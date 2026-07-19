Další ostravský továrník. Jenže Albert Čuba má místo hutí divadla a chystá obří stavbu za půl miliardy
Divadlo Mír je úspěšné a výdělečné. Ale jeho principálovi Albertu Čubovi to nestačí, chce víc. Své plány popsal v podcastu Money Maker.
Když Albert Čuba před lety zakládal v Ostravě Divadlo Mír, málokdo tušil, jaký fenomén se z něj stane. Společně s týmem kolem oblíbených Tří tygrů vybudovali fungující byznys. V podcastu Money Maker se ale Čuba a provozní ředitelka divadla Veronika Kusá podělili o mnohem ambicióznější plány: chtějí z Ostravy udělat divadelní továrnu a postavit zcela novou scénu za půl miliardy.
Albert Čuba dělá pro to, aby Divadlo Mír expandovalo, ledacos – nejen že hraje a píše, ale také vydal dluhopisy, které teď splatí, vyjednává s bankami a známými podnikateli a samozřejmě plánuje. A ve velkém.
K aktuálnímu Divadlu Mír, které vzniklo v historické budově kina Mír v ostravských Vítkovicích, brzy přibude druhá scéna Odeon. Ta vznikne v nevyužívaném kině Vítek. „Kapacita divadla Mír je 340 míst a Vítek bude mít asi 600 míst, takže to bude téměř dvojnásobek,“ řekla v Money Makeru Veronika Kusá.
V obou objektech budou Čuba a spol. v nájmu, na rekonstrukci kina Vítek ale budou potřebovat vyšší desítky milionů korun. „Zatímco Mír se bude soustředit na komediální žánr, na činoherní komedii nebo na moderní činoherní komedii a na bulvární komedii, tak v budoucím divadle Odeon se chceme soustředit na velké plátno, čili dělat velké inscenace s velmi výraznou, velkou výpravou a s velmi výraznou hudební složkou,“ dodal Čuba.
Zároveň v Odeonu, který by měl být hotový v roce 2027, budou k vidění i představení jiných souborů či bude možné si jej pronajmout, například na firemní akce. To v Míru nejde, neboť je plně vytížený produkcí týmu Divadla Mír.
Jenže Odeonem to nekončí – Albert Čuba chystá ještě mnohem velkorysejší projekt, a to na zelené louce postavenou novou divadelní scénu. S odhadovaným rozpočtem 400 až 500 milionů korun. A s ideou, že z Ostravy se stane něco jako newyorská Broadway: prostě továrna na úspěšná divadelní představení.
„Chtěli bychom v Ostravě vybudovat opravdové produkční centrum divadelní produkce v rámci České republiky. Budou vznikat inscenace různého typu, které se odehrají v rámci ostravské aglomerace a pak můžou vyjet na tour po České republice,“ vysvětlil Čuba.
Pozemek už pro novou scénu Čuba s Kusou mají, budova by měla vyrůst nedaleko Divadla Mír, zatím ale shání investora, který by je finančně podpořil, neboť ačkoli jejich divadelní podnik loni vygeneroval provozní zisk EBITDA před daněmi a odpisy zhruba 20 milionů korun, na půlmiliardovou investici nabito nemají.
„Cílem je získat nějakého investora z řad miliardářů,“ prohlásil v Money Makeru známý divadelník Čuba. S mnoha z nich je prý v kontaktu, někteří přislíbili účast, řada z nich je ale podle něj rezervovaná, protože mají pocit, že divadlo je automaticky charita. „Není. Je to byznys, který může vydělávat. Nestydím se to říkat,“ dodal.