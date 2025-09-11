Chcete vlastnit věrnou kopii kytary Jimiho Hendrixe? Sběratelé ji budou moci objednat i v Praze
Ikonické Fender kytary, které začínají na 230 tisících a čeká se na ně dva roky, lze nově objednat i v pražské prodejně Kytary.cz.
Jimi Hendrix byl ukázkovou rockovou hvězdou. Takovou, která se nebojí na koncertu rozstřískat kytaru o zem nebo ji dokonce rovnou rituálně zapálit. Mezi všemi nelítostně zničenými kytarami však existovala jedna výjimka, které se od Hendrixe dostalo speciální péče. Obyčejný bílý Fender Stratocaster z roku 1968, který hudebníkovi padl v newyorských hudebninách Manny’s Music takzvaně do ruky a už jí do své smrti, tedy po dobu dvou let, neopustil.
Tato láska na první pohled dostala jméno Izabella a stala se i přes krátké působení v rukou legendárního hudebníka jednou z nejikoničtějších kytar vůbec. Dopomohlo tomu také Hendrixovo závěrečné vystoupení na prvním ročníku kultovního festivalu Woodstock, kde na Izabelle odehrál kromě stejnojmenné písně také improvizovanou verzi The Star Spangled Banner, tedy americké státní hymny.
Krátce před svou smrtí v roce 1970 měl Hendrix svou oblíbenou Fender kytaru darovat bubeníkovi Mitchi Mitchellovi, který ji o dvacet let později prodal italskému hudebnímu kritikovi. Od něj pak Izabellu za 2 miliony dolarů, tedy v přepočtu podle aktuálního kurzu za více než 41 milionů korun, koupil spoluzakladatel Microsoftu Paul Allen, který hudebníkovi zasvětil celé Muzeum populární kultury v Seattlu. Právě v něm je v rámci stálé expozice Hendrixova Izabella k vidění.
V roce 2019 pak k 50. výročí prvního Woodstock festivalu vyrobila společnost Fender limitovanou kolekci 250 identických kusů Hendrixova Stratocasteru. Původní cena věrné kopie Izabelly činila 6 900 dolarů, tedy podle aktuálního kurzu necelých 144 tisíc korun. Dnes, pokud je jejich majitelé vůbec nabízejí, se cena u takzvaných mint, tedy nehraných kusů, pohybuje obvykle kolem 15–20 tisíc dolarů, což z nástroje dělá zajímavou investiční záležitost.
Tyto limitované edice kytar pocházejí ze speciální odnože nazvané Fender Custom Shop, jejíž součástí je také třináct Master Builderů, tedy mistru kytarářů, kteří vyrábí nástroje hudebníkům jako Sting nebo Eric Clapton přímo na přání. Dva z nich, Andy Hicks a Austin MacNutt, se nedávno zúčastnili oficiálního otevření prvního Fender Custom Masterbuilt Shopu v pražské prodejně Kytary.cz.
Právě s Hendrixovým Stratocasterem Izabella se Andy Hicks setkal už dříve, kdy mu s požadavkem na vytvoření totožné kytary s výrobním číslem 240981 přišla objednávka od bývalého člena skupiny Red Hot Chili Peppers Davea Navarra. „Tato replika byla dosud nejspíš největší výzvou. Náročné bylo už jen získat souhlas a licenci od Hendrixovy rodiny a následně zmapovat všechny drobné specifikace a oděrky tak, aby se jednalo o naprosto přesnou kopii,“ uvedl Hicks.
Podobnou zakázku, ať už se jedná o historickou kytaru oblíbeného umělce, nebo nástroj s individuální specifikací, lze od září 2025 zadat také v Kytary.cz, které se staly jediným oficiálním dealerem Masterbuilt Fenderů ve střední a východní Evropě. Nástroje, které jsou od začátku do konce vytvořeny pouze jedním ze třinácti mistrovských kytarářů, začínají na 230 tisících korunách a čekací doba se pohybuje kolem dvou let.
Štěpán Drábek, vedoucí sekce Custom Shop v Kytary.cz, pro CzechCrunch uvedl, že od doby zprovoznění služby obdrželi do deseti kusů objednávek na Masterbuilt kytary či baskytary značky Fender. Ačkoli investování a sbírání nástrojů není narozdíl od Spojených států v Česku tolik populární, sází český obchod s hudebninami na pomalu se probouzející trend.