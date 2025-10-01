Dal fotbalu všechno, teď má kyčle jako důchodce. Tak buduje aplikaci, která má pomáhat sportovcům nechybovat
Bývalý fotbalista Martin Kolkop se pustil do vývoje Cyou.cz, aplikace, která má sportovcům pomáhat trénovat chytře.
Mnoho sportovců a nadšenců do zdravého životního stylu už necvičí jen „pro pocit.“ Chtějí mít ve své aktivitě systém, sledovat výkon a zaznamenávat pokroky, kterých dosahují. I proto se stále častěji spoléhají na chytré hodinky, prsteny a celé sady aplikací v mobilu. Jedna měří jejich výkon při běhu či v posilovně, další pomáhá plánovat jídelníček a jiná zase monitoruje jejich spánek a regeneraci.
„Měl jsem to stejně. Data o mém výkonu a zdraví byla rozházená do několika programů, které spolu vůbec nekomunikovaly. Ve výsledku jsem tak neměl ucelený přehled o tom, co se mi v těle skutečně děje. Bylo to neefektivní a upřímně dost frustrující,“ popisuje bývalý profesionální fotbalista a nynější partner softwarového studia Aikit Digital Martin Kolkop.
Když před více než dekádou skončil se sportovní kariérou, věděl, že si do další fáze života nese hlavně zkušenosti a disciplínu. Spolu s nimi však přišel i méně vítaný důsledek letitého tréninku.„Přišel jsem k lékaři, a ten mi po rentgenu sdělil, že mám kyčle sedmdesátiletého člověka a obrovskou skoliózu způsobenou špatným tréninkem v mládí. Teď musím chodit na rehabilitace a brát léky, abych předešel náročné operaci,“ popisuje.
Díky vlastní zkušenosti si uvědomil, jak málo lidé opravdu rozumí fungování vlastního těla. „Mladí dnes nemají problém pořádně dřít, ale mnozí z nich se stále mylně domnívají, že když budou denně trávit pět hodin v posilovně, dostanou se dál než při dvou hodinách promyšleného tréninku. To je nesmysl. I já jsem chtěl být nejlepší, obětoval jsem fotbalu strašně moc a často se přetěžoval. Teď toho lituji. A chci, aby generace po nás nemusela řešit to samé,“ líčí dál.
I proto začal budovat aplikaci Cyou.cz, platformu, která má fungovat jako osobní trenér, nutriční poradce i wellness kouč v jednom. „Je to AI kamarád, který vám pomůže pracovat na sobě s maximálním přehledem o tom, co se ve vás děje. Kromě rozplánování tréninku na míru řekne třeba i to, jestli jste se dobře vyspali. A pokud ne, poradí, co změnit,“ přibližuje.
Jedno místo pro všechna data
Cyou.cz je podle Kolkopa navržená tak, aby působila intuitivně a uživateli byla okamžitě povědomá. Základní princip je přitom jednoduchý, aplikace bude sbírat nejen data z chytrých hodinek, náramků nebo prstenů, ale i záznamů uživatele. A právě v tom je její výhoda.
Uživatel totiž nemusí nic ručně vyplňovat, stačí mu jednoduše spustit mikrofon a do aplikace nahrát zvukovou zprávu o tom, co během dne dělal nebo jedl, a software vše sám zaznamená. Na základě poznatků pak postupně buduje databázi informací o uživateli, ze které vychází při tvorbě doporučení.
AI rádce bude pracovat s tím, jaké uživatel potřebuje mít výkony, jaké má mít výsledky a kam vlastně směřuje.
Software pracuje se čtyřmi klíčovými oblastmi. Kromě tréninku a cvičení s personalizovanými plány řeší i výživu, včetně doporučení konkrétních jídel a doplňků stravy. Velký důraz klade také na regeneraci a kvalitní spánek, který je pro výkon zásadní. Poslední pilíř tvoří mentální stránka, tedy psychická odolnost a schopnost zvládat stres.
„Zdravá mysl a čistá hlava jsou u sportovců základ. Můžou mít tělo Cristiana Ronalda, ale když nejsou psychicky v pohodě, špičkový výkon z něj nedostanou,“ dodává Kolkop. Za vývojem platformy stojí kromě něj i tým programátorů z Aikit Digital, který běžně dodává pokročilá řešení umělé inteligence a automatizace pro firmy z oblasti výroby, energetiky či bankovnictví, mezi nimiž nechybí Škoda Auto, Siemens nebo Komerční banka.
Srdcem celé aplikace je specializovaná AI vyvinutá ve spolupráci s lékaři, fyzioterapeuty a profesionálními sportovci. „Je vytrénovaná na reálných sportovních datech, a to nejen historických, ale zejména aktuálních, která pocházejí od stovek sportovců včetně špičkových jmen z tenisu, fotbalu či hokeje,“ vysvětluje dál šéf projektu s tím, že firma záměrně nezveřejňuje podrobnosti o fungování systému. Jde podle nich o know-how, které si chtějí chránit.
Pomůže k lepšímu výkonu i navzdory chybám
Jedna z nejdůležitějších vlastností aplikace je její schopnost přizpůsobit se konkrétnímu uživateli. „Ta varianta se bude lišit pro vás, pro profíka i například pro děti, na jejichž sledování a sportovní mentoring také cílíme. AI rádce bude pracovat s tím, jaké uživatel potřebuje mít výkony, jaké má mít výsledky a kam vlastně směřuje,“ říká Kolkop.
Velkou výhodou Cyou.cz má být i schopnost pracovat s lidskými chybami a zapracovat přešlapy do tréninkových plánů. „Když aplikaci řeknete, že jste si dali tři lahve vína, tak vám řekne: ‚Dobře, jasně, zítra máš mít silový trénink na záda, tak místo toho cvič pouze ruce, vypij o litr víc vody, dej si magnézium, jdi spát o hodinu dříve.‘ Pracuje to i s neduhy, které máte. A nemoralizuje.“
Oficiální spuštění českého mentora s umělou inteligencí je naplánováno na začátek příštího roku. Do té doby na ní tým stále pracuje a postupně ji obohacuje o funkce nad rámec původního plánu. „Nakonec nabídneme víc, než jsme měli. Například detailně propracovanou oblast výživy, která uživatelům nejen sestaví jídelníček, ale rovnou připraví i nákupní košík a kalendář. Nebo propojení s ostatními sportovci. Pokud jdete cvičit nohy a ve stejnou chvíli tam dorazí někdo další s naší aplikací, kdo má v plánu totéž, můžete trénovat společně,“ vysvětluje Kolkop.
Aktuálně probíhá pilotní testování, do kterého se zapojilo zhruba tisíc uživatelů. „Ti aplikaci zkoušejí a generují data. Na základě nich se systém dál učí,“ doplňuje.