Decathlon zkouší menší prodejny. První otevřel v Praze, zaměřuje se jen na běh a fitness

Decathlon má většina z nás spojený s velkými prodejnami na okrajích měst, kde člověk najde všechno možné – od cyklistických triček přes vybavení na turistiku až po výživu. Teď ale firma zkouší něco nového. V pražských Arkádách Pankrác otevírá svou první menší prodejnu v Česku, zaměřenou výhradně na běh a fitness. Tomu odpovídá i zúžený sortiment.

„Arkády Pankrác jsme vybrali strategicky. Tato lokalita patří k největším administrativním centrům v Praze, denně sem míří desítky tisíc lidí. Spousta z nich běhá nebo cvičí – před prací, během oběda nebo po ní. To nás vedlo k zaměření prodejny právě tímto směrem,“ vysvětluje Jan Černý z Decathlonu.

Kromě sportovního vybavení tu zákazníky čekají i moderní technologie. Na obrazovce jim poradí sportovní asistentka využívající umělou inteligenci, která odpovídá na otázky a zvládne si také s lidmi zahrát kvízy. Pro správný výběr bot je v prodejně footscanner, který pomůže určit ideální velikost. A dál prodejce vsadil na elektronické cenovky a samoobslužné pokladny.

Pokud se koncept osvědčí, Decathlon plánuje otevřít podobné prodejny i jinde – nejen v dalších nákupních centrech v Praze, ale také mimo hlavní město. Kde a jak přesně by vypadaly, se rozhodne podle toho, jaké sporty jsou v dané lokalitě nejpopulárnější.

Šéfka českého Decathlonu Anna Szymanek loni v rozhovoru pro CzechCrunch předestřela, že malá prodejna by měla v dohledné době vzniknout i v Brně. „Uvidíme, jak se to uchytí. Je to celkem nový koncept pro Decathlon tady v regionu, ale například v Jižní Koreji otevíráme jen malé pobočky. A funguje to tam dobře,“ tvrdí.

Decathlon vznikl ve Francii a dnes patří mezi největší prodejce sportovního vybavení na světě. Provozuje přes 1 700 prodejen, kde zaměstnává kolem 100 tisíc lidí. V Česku má 25 obchodů a více než 1 800 zaměstnanců. Má také vlastní značky Kipsta, Quechua nebo Nabaiji. S více než osmimiliardovými ročními tržbami dýchá na záda jedničce v prodeji sportovního zboží v Česku Sportisimu.