Chcete bydlet jako Messi? Fotbalová legenda má už šest hotelů, kde se to hemží zlatými míči a číslem 10
Lionel Messi je úspěšný fotbalový střelec, daří se ale i jeho byznysu. Cíl je jasný: diverzifikovat investice a opřít se o sílu vlastního jména.
Argentinská superstar v dětství bojovala s nedostatkem růstového hormonu a dlouho nebylo jisté, jestli vůbec někdy bude moci hrát profesionální fotbal. Dnes si ale ročně přijde na stovky milionů korun – a ačkoliv teď za míčem běhá v dresu Inter Miami ve Spojených státech, byznys Lionela Messiho je rozkročený po celém světě. Vlastní například produkční společnost 525 Rosario, značku sportovních nápojů Más+ či butik The Messi Store, kromě toho je také akcionářem a globálním partnerem restaurační sítě El Club de la Milanesa. A vedle toho se mu daří i v hotelovém byznysu.
Do něj naskočil v roce 2017, kdy ve městě Sitges nedaleko Barcelony zakoupil své první ubytovací zařízení. Za tento čtyřhvězdičkový hotel se 77 pokoji zaplatil 30 milionů eur (v dnešním přepočtu asi 727 milionů korun) a na jeho provoz se spojil s řetězcem Majestic Hotel Group. Messiho cíl byl jasný: diverzifikovat investice a opřít se o sílu vlastního jména. A podle všeho to funguje dodnes. Hotelů s označením MiM už má šest, přičemž jejich nejluxusnější apartmány často nesou název Grand Suite Messi.
Fotbalová legenda si nejprve budovala kolekci přímořských luxusních ubytovacích zařízení. V roce 2018 přibyla Ibiza, následoval plážový hotel na Mallorce. Následně se Messi rozhodl expandovat do horských destinací a v roce 2020 začal působit v lyžařském středisku Baqueira-Beret v Pyrenejích, o rok později pronikl do Andorry. Posledním přírůstkem je hotel ve španělské Andalusii, za nějž měl Argentinec zaplatit zhruba 45 milionů eur, tedy přes jednu miliardu korun.
Objekt s 45 pokoji stojí v soukromém rezidenčním areálu Sotogrande na pobřeží Středozemního moře, jen pár kilometrů severně od Gibraltaru. A odkazy na Messiho jsou tu všude – župany nesou jeho hráčské číslo 10, ve vstupní hale je vystavená imitace Zlatého míče a v místní restauraci podávají fotbalistova oblíbená jídla.
Ceny za ubytování v modelovém termínu 14. až 15. ledna 2026 startovaly při vyhledání na konci roku na 274 eurech (přes 6 600 korun). Noc v Grand Suite Messi s velkou zastřešenou terasou a dvěma ložnicemi pak vyjde na 961 eur, tedy 23 300 korun.
Od konce roku 2025 Messiho hotely nově řídí síť Meliá Hotels International, a to pod hlavičkou The Meliá Collection, kam řetězec zařazuje nejzajímavější pětihvězdičkové hotely ze své sbírky. Meliá navíc spolupracuje i s tenistou Rafaelem Nadalem, se kterým rozjela značku wellness hotelů Zel. Ta je zatím přítomná ve Španělsku, konkrétně na Mallorce a v katalánské obci Tossa de Mar na pobřeží Costa Brava. Brzy se chystá vstoupit i do Mexika, Dominikánské republiky a Albánie.