ČNB vysílá smíšené signály a tváří se jako jestřábí holubice, píše ekonom Hradil
Hlavní analytik skupiny Investika Vít Hradil se ve svém komentáři zamýšlí nad nejčerstvějšími a protichůdnými vyjádřeními České národní banky.
Glosa Víta Hradila. V hantýrce finančních trhů se v souvislosti s kroky centrální banky běžně objevují sousloví „hawkish cut“ a „dovish hike“. „Hawkish cut“, tedy jestřábí snížení, popisuje zdánlivě protichůdné signály, které centrální banka vyšle, když sice sníží sazby, ale doprovodí to komunikací, která naznačuje názorový posun směrem k sazbám vyšším (jež jsou typické pro takzvané měnové jestřáby). Naproti tomu „dovish hike“, tedy holubičí zvýšení, popisuje situaci opačnou – zvýšení sazeb s rétorikou naznačující možnost jejich snížení.
Česká národní banka u příležitosti svého únorového měnověpolitického zasedání předvedla jiný, zřídka vídaný manévr, který by šlo popsat jako „hawkish dove“, tedy jestřábí holubici. Sazby nezměnila a vyslala poměrně silné signály oběma, vzájemně výlučnými směry.
Ve své nové prognóze představila oproti té předchozí výrazně optimističtější výhled na výkon české ekonomiky a také vyšší modelovou trajektorii úrokových sazeb. Učebnicový jestřábí signál.
Na druhé straně: zatímco při zveřejnění předchozí prognózy na podzim minulého roku charakterizovala ČNB budoucí rizika jako „proinflační“, nyní už je vidí jako „vyrovnaná“. A členové bankovní rady, kteří ještě nedávno ve svých veřejných vystoupeních naznačovali příklon k úrokové stabilitě s možným budoucím zvýšením, nyní explicitně zmiňují možnost jejich poklesu. Učebnicový holubičí signál.
Některá konkrétní rizika, která ČNB při svých úvahách o budoucnosti pravidelně zmiňuje, se skutečně mezitím proměnila. Banka například konzistentně označuje za hrozbu pro inflaci uvolněnou rozpočtovou politiku vlády. Toto riziko se v poslední době prohloubilo – nová vláda jasně deklaruje úmysl deficit oproti té předchozí zvětšit. Další ohnisko inflace, trh s nemovitostmi, se vzhledem k pokračujícímu nesouladu mezi nabídkou a poptávkou také zdá být spíše silnější než slabší. Inflace ve službách, taktéž často zmiňovaná, zůstává stejně varovně vysoká. Co přesně tedy vneslo do komunikace centrální banky holubičí podtón?
Podle vyjádření ČNB je novým faktorem „případná globální korekce cen aktiv“. Což o to, podobná událost skutečně může kdykoliv nastat a lze si představit i scénář, ve kterém si vynutí snížení tuzemských úroků. Ale že by měla ČNB sazby snížit už preventivně, v očekávání propadu na finančním trhu?
Na to by si musela být propadem hodně jistá. V podstatě by se tímto krokem stylizovala do role spekulanta, který shortuje akcie, když větří jejich zlevnění. To je hodně divoká disciplína, i když člověk sází „pouze“ vlastní peníze, natož měnovou politiku středně velkého státu.