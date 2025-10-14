CzechCrunch získal ceny za nejlepší projekty roku. Uspěl s Money Makerem i společným projektem s Air Bank
Na letošních Fenix Awards bodovaly projekty spojující kreativitu s inovacemi. Mezi oceněnými nechyběla Sazka, Plzeňský Prazdroj ani CzechCrunch.
Prestižní soutěž Fenix Awards ocenila začátkem října v pražském SaSaZu ty nejlepší místní projekty v oblasti komunikace, inovací i médií. Dvě ocenění letos získal i CzechCrunch – za nejlepší dlouhodobý mediální projekt díky sérii Money Maker a za nejlepší brandovou spolupráci v médiích společně s Air Bank.
Už dvanáctý ročník Fenix Awards se konal 2. října a nesl motto Together we win. Soutěž, která původně vznikla jako Fénix Content Marketing, dnes patří mezi největší ocenění českých firem, značek a médií. O vítězích rozhoduje porota složená ze sta odborníků a odbornic právě z oblasti marketingu nebo byznysu.
Hlavním vítězem soutěže a Značkou roku 2025 se stala Sazka a.s., která mimo to uspěla i v kategoriích zaměřených na inovace a společenský přínos. Mezi projekty, které porota označila za game changery roku 2024, patří například Hvězda sládků od Plzeňského Prazdroje nebo Sazka Champs, iniciativa podporující talenty českého sportu. V kategorii Power Woman pak uspěla kampaň VISA She’s Next – Podpora podnikatelek v Česku.
Letos Fenix Awards navíc poprvé představily i nové kategorie, které odrážejí aktuální trendy v oborech – třeba Woman Power, Game Changer nebo Inovace roku. Design cen navrhla umělecká ředitelka sklárny Rückl Kateřina Handlová. Jde o ručně broušené sklenice s vloženým pírkem symbolizujícím proměnu a znovuzrození. Umělkyně do návrhu promítla svůj osobní vztah ke sklu i sbírku per, kterou si buduje od dětství – právě z ní pocházejí jednotlivé kusy vložené do skleněných těl ocenění.
„Každá trofej je nejen oceněním, ale i designovým objektem s hlubokým příběhem. Vítězové našich hodnocených kategorií si z ceremoniálu odnáší nejen samotnou ručně broušenou skleničku, ale i autorský prvek v podobě pravého pírka, který funguje jako osobní symbol uznání – malý, byť výrazný element spojující estetiku, eleganci a význam,“ uvedla zakladatelka a CEO Fenix Awards Kateřina Borovanská.