Chcete uspět na Instagramu? Jeho šéf dává tipy pro rok 2026: Zapomeňte na dokonalý obsah
Dokonalé obrázky ztrácejí váhu. Šéf Instagramu popisuje, jak umělá inteligence mění vnímání obsahu a proč už jeden povedený post nestačí.
Chcete být na Instagramu vidět i v roce 2026? Pak už zřejmě nebude stačit sledovat trendy ve filtrech nebo formátech. Podle šéfa Instagramu Adama Mosseriho se totiž platforma posouvá do úplně jiné fáze. Umělá inteligence dokáže vyrábět fotky i videa k nerozeznání od reality, obsah je levný, rychlý a všudypřítomný. A právě proto podle Mosseriho začíná vyhrávat něco, co se vyrábí mnohem hůř: důvěra.
Šéf populární sociální sítě Adam Mosseri na konci roku 2025 na svém účtu na platformě Threads (která stejně jako Instagram patří společnosti Meta) popsal, jak podle něj bude Instagram vypadat v novém roce. Nejde o žádný oficiální manuál, spíš o návod, jak přemýšlet o obsahu ve světě, kde být originální i uvěřitelný přestává být samozřejmost.
Autenticita jako hlavní konkurenční výhoda
Ještě nedávno platilo jednoduché pravidlo: pokud byl za účtem skutečný člověk, byla autenticita tak nějak daná. Fotky většinou zachycovaly realitu, videa taky a „být sám sebou“ nebyla žádná strategie, ale výchozí stav. Podle Mosseriho tohle přestává platit. Umělá inteligence dnes zvládne vytvářet fotky, videa i celé online osobnosti, které působí naprosto věrohodně.
Tím se autenticita paradoxně stává vzácnou. Ne proto, že by lidé přestali být opravdoví, ale proto, že opravdovost už není na první pohled poznat. Jeden osobní post nebo „upřímné“ video dnes nic nedokazuje. Podobný obsah si dokáže vytvořit prakticky kdokoliv. V roce 2026 tak podle Mosseriho nebude rozhodovat, jestli někdo působí autenticky v jednom konkrétním momentu.
Důležité bude, jestli dává smysl dlouhodobě. Jestli je čitelný v čase, jestli nemění tvář s každým trendem a jestli je z jeho účtu jasné, kdo za ním stojí. Autenticita se přestává měřit jednotlivými příspěvky a začíná se vnímat jako celek. A právě proto mají v roce 2026 uspět účty, které mají jasnou identitu a dokážou si ji udržet i ve chvíli, kdy se kolem mění trendy, formáty i algoritmy.
Rozpoznatelnost místo univerzální líbivosti
Z téhle změny vyplývá i další posun. Podle Mosseriho se mění otázka, kterou by si měli tvůrci klást. Už nejde o to, jestli umí vytvořit hezký obsah. Vizuální styl, střih, tempo i tón komunikace se dnes dají snadno okopírovat nebo rovnou vygenerovat. „Hezké“ přestává být výhoda, protože je toho všude plno.
To, co naopak začne vyčnívat, jsou účty, které nejdou zaměnit s žádným jiným. Takové, u kterých už po pár větách víte, kdo za nimi stojí. Nemusí jít o vzhled nebo jednotnou estetiku, ale o způsob vyjadřování, témata, humor nebo názor. Podle Mosseriho tím pádem přestává dávat smysl snažit se zavděčit všem. Naopak.
Výhodou bude jasná identita, která si klidně část lidí odradí, ale jiné přitáhne mnohem silněji. V roce 2026 tak nebude vyhrávat ten nejuniverzálnější profil, ale ten, který má vlastní pohled na svět a dlouhodobě se ho drží.
Syrovost místo dokonalosti
Vedle otázky identity se mění i to, jak má vlastně vypadat veřejný obsah ve feedu. Ten dlouho fungoval jako výkladní skříň a místo pro pečlivě vybrané, upravené a vizuálně dokonalé fotky. Opět ale narážíme na totožný problém, technicky perfektní obraz už dnes není žádná výhoda.
Lidé si mezitím zvykli na úplně jiný vizuální jazyk. Ve Stories a soukromých zprávách se běžně sdílí rychlé fotky, rozmazané momentky nebo krátká videa bez přípravy. A právě tenhle způsob vnímání se postupně promítá i do toho, co lidé považují za „normální“ ve veřejném feedu.
Nicméně pozor, nejde o návrat soukromí do feedu ani o to, že by lidé chtěli vidět cizí osobní život. Jde o změnu očekávání. Uhlazený vizuál je snadno dostupný a tím pádem i zaměnitelný. Naopak obyčejnost, drobné chyby nebo neplánované momenty začínají fungovat jako signál, že obsah nevznikl jen proto, aby vypadal dobře.
Obsah se hodnotí podle kontextu, ne dojmu
Možná nejzásadnější Mosseriho odhad se ale týká toho, jak lidé obsah na Instagramu vůbec čtou. Dřív stačilo, aby fotka nebo video působily přesvědčivě. Pokud něco vypadalo reálně, většina lidí automaticky předpokládala, že to tak i je. Tenhle reflex podle něj postupně mizí.
Instagram na to bude muset reagovat. Mosseri mluví nejen o označování AI generovaného obsahu, ale hlavně o tom, že platforma bude muset lidem nabídnout víc informací o účtech samotných. Aby si každý mohl snáz udělat obrázek o tom, odkud obsah přichází a v jakém rámci ho číst.
Pro tvůrce z toho plyne poměrně jasný závěr. Jednorázový virální zásah ztrácí váhu. Každý nový příspěvek se bude automaticky posuzovat ve vztahu k tomu, co už o daném účtu víme. „Ve světě nekonečného nadbytku a nekonečných pochybností vyniknou tvůrci, kteří si dokážou udržet důvěru a signalizovat autentičnost tím, že jsou skuteční, transparentní a konzistentní,“ napsal šéf Instagramu.