nejde přitom o žádné složité finanční strategie, podstatou je spíš to, že AI jednoduché rady seřadí do kroků a dá uživateli pocit, že konečně ví, čím začít.
Například Myra Donohue z Kalifornie během pár vteřin dostala od ChatGPT návrh detailního rozpočtu, v němž je ke každé položce jasně přiřazený určitý objem peněz. „Nebyla jsem překvapená tím, co mi navrhl, ale potěšilo mě, jak rychle to udělal,“ řekla pro The New York Times. Její problém nebyl v počítání, ale v tom, že se cítila zahlcená a nevěděla, čím začít. Umělá inteligence jí prostě seřadila příjmy a výdaje a tím odstranila první velkou bariéru.
Realitní makléřka Jennifer Allan se zase rozhodla využít ChatGPT jako průvodce při třicetidenní výzvě. Každý den si od něj nechala navrhnout nový úkol, jak snížit svůj dluh – třeba darovat plazmu nebo uvařit jídlo jen z toho, co má doma. Díky tomu splatila skoro polovinu dluhu na kreditní kartě. „Bylo to hmatatelné a zábavné, najednou jsem viděla, že se s tím dá něco dělat,“ připojila.
Experti upozorňují, že právě tenhle okamžitý pocit akce je hlavní důvod, proč to funguje. Chatbot nereaguje ironicky, nesoudí, jen okamžitě nabídne plán. „Lidi často nepotřebují slyšet nic objevného. Potřebují slyšet, že to, co tuší, dává smysl, a vidět to napsané černé na bílém,“ vysvětlil investiční specialista Tyler Gilley pro NYT.
Právě ona přesvědčivost ale může být i problém. Výzkum profesorů z University of Illioins zjistil, že ChatGPT sice nabízí seznam doporučení, už ale neporadí, která opatření podniknout jako první a kterými na ně navázat. „Byla tam optimalizace pojištění, investování, spoření i splácení dluhů, ale nebylo jasné, co má přijít první,“ uvádějí autoři studie. To může vést k tomu, že uživatel dělá správné kroky, ale ve špatném pořadí. Investuje dřív, než si vytvoří nouzový fond, nebo odkládá splácení nejdražších dluhů, protože ho zaujala jiná úsporná rada.
Průzkum Intuit Credit Karma, americké platformy pro sledování kreditního skóre a osobní finance, ukazuje, že dvě třetiny uživatelů AI ve Spojených státech už chatboty k finančním dotazům využily a přes 80 % z těch, kteří se radami řídili, tvrdí, že jim pomohly. Zároveň ale online konzultační platforma Pearl.com zjistila, že 19 % Američanů, kteří se podle rad řídili, přišlo alespoň o sto dolarů, tedy zhruba dva tisíce korun. A v rámci generace Z je to dokonce více než čtvrtina. Část respondentů přiznala, že nakoupili akcie či kryptoměny čistě na základě AI doporučení a přišli o peníze.
Právě v tom je největší síla i riziko současně: lidé do chatu vkládají kompletní přehled o svých financích a dostávají plán, který vypadá autoritativně a logicky. Na rozdíl od článku na internetu nebo videa na YouTube je výsledek na míru a bez zdržení. To ale neznamená, že je bezchybný. Testy ukázaly, že kolem třetiny odpovědí může být neúplných či zavádějících, v některých případech se objevují i chybné výpočty. Rizikem je i samotné sdílení dat, čemuž se experti dlouhodobě věnují například v oblasti terapie. Uživatelé přitom běžně vkládají konkrétní částky, data plateb nebo kopie výpisů.