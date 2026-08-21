Chtěl si jenom vydělat na školu pro piloty, je z toho čtvrt miliardy korun ročně. Díky české hravosti
Když před deseti lety Roman Macalík hravý obchod Najáda přebíral, měl tržby pod deset milionů. Teď je to víc než pětadvacetkrát tolik.
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Studoval ČVUT a zároveň absolvoval výcvik na dopravního pilota, což je dost nákladná záležitost. Jenže najít brigádu, kterou by šlo skloubit s denním studiem i častým víkendovým létáním, bylo složité. A tak Roman Macalík hledal něco flexibilnějšího. Našel to v jednom poměrně neobvyklém a velice hravém odvětví – a místo létání vzhůru v kokpitu letadla dnes sleduje, jak do oblak míří tržby jeho obchodu.
U jednoho stolu se sejdou řezník, vlaková výpravčí, programátor a sociolog… a není to začátek vtipu, ale denní obraz pražského obchodu Najáda. Specializuje se na sběratelské karetní hry jako Pokémon a Magic: The Gathering, deskovky či figurky do stolních válečných her, třeba Warhammer. Ty si tu nejen koupíte, ale i zahrajete. A že tyhle značky třeba neznáte, případně se divíte, jak velký byznys to asi může být? Větší, než byste čekali. „Naše loňské tržby jsou 250 milionů korun,“ říká šéf obchodu Roman Macalík.
Ten pražský podnik hned vedle náměstí Jiřího z Poděbrad vede od roku 2017, kdy ho převzal po pěti letech pod původními majiteli. „Abych umořil část nákladů na pilotní výcvik, začal jsem si vydělávat prodejem karet do hry Magic: The Gathering,“ vzpomíná Macalík. „Myslel jsem si, že po pár letech to pověsím na hřebík a půjdu létat. Místo toho mě oslovili kluci z Najády a dohodli jsme se,“ dodává. Byla to výhodná volba. Když Najádu přebíral, měla tržby pod deset milionů. Teď je to ona čtvrtmiliarda – a u ní to nejspíš nekončí.
„Posledních deset let rosteme klidně o 25 procent ročně. Loni dokonce o padesát procent,“ říká Macalík. „Jsme dlouhodobě ziskoví a díky tomu si můžeme dovolit investovat. Takže jsme jen před pár týdny otevřeli kamennou pobočku v Brně a řešíme expanzi na polský trh. Který je v našem segmentu překvapivě méně rozvinutý oproti tomu českému,“ popisuje finanční situaci Najády.
Ta by přitom podle Macalíka prý mohla být ještě pozitivnější. „Jen sběratelských karet bychom mohli prodávat násobně víc. Jenže i když nakupujeme od distributorů po celé Evropě, na trhu prostě není dostatečná nabídka. A ani nestíhají tiskárny,“ popisuje stav rozžhaveného trhu, kterému vévodí karetní tituly Pokémon a Magic: The Gathering. „Hlavně Pokémon je světová jednička. Zájem o něj táhne zdaleka nejvíc,“ dodává. Ale daří se i kartám podle anime One Piece, disneyovské Lorcaně nebo hokejovým kartičkám.
Najáda
Adresa: Ondříčkova 2166/14
Typ podniku: prodejna a herna
Otevírací doba: pondělí až pátek 12.00–19.00, víkendy 10.00–19.00
Do sběratelských karetních her – protože jsou to sice sběratelské karty, ale stále především karetní hry – si lidé kupují kartičky dvojím způsobem. Buď si pořídí větší balení víceméně náhodných karet, z nichž se jim ale ke hře hodí jen některé, nebo takzvané kusovky. Do svého balíčku hráči hledají prostě tu danou konkrétní kartu s požadovanými schopnostmi, která navíc bývá levnější než celá krabička. Právě jednotlivé karty proto tvoří značnou část byznysu Najády.
„Je to zhruba třetina našich tržeb. Běžně zabalený balíček místo prodeje rozbalíme, a i když je jeho obsah náhodný, ve velkém množství se z náhody stává statistika. Umíme si poměrně přesně spočítat, s jakou pravděpodobností různě vzácné karty získáme a za kolik je prodáme,“ dodává. Kusové karty také vykupují od hráčů a posílají je dál. Tou nejdražší, kterou prodali, byla karta Black Lotus, svatý grál všech hráčů Magic: The Gathering. Před pěti lety za ni zájemce zaplatil čtvrt milionu korun. Mimochodem, nejvzácnější edice téhle karty se prodala za tři miliony dolarů.
Další třetinu tržeb tvoří právě originálně zabalené karetní produkty, tu poslední pak sortiment jako deskové hry či figurky například do Warhammeru. „Ty také rostou, ale ne takovým tempem jako karty,“ popisuje vlastník Najády. Většinu zboží, které v Najádě koupíte, přitom často najdete i ve velkých obchodech. Třeba zmiňovanému fenoménu jménem Pokémon se dnes jen těžko vyhnete. „Ale my je nebereme jako konkurenci,“ doplňuje svého šéfa marketingový manažer Ladislav Havrland.
„Protože u nich je pořídíte, ale my kolem her navíc budujeme komunitu. Lidé si sem přijdou pro radu, vyměnit karty, zahrát si na turnaji,“ říká. Díky tomu pak u herních stolů vznikají ty rozmanité situace jako ta načrtnutá v úvodu článku. „Ať už to jsou menší děti, nebo starší lidé, naši zákazníci jsou průřez celou společností. Jasně, z velké části to jsou zhruba třicátníci, co už teď mají peníze na koníčky, ale komunita je široká,“ dodává Havrland.
„Já jsem vystudovaný sociolog a i z tohohle hlediska je to zajímavé. Společnost je do nějaké míry rozdělená, máme tu různé bubliny… Ale ty hry lidi spojují. I když se potkávají různé profese, jiné věky i názory, tak v Najádě se přes ty příkopy přenesou,“ popisuje marketingový šéf. „Češi jsou prostě národ sběratelů a hráčů, jsme hraví hračičkové,“ dodává Macalík. Což platí i pro čtyřicetičlenný tým Najády. „Prakticky všichni jsme tím nějak postižení,“ říká se smíchem.
„Já třeba Magicem, tady Láďa hraje figurkové hry, další kolegové klasické deskovky. Člověk, co chce dělat tenhle byznys, to musí mít rád. Kdyby neměl, zákazníci to poznají,“ míní. A přidává ještě jeden důkaz toho, že hravé nadšení i výnosný byznys můžou být silní spojenci. „Kdybychom chtěli maximalizovat tržby na metr čtvereční, vyplníme prodejnu regály se zbožím. Místo toho většinu plochy zabírají herní stoly. Nechceme být jen obchod, chceme být místem, kde se lidé potkávají, hrají a sdílejí svůj koníček,“ uzavírá Roman Macalík.