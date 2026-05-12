Chtěli ukázat skryté cyklotrasy kolem Lipna, tak je začali mapovat. Teď chystají největší festival v Česku
Platforma KolemKolem nabízí cyklotrasy, dopravu i komunitní vyjížďky kolem Lipna. A připravuje cyklofestival, který proběhne už začátkem června.
Lipensko se v posledních letech mění v destinaci, kde se na kole dá strávit klidně celý týden. Můžete se projet podél nádrže, vyjet do šumavských kopců a zpátky se vrátit třeba vlakem, lanovkou nebo přívozem. Za touhle proměnou stojí mimo jiné i parta nadšenců ze spolku KolemKolem, kteří se rozhodli cyklistickou tvář regionu víc zpřehlednit. Vytvořili tak platformu, která dnes nabízí plánování tras online i prostor pro společné setkávání. A už na začátku června chystají další ročník festivalu KolemKolem Fest, který propojí závody, vyjížďky, testování kol i kulturní program napříč Lipenskem.
Za projektem stojí Ludvík Medřický a Vít Bechynský, kteří se potkali právě na Lipně. Medřický předtím šest let působil v marketingu cyklistické značky Specialized a dnes pracuje i pro místní areál. Bechynský je průmyslový designér, v minulosti navrhoval rámy kol a věnoval se i závodění na silničním kole, dnes se podílí na rozvoji celé lipenské destinace.
Ve společných debatách postupně došli oba k názoru, že Lipensko má pro cyklistiku všechno, co lidé běžně hledají v zahraničí, jen to není tak přehledné. Region podle nich nabízí podmínky srovnatelné se známými cyklistickými lokalitami, jako je španělská Mallorca, dnes trendy Girona nebo okolí Lago di Garda, lidé se v něm ale často hůř orientují a nevědí, kam vyrazit. „Místní ty trasy znají, ale lidé, kteří sem přijedou, často jezdí jen kolem Lipna a dál se nedostanou,“ popisuje Medřický.
Právě z téhle zkušenosti vznikla myšlenka dát cyklistické nabídce jasnější strukturu a soustředit ji na jedno místo. „Chtěli jsme vytvořit moderní platformu, kterou si může každý jednoduše najít a použít,“ doplňuje Medřický. Společně s místními nadšenci proto začali mapovat trasy a vytvářet KolemKolem.
Na platformě si dnes vyberete trasu podle typu kola, náročnosti, vzdálenosti nebo třeba podle toho, kde se po cestě zastavit na kávu nebo něco k jídlu. Využít můžete i takzvaný Lipno-pass, který umožňuje kombinovat cyklistiku s místní dopravou, včetně lanovek, vlaků nebo přívozů. Výlet si tak můžete poskládat jako okruh a vrátit se jinou cestou, než jste vyrazili.
„Není to zdaleka jen o nás s Ludvíkem. Stojí to hlavně na obcích a místních lidech, kteří trasy znají a pomáhají je rozvíjet. Z Lipenska může díky nim vzniknout středoevropská destinace pro cyklistiku,“ vysvětluje Vít Bechynský.
Projekt ale nezůstává jen u plánování tras. Postupně kolem sebe totiž začal vytvářet komunitu, ať už skrze společné vyjížďky, takzvané social rides, nebo cyklistické kempy. KolemKolem se zároveň snaží ukazovat Lipensko i skrze obsah na sociálních sítích, do kterého zapojuje ambasadory z řad sportovců nebo známých tvůrců, jako jsou třeba profesionální cyklisté Michael Kolář nebo Richard Gasperotti.
Kromě toho se ale zakladatelé projektu loni rozhodli sezvat cyklistické nadšence na jedno místo a uspořádali KolemKolem Fest, který se bude konat i letos, a to od 5. do 7. června. Festival kombinuje sportovní i kulturní program a vedle závodů a společných vyjížděk zahrnuje testování kol, doprovodný program i večerní koncerty. Loni ho podle organizátorů navštívily více než dva tisíce lidí a díky tomu, že se na jeho pořádání podílí hned několik samospráv, se řadí co do rozlohy mezi největší cyklofestivaly v Česku.
„Celý festival opět nabídne program ve čtyřech obcích, které propojuje páteřní cyklostezka, a návštěvníci se tak mohou pohodlně a bezpečně pohybovat na kole a najít si program, který je baví,“ říká Bechynský.
Hlavní zázemí akce najdete na pláži v Lipně nad Vltavou, dětské aktivity hostí Loučovice, závody a gastronomické zážitky najdete ve Frymburku a cyklistický filmový program ve Vyšším Brodě. Večerní program pak doplní koncerty a DJ sety přímo u vody.
„Na své si přijdou všechny věkové kategorie. Pokud přijdete s rodinou, určitě oceníte animace a dětské závody. S partou kamarádů zase můžete přes den vyrazit na jednu ze social rides nebo si zazávodit v amatérském závodě Pells Beach Race a Bosch Uphill Race,“ uzavírá produkční festivalu Martin Matějček.