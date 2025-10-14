Další odvětví v ohrožení? Fotbalista si angažmá domluvil bez agenta. Díky ChatGPT ušetřil tisíce liber
Místo agenta si k jednání přizval umělou inteligenci. A dokázal, že mu to může kromě ušetřených liber přinést jistotu, že má kariéru ve svých rukou.
Osmadvacetiletý fotbalista Demetri Mitchell už v kariéře zažil leccos. Hrál za Manchester United, prošel Skotskem i třetí anglickou ligou. Ale když letos v létě řešil novou smlouvu, zkusil něco, co by ještě před pár lety nikoho nenapadlo. O novém angažmá v týmu Leyton Orient, který hraje třetí nejvyšší ligu v Anglii, totiž vyjednával sám. I když ne tak docela, místo agenta si otevřel ChatGPT.
„Poslali mi nabídku a já jsem začal používat ChatGPT. Ptal jsem se ho, jak vyjednávat a co jim odepsat,“ popsal na začátku října v podcastu From My Left. V rozhovoru vysvětlil, že do nástroje napsal i detaily ze svého života. Že by podpis smlouvy vyžadoval stěhování do Londýna, že má rodinu, že bude mít vyšší náklady. Chatbot mu prý pomohl návrhy přepsat tak, aby působily profesionálně, ale pořád osobně. „Byl to nejlepší agent, jakého jsem kdy měl,“ smál se.
Mitchell pak dodal, že v nižších ligách je těžké najít agenta, který by hráče opravdu zastupoval. „Jedni se starají jen o mladé talenty, druzí o rychlé provize,“ popsal. A právě proto se rozhodl, že si tentokrát poradí sám. I přesto, že je o hráče ve třetí anglické lize, která je stále profesionální, dobře postaráno. A to jak servisem, tak finančně, odhady z různých zdrojů totiž hovoří o průměrném ročním výdělku mezi 300 až 350 tisíci liber (8,3–9,8 milionu korun).
Negotiated his own professional football contract with ChatGPT 🤯🤯🤯 @demetrimitche11 pic.twitter.com/BSULKwXriu
— From My Left (@FromMyLeft) October 2, 2025
Běžná provize agentů bývá kolem pěti procent z hodnoty smlouvy, v Mitchellově případě tedy řádově tisíce liber. „Agent by mi možná vyjednal o něco víc, ale po odečtení jeho podílu by to vyšlo nastejno,“ vysvětlil.
Demetri Mitchell byl kdysi považovaný za velký talent Manchesteru United. Nakonec si v Premier League připsal jen jeden start, ale pokračoval v kariéře přes skotské Hearts, Hibernian a Blackpool či Exeter City v nižších anglických ligách. Po konci smlouvy v Exeteru se stal volným hráčem, i proto přišla nabídka z Leyton Orient. Smlouvu nakonec podepsal na dva roky.
Mitchell se tak stal jedním z prvních hráčů, kteří využili podobný přístup. Ne jako experiment, spíš z praktických důvodů. Chtěl vědět, co přesně podepisuje, a mít věci pod kontrolou. „Nevím, jestli by to měl dělat každý,“ uzavřel v podcastu. „Ale mně to fungovalo. Pomohlo mi to být si jistější a pochopit, jak ten proces funguje.“
A Mitchellův příklad není jediný, kdy umělá inteligence vstoupila do jednání místo člověka. V USA už před pár lety zaujal případ nástroje DoNotPay, který pomocí ChatGPT dokázal s poskytovatelem internetu vyjednat slevu. Fungovalo to jednoduše, chatbot se připojil do online chatu, argumentoval výpadky služby a nabídl reálné srovnání cen konkurence, díky čemuž uživateli snížil účet o zhruba 2,5 tisíce korun ročně.