Chutná mu vůbec ten burger? McDonald’s elegantně otočil PR katastrofu vlastního šéfa ve svůj prospěch
Šéf McDonald's natočil video, jak jí vlastní burger. Sousto bylo ale tak malé, že se z toho stal okamžitý virál. Trapas se však obrátil do pozitiva.
Když chtěl ukázat nadšení pro nový burger z vlastního menu, nedopadlo to úplně podle plánu. Místo toho se stal terčem vtipů celého internetu i drsné konkurence. Šéf McDonald’s Chris Kempczinski na vlastní kůži zjistil, co se stane, když se strnulý korporátní svět střetne s neúprosnými pravidly sociálních sítí. Z virálního trapasu, který obletěl svět, ale nakonec firma se zlatými oblouky ve znaku dokázala vyjet ještě dobře.
Všechno to začalo nedávno jedním zdánlivě nevinným videem na Instagramu. Sedmapadesátiletý Chris Kempczinski, absolvent Harvardu a ředitel globálního fastfoodového kolosu, se rozhodl osobně zpropagovat novinku v nabídce. Jmenuje se Big Arch a jde o dosud největší burger řetězce se dvěma plátky masa, třemi plátky sýra a více než tisícovkou kalorií.
Scéna: Kempczinski sedí ve své kanceláři, má na sobě čistý béžový svetr a s mírnými rozpaky hledí na horu jídla před sebou. „Páni! Bože, to je ale velký burger,“ hlásí do kamery a dodává, že vůbec neví, jak na něj zaútočit. Pak si z něj opatrně a velmi decentně ukousne malé sousto. Aby toho nebylo málo, sendvič sice chválí, ale poněkud nešťastně ho opakovaně označuje chladným korporátním slovem produkt.
Reakce na sebe nenechala dlouho čekat. Video člověka, který běžně běhá maratony, dává na sítě tipy na zdravý životní styl bez alkoholu a působí spíše jako fanoušek častých diet než fastfoodů, se stalo okamžitým virálem. A lidé na internetu ho nešetřili. Komentáře pod videem se plnily vtipy. „Všichni víme, že zbytek už jsi nedojedl,“ zní hodně z nich, zatímco jiný divák podotkl: „Mrkněte dvakrát, pokud vás drží proti vaší vůli.“
Lidem zkrátka přišlo neuvěřitelně zábavné sledovat, jak se vysoce postavený manažer nutí do role nadšeného influencera a zoufale mu to nejde. Okamžiku zaváhání bleskově využila konkurence a naplno tak oživila takzvané „burgerové války“, které v USA naposledy silně zuřily v osmdesátých letech. Účet Burger Kingu si rýpnul do malého sousta komentářem, že „oni by to taky nedojedli“. Následně sdílel video vlastního šéfa Toma Curtise, jak se s obrovskou chutí a bez okolků zakusuje do jejich legendárního Whopperu.
Konkurenční řetězec Wendy’s zašel ještě dál. Šéf Pete Suerken natočil video, jak s radostí konzumuje jejich Baconator, přičemž firma k tomu jízlivě připsala, že takhle to vypadá, když nemusíte předstírat, že vám váš „produkt“ chutná. Wendy’s dokonce promptně vypsalo pozici Chief Tasting Officer (hlavní ochutnávač) s lákavou odměnou 100 tisíc dolarů pro kohokoliv, kdo zvládne točit recenze. Do přestřelky se následně zapojily i další v Americe známé značky jako Jack in the Box nebo A&W.
Při pohledu na online posměšky by se mohlo zdát, že Kempczinski udělal obrovskou komunikační chybu. Jenže čísla vyprávějí úplně jiný příběh. Dnešní šéfové velkých firem jsou pod tlakem, aby fungovali jako tvůrci obsahu a budovali si osobní značku. A Kempczinski tento úkol paradoxně zvládá výborně. Na LinkedInu má přes 168 tisíc sledujících a za svou autentickou komunikaci dokonce získal oborovou cenu Shorty Award.
Jeho videa primárně nemíří na běžné strávníky, ale spíše na bezmála dva miliony zaměstnanců McDonald’s po celém světě. Po zveřejnění burgerového videa mu však počet sledujících raketově narostl o 30 procent. Sám McDonald’s nakonec ukázal, že si ze sebe umí udělat legraci.
PR tým řetězce se elegantně chopil neohrabaného slovníku svého šéfa a na sociální sítě vyvěsil fotku nového burgeru s provokativním popiskem: Kousněte si z našeho nového produktu! K čemuž dodali: Nemůžeme uvěřit, že tohle schválili. A výsledek této virální bouře? Mluvčí společnosti potvrdil, že počáteční prodeje masivního Big Archu spolehlivě překonávají veškerá očekávání.
Celá epizoda navíc firmu zastihla v naprosto excelentní kondici. Zatímco sítě řešily velikost jednoho sousta, akcie McDonald’s se na konci února vyšplhaly na historické maximum přes 341 dolarů. Pod Kempczinského vedením od roku 2019 vyrostly o 72 procent.