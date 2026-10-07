Chcete pracovat pro Elona Muska? SpaceX je prý populárnější než NASA, ale uvnitř vládne kult i sen o Marsu
Hranice mezi loajalitou k firmě a oddaností zakladateli se stírá. Elon Musk zaměstnancům vštěpuje, že cesta na Mars je klíčová pro lidstvo.
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Posílat životopis do SpaceX může pro vývojáře či inženýry působit jako začátek snu. Dostat se ale do společnosti Elona Muska má s běžným náborem ve velké firmě jen málo společného. Jak ve své nedávné reportáži popsal Bloomberg, proces výběru lidí ve SpaceX připomíná spíše vstup do elitního výcvikového tábora. Vedle vysoké inteligence se tu totiž vyžaduje ještě jedna zásadní věc, a sice absolutní odevzdání se vizi jednoho muže.
První zvláštností je už vůbec míra Muskovy angažovanosti. Zakladatel SpaceX letos uvedl, že si chce životopisy některých uchazečů procházet osobně. A těch bude hodně, firma aktuálně hledá přibližně 2 500 nových pracovníků. Nabírá vývojáře softwaru, inženýry, techniky a svářeče, ale také návrháře skafandrů nebo baristy.
Bez ohledu na konkrétní pozici však všichni přicházejí do firmy, jejíž fungování i kulturu bezvýhradně definuje její zakladatel. Uctívání Muska a jeho vize tvoří jádro firemní DNA a je prvním nepsaným kritériem, podle kterého se nováčci posuzují. Přesněji jde o to, že Musk zaměstnancům vštěpuje, že být meziplanetárním druhem je to nejzajímavější, co lze pro budoucnost udělat.
Jeho vize přitom není pouze marketingovým sloganem. Dlouhodobým cílem SpaceX je dostat lidstvo na Mars a vytvořit tam trvalou lidskou přítomnost, což bylo zmíněno i v materiálech při vstupu na burzu. Každodenní práci tím Musk zasazuje do většího příběhu o přežití a budoucnosti civilizace.
V tomto bodě se pak podle některých bývalých zaměstnanců začíná stírat hranice mezi oddaností firmě, její misi a samotnému Muskovi. Jeden z bývalých pracovníků popsal atmosféru ve SpaceX jako něco, co místy hraničilo s kultovní oddaností, přičemž Muska podle jeho zkušenosti část zaměstnanců vnímala téměř jako mesiášskou postavu.
Jiná bývalá inženýrka později mluvila o úplné oddanosti misi, silné skupinové identitě a o „Elonových algoritmech“, které měly zaměstnancům připomínat principy Muskova způsobu uvažování. Neznamená to samozřejmě, že SpaceX je kult nebo že takto uvažují všichni tamní pracovníci. Dobře to ale ilustruje, jak může osobnost zakladatele pronikat hluboko do fungování firmy.
Zpět ale k náborovému procesu. Pohovor má ve SpaceX vypadat jinak než v běžné firmě. Uchazeč se nemusí připravovat na klasické otázky o svých silných a slabých stránkách. Náboráři se místo toho soustředí především na to, co má člověk skutečně za sebou, jak přemýšlí a jak si poradil s konkrétními problémy.
Provozní ředitelka Gwynne Shotwell dlouhodobě zdůrazňuje, že firma hledá především přirozenou inteligenci a věří, že schopný člověk se potřebné dovednosti dokáže doučit. Vedení zároveň podle Bloombergu nabádá manažery, aby při výběru zvažovali, zda má uchazeč potenciál být chytřejší než oni sami.
Ve SpaceX mají totiž větší váhu praktické zkušenosti než akademické tituly. Takto nastavená kultura má přitom pro firmu výhodu. Lidé dostávají velkou odpovědnost prakticky okamžitě a nemusí si dlouho získávat důvěru nadřízených. Právě to má být jeden z důvodů, proč přitahuje tolik mladých. Bloomberg už dříve upozornil, že soukromé vesmírné firmy jako SpaceX a Blue Origin Jeffa Bezose jsou mezi studenty a mladými natolik žádané, že tradiční zaměstnavatelé včetně NASA a Boeingu mají problém talentované lidi získávat.
Ani přijetím ale nároky nekončí. SpaceX své uchazeče upozorňuje, že práce může znamenat dlouhé směny a víkendy. Inženýři běžně pracují kolem 60 hodin týdně a firma si kvůli vysokému tempu vysloužila pověst místa, kde hrozí vyhoření. Pro řadu zaměstnanců je právě pracovní nasazení důvodem, proč po několika letech hledají méně vytěžující zaměstnání.
Odvrácenou stránkou této kultury je tlak na zaměstnance a malá tolerance ke kritice vedení. Bývalí pracovníci popisovali prostředí ve SpaceX jako velmi mužské, objevila se také obvinění ze sexuálního obtěžování a z toho, že firma stížnosti dostatečně neřešila. V roce 2022 navíc osm zaměstnanců přišlo o práci poté, co zveřejnili otevřený dopis kritizující Muskovo chování na sociálních sítích.
Peníze naopak patří k hlavním argumentům, proč některým lidem náročné podmínky stojí za to. U běžných inženýrských pozic jsou sice platy ve SpaceX spíše průměrné, výrazně lépe ale firma platí softwarové vývojáře, kteří si ročně mohou přijít až na necelých 200 tisíc dolarů, tedy 4,3 milionu korun. Významnou část odměny navíc tvoří akcie nebo opce, které se postupně uvolňují.