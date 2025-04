Co mají společného Quentin Tarantino, Brad Pitt a David Fincher? Chystají pokračování Tenkrát v Hollywoodu

Uložit 0

Cliff Booth, kaskadér z Tenkrát v Hollywoodu, za jehož ztvárnění dostal Brad Pitt svého prvního hereckého Oscara, na konci filmu utrpí vážné zranění, jeho další osud ale zůstane otevřený. Naštěstí, řekl si evidentně režisér a scenárista Quentin Tarantino, kterému se v jeho fantazijní verzi Hollywoodu zalíbilo natolik, že se do ní rozhodl vrátit. Nechce z toho ale mít svůj poslední film, a proto natočení scénáře údajně nabídl Davidu Fincherovi.

Jelikož se první informace o této spolupráci objevily 1. dubna, řadu lidí napadlo, jestli nejde o apríl. Není se čemu divit, taková kombinace až příliš působí jako splněný cinefilský sen. Navíc Tarantino nechal svoje scénáře režírovat někým jiným jen párkrát a jednou výsledek naštvaně zavrhnul. Ke všemu má velice negativní pohled na streamovací služby, jenže David Fincher má smlouvu s Netflixem a film má vyjít přímo online. To režisér, který točí výhradně na celuloid a hraje si s retro velkoformátovými kamerami, považuje bezmála za svatokrádež.

Zpráva, byť zatím ne zcela oficiální, je ale podle všeho legitimní. Server Deadline popisuje, jak Brad Pitt Tarantina požádal, jestli může scénář o dalším životě Cliffa Bootha ukázat režisérovi takových filmů jako Sedm, Sociální síť nebo Zmizelá. Dostal požehnání. A přestože sám Tarantino by snímek přímo pro Netflix nikdy nenatočil, respektuje Finchera, jenž právě se streamovací službou exkluzivně spolupracuje.

Foto: Falcon Brad Pitt, Leonardo DiCaprio a Margot Robbie ve filmu Tenkrát v Hollywoodu

Kde ale najednou autor Tenkrát v Hollywoodu přišel ke scénáři pokračování, když v posledních letech psal knihu, pracoval na jiném projektu i divadelní hře a stále mluví o tom, že se chce více věnovat rodině? Nemusel totiž psát nový. Už v polovině předloňského roku prozradil, že jeho desátý a poslední snímek by měl nést název The Movie Critic a bude pojednávat o filmovém kritikovi z pornočasopisu.

Postava se přitom měla inspirovat skutečným člověkem z Tarantinova mládí. „Byl neskutečně cynický. Jeho recenze byly něco mezi Howardem Sternem a Travisem Bicklem (hrdina filmu Taxikář, pozn. red.), kdyby to byl filmový kritik. Vzpomeňte si na Travisovy zápisky v deníku,“ řekl režisér ve starším rozhovoru. Onen kritik se měl ve snímku jmenovat Cliff Booth.

Ti, co četli románové zpracování Tenkrát v Hollywoodu, vědí, že Booth se neživil jako kaskadér jen kvůli penězům, byl to také velký cinefil s širokým přehledem. Kniha odpovídá i na otázku, jak to bylo se smrtí Boothovy ženy, tedy jestli ji zabil při výletu na lodi harpunou. Žádné bližší detaily o příběhu The Movie Critic nejsou známé, minulost tajemného hrdiny by ale jistě dostala prostor.

Natáčení prý mělo začít už loni v létě, o několik měsíců dříve se ale Tarantino rozhodl, že první pokračování ve své kariéře (Kill Bill 1 a 2 považuje za jeden rozpůlený příběh) nenatočí a téma pro svůj poslední film bude hledat jinde. Nevysvětlil, co ho k této volbě vedlo.

Teprve se uvidí, jestli z projektu pod jiným režisérem nakonec něco bude. Pokud jsou tomu ale Pitt, Fincher i Tarantino otevření, jde si jen těžko představit, že by Netflix takovou příležitost nechal propadnout. Každopádně bychom v případném pokračování nejspíš neměli očekávat návrat Margot Robbie ani Leonarda DiCapria, alespoň ne mimo malé role v pár scénách.

Tarantino, jenž nedávno oslavil 62. narozeniny, se svým desátým počinem aktuálně nikam nespěchá. Na lednovém filmovém festivalu v Sundance řekl, že si od celé záležitosti chce dát minimálně rok pauzu a raději se zaměřit na svoji první divadelní hru. „To je setsakramentsky velká věc, když se vám podaří hra, a nevím, jestli to zvládnu. Takže jdeme na to,“ poznamenal. Pokud by jeho debut na jevišti uspěl, zvážil by pak hru sám adaptovat i pro stříbrné plátno.