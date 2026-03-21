Chceme hru, co nekazí děti a odtáhne vás od AI blbostí. Veteráni Mafie vsadili své úspory na piráty
Studio Rendeo spolupracovalo na několika hrách. Nyní se pouští do vlastního počinu jménem BattleSail, který sice má kanóny, ale připomene šachy.
Hry vyrábějí už čtvrt století, pracovali třeba na milované Mafii. Jenže po takové době si sáhli na dno svých sil – a rozhodli se vytvořit něco úplně vlastního. „A protože střílečky dneska dělá kdekdo a my jsme jich taky měli dost, zkusili jsme něco, co ‚nekazí děti‘,“ říká Radim Bačík ze studia Rendeo. Takže napnuli plachty a zamířili do pirátského Karibiku.
Možná vás napadne, že hra o pirátech střílejících z kanónů po galeonách a škunerech nemá od akčních stříleček úplně daleko. Jenže česká novinka není tak přímočará. „Chtěli jsme v éře odpadního obsahu od umělé inteligence, TikToku a bezduchých shortů na sociálních sítích udělat hru pro všechny hráče, ve které se musí i přemýšlet,“ popisuje Radim Bačík zrod BattleSail. Ta primárně prověří vaše mozkové buňky při taktizování a řešení herních situací, které často připomenou spíš puzzle k rozlousknutí než divoké námořní bitvy.
„Hry s námořní a pirátskou tematikou vždy měly poměrně velkou popularitu, ačkoliv momentálně jich moc není. Takže je to i snaha najít místo na trhu. Ale je to navíc srdcovka. Moře, piráti, Karibik, to je taková romantická klasika, lodičky se nám vždycky líbily,“ vysvětluje Bačík námořní námět BattleSail. „A taky jsme zvolili žánr tahové strategie, protože jsme si mysleli, že bude nejjednodušší na programování,“ dodává. „Jenže jednoduché na projektu nebylo vůbec nic,“ dodává Bačík s úsměvem.
Vyplout do vývoje BattleSail si autoři mohli dovolit díky zkušenostem a výdělkům z herní branže. Bačík a kolegové jsou například veteráni studia Illusion Softworks, které si pamětníci vybaví jako autory první Mafie. Na druhém díle přímo pracovali, potkali se i u Mafie 3, následně na zmodernizované verzi jedničky i na nejnovější Mafii: Domovině. „BattleSail financujeme z úspor za dvacet let práce v herním průmyslu. Původně to měl být malý a rychlý projekt, ale nějak se to rozrostlo a sluplo to trochu víc peněz, než bych čekal,“ říká Bačík.
V mezičase si založili firmu Rendeo, v níž zužitkovali své znalosti a na některých zmíněných hrách už spolupracovali externě. „Například pro Domovinu jsme vyráběli herní úrovně, prostředí a modely a sáhli jsme si na dno svých sil. To bylo zhruba na konci roku 2024, načež jsme se rozhodli vytvořit vlastní hru. A protože střílečky dneska dělá kdekdo a my jich po všech těch Mafiích a dalších hrách taky měli dost, zkusili jsme něco, co ‚nekazí děti‘ ,“ říká vývojář. V hratelné ukázce BattleSail na Steamu můžete vyzkoušet, jak se to povedlo.
To nekažení dětí se podle vývojářů má projevovat nejen odklonem od střílečkového žánru. „Chceme lidi trochu probrat. Zkoušíme hru vytvořit tak, aby v ní mozek neumíral, ale procvičoval se a rostl,“ tvrdí Bačík. Při popisu BattleSail dokonce sahá po srovnání s šachy: „Hrát se ji také naučíte rychle, ale hrát ji dobře? Na to už musíte opravdu přemýšlet.“
„Chceme dosáhnout toho, že si lidé nebudou na telefonu ukazovat AI blbosti, ale to, že náročnou úroveň dohráli s takovým a takovým skóre a že to dokázalo jen deset lidí na světě,“ říká. „Naším velkým cílem je přitáhnout k žánru tahových strategií úplně všechny hráče. Tak jsme hru navrhli a udělali. Nebo aspoň si to myslíme a doufáme v to,“ dodává vývojář.
To jsou dost velké ambice na malý tým z Česka. „Protlačit se do světa bude dost těžké. Navíc s minimálním rozpočtem na marketing,“ přiznává Bačík. Ale v Rendeu věří v sílu hratelnosti svého počinu. „Máme pozitivní zpětnou vazbu od testerů, chceme přidávat spoustu obsahu od nových lodí a schopností i úrovní. Další plán je multiplayer, verze hry na všechny konzole, snad i tablety,“ vypisuje nemalé plány – či spíš přání.
„Všechno to nicméně závisí na úspěšnosti prvního vydání,“ uzavírá Radim Bačík. To je už prý na obzoru. BattleSail na Steamu by podle vývojářů měla naplno napnout plachty v následujících týdnech. Velice brzy tak zkušení vývojáři zjistí, jestli se malému projektu do plachet opře příznivý vítr, nebo narazí na mělčinu.