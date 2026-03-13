Chcete levnější elektřinu? Startuje chytrá seznamka, kde se spojíte s tím, kdo má na střeše soláry
Výkupní ceny elektřiny ze solárů klesly. Řešením je přímé sdílení mezi výrobci a odběrateli. V zahraničí už funguje roky a teď přichází i k nám.
E.Majitel fotovoltaiky, který nevyužije veškerou vyrobenou elektřinu sám, může přebytky prodat. Jenže výkupní ceny v posledních letech výrazně klesly. Domácích elektráren přibývá, ale spotřeba ve špičkách výroby neroste. Výsledek je, že za megawatthodinu přetoků dostane výrobce dnes kolem 300 korun. To výrazně prodlužuje návratnost investice do panelů. Alternativa je přímé sdílení s odběratelem, který za elektřinu zaplatí víc. V zahraničí tento model funguje roky a teď přichází i do Česka.
V Nizozemsku si můžete koupit elektřinu přímo od farmáře s větrnou turbínou. Platforma Vandebron to umožňuje už od roku 2014. V Austrálii takto funguje Power Ledger, v Británii začínalo na principu peer to peer, tedy lidé lidem, například Piclo. Za všemi těmito platformami stojí stejná myšlenka: výrobce a odběratel se dohodnou přímo, bez tradičního dodavatele jako prostředníka. Česko patří k zemím, kde se tento model teprve rozjíždí.
U nás je dle Ministerstva průmyslu a obchodu zhruba 200 tisíc domácích fotovoltaických elektráren a jejich počet stále roste. Sdílení elektřiny je možné od července 2024, přesto se do něj zapojila jen část majitelů. Problém není v zákoně ani v technologii. Je v tom, že sdílení nefunguje samo od sebe. Výrobce, tedy ten, kdo má na střeše panely, potřebuje najít odběratele, se kterým se domluví. Dosud to znamenalo oslovit rodinu nebo sousedy a přesvědčit je, aby vyřídili registraci, nechali si vyměnit elektroměr a ideálně přizpůsobili spotřebu době, kdy má výrobce největší přebytky.
ČEZ nabízí asistenci se zakládáním skupin sdílení, pomůže vám s administrativou, ale předpokládá, že už víte, s kým chcete sdílet. Tedy máte v rodině nebo v sousedství někoho, kdo má zájem, a ČEZ to celé zastřeší. Startup Delta Green jde jiným směrem, nepáruje konkrétní výrobce s konkrétními odběrateli, místo toho nabízí spotové tarify, tedy ceny elektřiny vázané na aktuální burzovní cenu, a automaticky řídí, kdy vaše domácnost elektřinu odebírá nebo prodává přetoky.
Dvě hlavní bariéry, tedy najít protistranu a sladit spotřebu s výrobou, se rozhodl vyřešit E.ON s novou platformou Propojeno, kterou spustil na začátku letošního roku. Jde o online tržiště, kde výrobce nabídne přebytky za cenu, kterou si sám určí, a odběratel si vybere, od koho energii nakoupí. E.ON je pak v roli prostředníka, zajistí administrativu a každý měsíc vyřeší vyúčtování.
„Většina zákazníků nesdílí ani zdaleka maximum, které by mohli. A většina odběratelů neušetří tolik, kolik by mohli,“ říká Jan Zápotočný, místopředseda představenstva E.ON Energie. Cena za megawatthodinu se v nové platformě pohybuje průměrně kolem 1 800 korun. Po odečtení provize E.ONu, což je 420 korun za každou sdílenou megawatthodinu, výrobci zbyde 1 380 korun. Tedy zhruba čtyřikrát víc než při výkupu. Odběratel zase platí domluvenou cenu výrobci místo standardního tarifu dodavatele.
Martin Kozel z jižních Čech se zapojil do pilotního testování jako výrobce. Má rodinný dům s fotovoltaikou, tepelným čerpadlem a stacionární baterií. I přes chytrou domácnost mu v sezóně od května do října zbývaly přibližně čtyři megawatthodiny přetoků. „Kdybych si sdílení řešil sám, musel bych obcházet sousedy a ještě je učit, aby posouvali spotřebu do doby, kdy vyrábím nejvíc. To je jednoduše nemožné,“ popisuje.
„Přetoků mám nejvíc přes týden, kdy jsem v práci. O víkendu, když vaříme a jedou všechny spotřebiče, jich je výrazně méně. Sám bych odběratele s takovým profilem spotřeby nikdy nenašel,“ doplňuje Martin Kozel. V pilotu se mu podařilo nasdílet zhruba 37 % přetoků, konkrétně přes megawatthodinu energie, která by jinak šla do sítě za výkupní cenu.
Na pozadí platformy běží algoritmus, který rozhoduje o párování. Logika je jednoduchá: nemá smysl spárovat výrobce, jehož panely jedou naplno dopoledne, s odběratelem, který spotřebovává skoro výhradně večer. Algoritmus proto porovnává, kdy a kolik každá strana vyrábí nebo spotřebovává, a hledá dvojice, které k sobě přirozeně sedí. Zároveň hlídá, jestli výrobce už nemá plnou skupinu odběratelů. Pokud ano, nováčci to v platformě vidí.
Zatím ale algoritmus pracuje jen s průměry. E.ON nemá pro každou domácnost přesná data z chytrých elektroměrů, takže párování vychází z typických vzorců spotřeby pro daný typ odběrného místa. To se změní, jakmile odběratel získá nový elektroměr – od té chvíle budou přicházet reálná data každých patnáct minut a algoritmus bude moct párovat přesněji.
Vstup na tržiště je zdarma, výrobce ani odběratel neplatí žádný fixní poplatek za registraci. Poplatek E.ONu platí výrobce jen z objemu energie, která se skutečně sdílí. Odběratel platí pouze dohodnutou cenu výrobci. K registraci je potřeba chytrý elektroměr, online formulář a základní doklady. Služba navíc funguje i pro zákazníky jiných dodavatelů.