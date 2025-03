Čuba a Kozub vybudovali v Míru jedno z nejúspěšnějších divadel. Teď chtějí novou scénu za 400 milionů

Uložit 0

Budova v ostravských Vítkovicích vznikla jako kino, které tu s občasnými přestávkami bylo až do roku 1992. Jmenovalo se Mír, význam toho slova se ale po revoluci v budově ne a ne usídlit – střídali se tady majitelé a budova chátrala. Z nejhoršího stavu ji dostali vietnamští podnikatelé, když ji zrekonstruovali a otevřeli tady v podstatě tržnici. Ani to ale netrvalo dlouho. Změnilo se to v roce 2016, kdy si ji pronajal divadelník Albert Čuba. Z Míru se stalo jedno z nejúspěšnějších divadel v Česku, u toho však plány nekončí.

Nápadu založit v Míru soukromé divadlo ne každý zpočátku věřil. Jenže pak se to stalo a Mír sklízel jeden úspěch za druhým. Vyhledávané divadlo navštívilo za sedm let existence přes dvě stě tisíc diváků a uvedlo se přes dvacet inscenací. Čuba se ale rozhodl jít i moderní cestou a založil kanál na YouTube, kde ho má přes osmdesát tisíc sledujících.

Velké ohlasy má Divadlo Mír i na sociálních sítích a patří prý k nejsledovanějšímu v rámci evropského kontextu. Vznikl také MírPlay, což je streamovací platforma, na které se lidé mohou dívat na různé audiovizuální projekty divadla.

V podobném duchu se nyní nesou i plány na budoucnost. Tým divadla, do kterého kromě Čuby patří například i herec Štěpán Kozub, se rozhodl, že k někdejšímu kinu by rád i nové, moderní zázemí, které by umožnilo soustředit se i na jiné divadelní formy. Vyrůst by mělo na 130 metrů vzdáleném parkovišti u ostravského náměstí Jiřího z Poděbrad. „Chceme se posunout dál a postavit zcela nové divadlo v Ostravě a nabídnout ta nejlepší představení s herci z celé republiky,“ říká Čuba.

Projekt za zhruba 400 milionů korun pro Mír navrhlo studio JA architekti. Uvnitř cihlové budovy by měly vzniknout tři divadelní sály. Největší, který se jmenuje Aréna, má hlediště ve tvaru podkovy, jeviště má tak podobu dlouhého mola. „Vznikne tak opravdu velmi blízký kontakt herce a diváka, a to i při kapacitě 532 míst. Středové molo podmiňuje tvorbu specifických inscenací, vytvořených doslova na míru. Technologické vybavení sálu umožní i alternativní využití, například pro nový cirkus,“ líčí architektka Andrea Jašková.

Střední sál, kterému se říká Blackbox, bude mít kapacitu 270 diváků a má jít o multifunkční prostor s výsuvnou elevací. Nejmenší sál zvaný Whitecube má mít tvar kostky a vytvářet dojem nekonečné podlahy a stropu. Vhodný tak bude pro různé světelné inscenace, módní přehlídky, recitály nebo galerie.

„Do Divadla Mír jsou diváci zvyklí chodit na komediální žánr. Ten se zachová. V novém divadle ale chceme mimo jiné nabídnout širší a pestřejší paletu. Diváci tak uvidí třeba i muzikál, drama nebo klasiku,“ líčí Kozub.

Aktuální soubor divadla si ale nepředsevzal zrovna lehký úkol. Z velké části chce přestavbu totiž zafinancovat sám, respektive pomocí crowdfundingové kampaně. Sází tedy především na svoje fanoušky. Od této chvíle se tak shánějí sponzoři, partneři a investoři, kteří by pomohli novou budovu zrealizovat.

Rozjela se proto kampaň, kde může na novou scénu přispět prakticky každý. Motto projektu je Blázni sobě, které odkazuje na sbírku Národního divadla. Tým pod vedením Čuby zároveň říká, že hledá mírumilovné blázny, kteří by do toho šli a pomohli.

Financování projektu je každopádně rozdělené na čtyři pilíře. Prvním jsou půjčky a úvěry od bank, firem či jednotlivců. Druhým jsou dary od donátorů a filantropů. Třetím fanoušci a diváci, kteří se zapojí do kampaně drobnějšími dary a nákupem různých odměn.

Posledním pilířem je samotná činnost Divadla Mír – příjmy ze vstupenek a MírPlay. „S městem Ostrava jsme se dohodli, že pod divadlem vybuduje podzemní parkoviště, které bude sloužit všem, kdo jej využívají nyní při dojíždění do práce. A samozřejmě i návštěvníkům nového divadla,“ vysvětluje Čuba.

Crowdfundingová kampaň by v ideálním případě měla rozpočet podržet z jedné čtvrtiny. Za tím účelem dalo Divadlo Mír do placu spoustu odměn. Jsou to například aluminiové plakáty s podpisy herců, limitované kousky oblečení, takzvané videopřání na Míru nebo pamětní mince.

Podle výše příspěvku je ale také možné zajistit si místa na první gala premiéru nového divadla, prohlídku divadla před jeho otevřením, adopci a pojmenování vlastního sedadla, pojmenování divadelního baru či zajištění vstupenek na všechny stávající premiéry současného Divadla mír. Domluvit lze i vlastní svatbu na divadelních prknech.

Ti, co přispějí větším obnosem, si mohou do repertoáru dokonce vybrat vlastní hru, případně může být u nového divadla velká ocelová plaketa se jmenovkou, VIP lóže nebo volné vstupenky do nové budovy na deset let. „Nebýt našich fanoušků, Divadlo Mír neexistuje, za což jsem jim obrovsky vděčný. Nyní mají opět možnost stát se součástí další kapitoly příběhu Divadla Mír a být u vzniku něčeho velkého,“ míní principál Čuba.