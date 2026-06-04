Chodov přitahuje zpět ty, kteří tu vyrostli. Každý třetí byt v novém projektu kupují místní
Chodov je jednou z nejstabilnějších rezidenčních lokalit v Praze. Nový projekt Leopold ukazuje, že zájem o bydlení v této části metropole dál roste.
Na panelových sídlištích žije přibližně čtvrtina českých domácností. Přestože jsou často spojována s představou anonymního bydlení, řada výzkumů ukazuje, že jejich obyvatelé bývají se svým okolím spokojeni. A jedním z nejzajímavějších příkladů je pražské Jižní Město.
O jeho vzniku bylo rozhodnuto už v polovině 60. let minulého století. Tehdy ještě Háje a Chodov ležely mimo hranice hlavního města a rozlehlé pozemky na jihovýchodním okraji Prahy nabízely prostor pro vznik nové městské čtvrti. Ambice byla od začátku neobvyklá: nepostavit pouze soubor bytových domů, ale vytvořit plnohodnotné město, které svým obyvatelům nabídne bydlení, práci, školy, obchody, zdravotní péči, sportovní zázemí i dostatek zeleně.
Na rozdíl od mnoha novějších rezidenčních lokalit se zde od počátku počítalo s kompletní občanskou vybaveností i dopravní obslužností. Linka metra C sem dorazila už v roce 1980 a významně přispěla k tomu, že se Jižní Město stalo přirozenou součástí Prahy.
Místo, odkud se neodchází natrvalo
Dnes je Chodov třetí nejlidnatější městskou částí Prahy s téměř 54 tisíci obyvateli. Nabízí kombinaci, kterou je v metropoli stále obtížnější najít: rozsáhlé plochy zeleně, kompletní občanskou vybavenost a zároveň rychlé spojení do centra města.
V bezprostředním okolí se nachází obchodní centrum Westfield Chodov, Hostivařský lesopark s přehradou, školy, školky, zdravotnická zařízení i sportovní areály. Cesta metrem do centra trvá přibližně patnáct minut, autem je během několika minut dostupná dálnice D1.
Právě tato kombinace je jedním z důvodů, proč si lokalita dlouhodobě udržuje svou atraktivitu. Potvrzují to i prodeje nových bytů. V projektu Leopold, který zde realizuje společnost Energo-Pro Real Estate, tvoří přibližně třetinu kupujících lidé, kteří na Jižním Městě sami vyrůstali.
Mnoho lidí si při odchodu z Jižního Města myslí, že se sem už nikdy nevrátí. Když ale po letech hledají místo pro rodinný život, často zjistí, že kombinaci škol, služeb, zeleně a metra jen těžko hledají jinde. To, co bylo před padesáti lety navrženo jako soběstačné město, funguje překvapivě dobře i dnes. Po letech strávených v jiných částech Prahy nebo mimo metropoli se vracejí do prostředí, které dobře znají a kde dnes chtějí vychovávat vlastní děti. Chodov tak přestává být pouze místem prvního bydlení a stává se lokalitou, ke které si lidé vytvářejí dlouhodobý vztah.
Nové bydlení navazující na charakter místa
Bytový dům Leopold vzniká na pomezí Hájů a Chodova v lokalitě, kde se panelová zástavba přirozeně setkává se čtvrtí rodinných domů. Projekt tvoří dvě věže se 142 byty. Nižší budova navazuje měřítkem na okolní rodinné domy, vyšší respektuje charakter stávající sídlištní zástavby.
Architektonický návrh reaguje na prostředí, ve kterém již desítky let vedle sebe fungují různé formy bydlení. Cílem nebylo vytvořit izolovaný rezidenční komplex, ale doplnit existující městskou strukturu o novou vrstvu bydlení odpovídající současným požadavkům. Nabídka bytů zahrnuje dispozice od 1+kk přes nejžádanější 2+kk až po rodinné byty 4+kk.
Chodov přestává být místem prvního bydlení a stává se lokalitou, ke které si lidé vytvářejí dlouhodobý vztah.
Projekt klade důraz na energetickou úspornost, materiály a komfort každodenního života. Součástí domu budou také obchodní prostory určené například pro kavárnu nebo další služby, které mohou využívat nejen obyvatelé domu, ale i širší okolí. Samozřejmostí jsou podzemní garáže s více než stovkou parkovacích míst včetně přípravy pro dobíjení elektromobilů a také sklepní kóje ke každému bytu. Dokončení projektu je plánováno na druhé čtvrtletí roku 2027.
Od energetiky k developmentu
Za projektem stojí společnost Energo-Pro Real Estate, realitní divize skupiny Energo-Pro, kterou vlastní bratři Jaromír a Petr Tesařovi. Společnost Energo-Pro je česká energetická firma, od roku 1994 se specializuje na výstavbu, provoz a modernizaci vodních elektráren. Je největším středoevropským investorem do vodní energetiky. Vlastní a provozuje 54 vodních elektráren v Bulharsku, Brazílii, Gruzii, Turecku a Španělsku. Provozuje rovněž distribuční síť v Bulharsku a Gruzii.
Realitní divize vznikla v roce 2022 a v přípravě má projekty pro výstavbu 3 500 bytů. Vedle Chodova připravuje například přeměnu bývalého sídla Ústavu pro studium totalitních režimů na pražském Žižkově nebo další rezidenční projekty v Praze a Brně. Na Chodově navíc realizuje také projekt Rezidence Medkova.
Právě Chodov přitom ukazuje, že kvalitně navržené městské čtvrti mohou fungovat i po více než půl století. Nové projekty zde nenahrazují původní urbanistickou koncepci, ale přirozeně na ni navazují. A zájem kupujících naznačuje, že tento model má budoucnost i pro další generace.