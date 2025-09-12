Čínská odpověď na roboty od Tesly se má ohánět v kuchyni. S vařečkou ale bude muset ještě potrénovat
Čínská společnost Ant Group miliardáře Jacka Ma představila ztělesněnou AI lidské velikosti. Umí vařit a v budoucnu se třeba postará o babičku.
Pokud neradi vaříte a trávíte čas raději jinde než v kuchyni, je velká šance, že si místo drahého soukromého šéfkuchaře budete brzy moci pořídit na přípravu jídla vlastního robotického pomocníka. Ale na rozdíl od běžných kuchyňských spotřebičů, které na lince často akorát zabírají místo, se tento 175 centimetrů vysoký humanoid umí plynule pohybovat a uvařený oběd vám naservíruje s roztomilým úsměvem.
Nový humanoidní robot, kterého společnost Ant Group čínského miliardáře Jacka Ma představila na veletrhu IFA v Berlíně, se jmenuje jednoduše R1. Před očima návštěvníků prozatím neprodejný prototyp plynulými pohyby zvedal a pokládal nádoby, simuloval proces vaření nebo přihlížejícím připravil jeden ze svých naučených, poměrně jednoduchých receptů.
R1 by měl ale časem zvládat mnohem víc než jen přelít krevety do hrnce, což je, zdá se, prozatím maximum z kuchařského umění. Na rozdíl od své konkurence totiž Ant Group, respektive její dceřiná společnost Robbyant, neinvestovala do vývoje hardwaru, ale vsadila na vlastní velký jazykový AI model, který robotovi umožňuje zvládat víc než jen předem naprogramované pohyby.
„S výkonným AI modelem dokáže humanoidní robot R1 komplexně plánovat složité úkony. Jakmile dorazí objednávka, R1 si sám naplánuje všechny kroky – od výběru ingrediencí přes ovládání kuchyňských spotřebičů až po samotnou přípravu jídla,“ píše Ant Group v tiskové zprávě.
Díky prostorové orientaci a schopnosti učit se na základě zpětné vazby plánuje Ant Group, že by se R1 mohl uplatnit i v oblastech jako catering, turismus, zdravotnictví nebo sociální služby. „Klademe důraz na spolehlivé, inteligentní a kvalitní služby, zejména v dosud nedostatečně pokrytých či náročných oblastech, jako je péče o seniory, zdravotní asistence a domácí práce,“ uvádí společnost.
Robot pohybující se na základě LiDARu a stereoskopické hloubkové kamery vydrží 4–6 hodin provozu a je vybavený senzory pro percepci a interakci. Vývojářská platforma Robbyant Open také nabízí možnost přizpůsobit výchozí funkce k poskytování asistence, občerstvení nebo pro komunikaci s návštěvníky v supermarketech, výstavních halách či kancelářských budovách.
Vzhled robotického humanoida byl na rozdíl od většiny jeho předchůdců připodoben spíše ženským atributům, čímž chtěli výrobci docílit o něco přívětivějšího dojmu, cituje Business Insider šéfa německé pobočky Robbyantu Čenga Jüe-wena. Ten také odhaduje, že by se R1 mohl během tří až pěti let začít etablovat do běžných domácností.
Takto ambiciózní termín je ale podle odborníků spíše nereálný, zároveň společnost dosud neoznámila plánované datum uvedení robota na trh ani jeho cenu. Podle webu NewsBytes je už ale humanoidní robot R1 nasazen do pilotního testování v několika čínských komunitních centrech a restauracích.