Začínala v Plasích, na hřišti jí gratuloval Mbappé. Česká fotbalová brankářka teď míří do nejlepšího klubu světa

Po návratu do Slavie to vypadalo na stabilitu a klid. Přišla ale nabídka z Arsenalu, další velká výzva a pokračování kariéry na nejvyšší úrovni.

David ZlomekDavid Zlomek

votikova_arsenal
Foto: Arsenal FC
Česká brankářka Barbora Votíková míří na půl roku do Arsenalu
Ještě před pár týdny řešila fotbalová brankářka Barbora Votíková hlavně to, jestli se jí povede se Slavií obhájit domácí double a udržet formu po návratu ze zahraničí. Tréninky, zápasy, regenerace, správa vlastních sociálních sítí – to byla každodenní rutina profesionální sportovkyně, která se po letech v Paris Saint Germain a londýnském Tottenhamu znovu usadila doma. Ale ne na dlouho. Nově je z ní do konce června hráčka slavného Arsenalu, což jen podtrhuje její skvělý životopis, který se řadí mezi nejblyštivější mezi českými fotbalisty i fotbalistkami.

Klub, který před pár dny oslavil titulu mistryň světa, se na přelomu roku dostal do situace, kdy mu v brance chyběla jistota kvůli zraněním i nabitému programu. V kombinaci s očekáváním fanoušků potřeboval rychle najít řešení, které nebude znamenat dlouhé hledání ani experimentování. Votíková do toho přirozeně zapadala. Měla za sebou angažmá v Paříži i Londýně, zkušenosti z Ligy mistryň a byla zvyklá fungovat v prostředí, kde se hraje o velké věci.

Aby bylo jasné, do jakého světa vlastně vstupuje, stačí se podívat na čísla. Podle Deloitte Money League dosáhly příjmy ženského Arsenalu v sezoně 2024/25 zhruba 620 milionů korun ze vstupenek, televizních práv, partnerství a merchandisingu. Pro srovnání, celá pražská Sparta měla ve stejné sezoně obchodní výnosy 593,5 milionu korun.

Cesta na vrchol přitom začala úplně obyčejně v Plasích na Plzeňsku, kde Votíkovou v osmi letech přivedl k fotbalu děda. Jako jediná holka v chlapeckém týmu začínala v útoku, kde se spíš ztrácela a často panikařila. Sama později vzpomínala, že když dostala míč, sevřel se jí celý svět a nevěděla, co s ním. Do brány se dostala až ve chvíli, kdy odešel původní gólman, a právě tam si poprvé začala připadat jistější. „Hned jsem si připadala jinak, líp. Získala jsem dojem, že tam konečně k něčemu jsem,“ popsala ve svém povídání pro portál Bez frází.

Později se dostala do Viktorie Plzeň a následně do Slavie, společně se Spartou nejlepšího ženského klubu v Česku. Tam se z ní stala jednička a tvář ligy. Vyhrála čtyři tituly, domácí pohár a pravidelně chytala v Lize mistryň. Právě tady se z talentu stala profesionálka, a to nejen sportovně, ale i mediálně.

Už v té době si totiž začala budovat vlastní kanál na YouTube. Zatímco řada sportovců brala sociální sítě jen jako doplněk, ona je začala vnímat systematicky. V roce 2015 začala natáčet videa ze zákulisí, tréninků i osobního života. „Před kamerou se vyřádím, je sranda, pak stříhám u počítače a pak se jdu hýbat na hřiště,“ popisovala tehdy svůj režim.

Už v té době se její kanál stal nejen místem pro fotbalová videa a vtipné skeče, které sbíraly statisícová zhlédnutí, ale postupně i pro osobnější témata. Právě tam se totiž rozhodla otevřeně mluvit i o své sexuální orientaci. Coming out zveřejnila nejprve ve videu a později i v knize Trochu jinak. „Chtěla jsem to udělat, protože videa podobného rázu pro mě byla důležitá. Hodně mi pomohla si to díky tomu v sobě zpracovat,“ vysvětlila později v rozhovoru pro ELLE s tím, že chtěla být oporou lidem, kteří řeší podobné otázky.

Výsledkem tvrdé práce je téměř půl milionu odběratelů na YouTube i Instagramu a stabilní komunita fanoušků, která ji sleduje bez ohledu na to, jestli zrovna chytá v Paříži, Londýně nebo Praze. V roce 2021 ji Forbes zařadil na šesté místo mezi nejlépe vydělávajícími českými youtubery s odhadovaným příjmem kolem šesti milionů korun ročně.

K růstu na sociálních sítích jí výrazně pomohly i nejprestižnější fotbalové adresy, na kterých se během kariéry objevila. V Paříži začala ve velkém točit vlogy z prostředí, do kterého se většina fanoušků nikdy nedostane. Ukazovala tréninkové centrum, byt, cestování i každodenní fungování v klubu, kde se pohybují největší hvězdy světového fotbalu. Natáčela například přímo na trávníku po postupu v Lize mistryň i následně superstar Kyliana Mbappého, který týmu přišel pogratulovat. Symbolickým detailem bylo i to, že v PSG nosila číslo 30, které ve stejné době v mužském týmu patřilo Lionelovi Messimu.

Sportovně se jí v první sezoně v Paříži dařilo, vyhrála francouzský pohár a prosadila se do sestavy. Pak ale přišlo těžké zranění –přetržený křížový vaz. Následovaly měsíce rehabilitace a návrat od nuly. Pochopitelně zdokumentované díky videím. Zachytila návrat, pochybnosti i frustraci a ukazovala, že kariéra ve velkém klubu není jen o lesku a úspěších, ale i o dlouhých týdnech, kdy se člověk snaží dát dohromady tělo i hlavu.

Po Paříži zamířila do Tottenham Hotspur, tedy do nejlepší ligy světa. Byla to však i velká lekce. „Byla jsem tam v pozici brankářské dvojky, dostávala sama sebe pod tlak. Nehrála jsem podle svých představ, byla jsem frustrovaná,“ přiznala. Návrat do Slavie v roce 2024 byl restartem. Znovu našla jistotu, pomohla k ligovému i pohárovému titulu a upevnila pozici lídryně. Zdálo se, že do zahraničí už se podívá jen se Slavií nebo reprezentací, jenže všechno je minimálně na půl roku zase jinak.

Související témata:ArsenalFotbalBarbora Votíková
