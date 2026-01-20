Startupy –  – 2 min čtení

Definitivní konec kdysi miliardového solárního byznysu. Český startup Woltair zamířil do konkursu

Městský soud v Praze rozhodl o prohlášení konkursu na majetek společnosti Woltair. O záchranu českého startupu reorganizací nikdo nestál.

Ondřej HolzmanOndřej Holzman

woltair-mvp-xyz
Foto: Woltair / Filip Houska/CzechCrunch
Zakladatelé startupu Woltair: Jiří Švéda, Daniel Helcl a Karel Náprstek
0Zobrazit komentáře

Příběh jednoho z nejvíce ambiciózních českých projektů v oblasti zelené energetiky dospěl ke svému definitivnímu konci. Městský soud v Praze minulý pátek rozhodl o prohlášení konkursu na majetek společnosti Woltair, která v době svého největšího boomu vykazovala v tržbách přes miliardu korun. Nakonec však nedokázala ustát ochlazení trhu a vysoké provozní náklady. Soudce nyní stvrdil úpadek firmy, čímž vyvrcholil několik měsíců trvající proces, v rámci něhož se Woltair neúspěšně pokoušel o ozdravení.

Jak jako první upozornil Deník N, samotné jednání o osudu Woltairu proběhlo rychle a bez větších komplikací. Podle zápisu Městského soudu v Praze trvala schůze věřitelů konaná v polovině ledna pouhých dvacet minut. Věřitelé totiž na schůzi nepřijali žádné usnesení o způsobu řešení úpadku. Soud se následně ztotožnil s návrhem insolvenčního správce Radima Kubici, který doporučil řešit situaci vyhlášením konkursu namísto pokusu o reorganizaci podniku.

Možnost zachovat provoz firmy prostřednictvím reorganizace přitom byla teoreticky ve hře. Woltair totiž splňoval zákonné podmínky pro tento krok, jelikož disponoval obratem přesahujícím 50 milionů korun a zaměstnával více než 50 lidí. Jak ale upozornil Deník N s odkazem na zprávu insolvenčního správce z listopadu 2025, o tuto variantu neměla zájem ani samotná firma, ani její věřitelé. Namísto složitého ozdravného procesu tak zvítězil přímý prodej zbývajícího majetku dlužníka.

Hlavním viníkem pádu startupu byl podle insolvenčního správce prudký pokles poptávky po fotovoltaice a tepelných čerpadlech, který zasáhl celý trh v druhé polovině roku 2024. Útlum v řádech desítek procent přišel po extrémně rychlé expanzi z let 2021 a 2022, kterou tehdy vyvolala energetická krize a válka na Ukrajině. Woltair, který v době největšího rozmachu patřil k nejviditelnějším hráčům na trhu, nedokázal na tento náhlý obrat trendu reagovat dostatečně pružně a včas změnit svou strategii.

Za druhotnou příčinu krachu označil insolvenční správce nezvládnutou zahraniční expanzi do Polska a Německa a nedostatečně razantní řízení ze strany managementu v době krize. Vedení společnosti podle zprávy včas nesnížilo vysoké náklady na pronájem kanceláří nebo vozů. „Část nápravných opatření (zeštíhlení firmy a opuštění německého a polského trhu) přišla pozdě a v nedostatečné výši,“ shrnul situaci insolvenční správce Radim Kubica. To vedlo k prohloubení finanční propasti.

Definitivní konkurs znamená citelnou ránu pro řadu významných investorů. Svou investici do kdysi nadějného projektu musel odepsat energetický gigant ČEZ prostřednictvím fondu Inven Capital i další startupové fondy. Celkem do Woltairu v průběhu let natekla v přepočtu necelá jedna miliarda korun, přičemž největší podíly držely fondy Fifth Wall a ArcTern Ventures. Přestože ještě loni vedení firmy věřilo v návrat k ziskovosti, realita ukázala, že model postavený na drahém růstu byl dlouhodobě neudržitelný.

Kořeny startupu sahají do roku 2018, kdy jej pod názvem Topíte.cz založili Karel Náprstek, Daniel Helcl a Jiří Švéda s vizí digitalizace topenářského řemesla. Firma postupně nabírala kapitál a v roce 2021 změnila název na Woltair, aby se připravila na masivní mezinárodní expanzi. Z malé firmy se vyklubal velký dodavatel fotovoltaik a tepelných čerpadel, který v roce 2023 vykazoval tržby přes miliardu korun. Právě tato rychlá proměna a sázky na neustálý růst se nakonec v kombinaci s ochlazením trhu staly pro společnost osudnými.

Poslední vývoj v kauze Woltair:

woltair-mvp-xyz

Přečtěte si takéOdepsali jsme je před rokem. Jak se zrodil pád českého startupuInvestici jsme odepsali už před rokem aneb Jak se zrodil boom a pád českého startupu Woltair

fotovoltaika-1

Přečtěte si takéPadá jeden velký solární hráč za druhým. Je to konec boomu?Padá jeden velký solární hráč za druhým. Je to konec boomu? Fotovoltaice ještě pomůže ETS2

woltair-mvp-y

Přečtěte si takéWoltair dluží desítky milionů korun. Čeká ho rozprodej majetkuČeský startup Woltair dluží desítky milionů sociálce, berňáku i pojišťovnám. Čeká ho rozprodej majetku

woltair

Přečtěte si takéOzdravení nevyšlo. Český startup Woltair míří do insolvenceOzdravení nevyšlo. Český startup Woltair, do kterého investoři nalili miliardu, míří do insolvence

woltair

Přečtěte si takéWoltair se pokouší o ozdravení. Převádí zákazníky pod konkurenciČas běží a Woltair se dál pokouší o ozdravení. Teď se rozhodl převést své zákazníky pod konkurenci

karel-naprstek_reditel-woltair-cr-1

Přečtěte si takéWoltair požádal o ochranu před věřiteli. A hlásí další investiciWoltair požádal o ochranu před věřiteli, má tři měsíce na ozdravení. Zároveň hlásí další investici

navrh-bez-nazvu-3

Přečtěte si takéWoltair se stahuje z Německa i Polska a hlásí další propouštěníWoltair chce být konečně ziskový. Stahuje se z Německa i Polska a hlásí další propouštění

solarni-panel

Přečtěte si takéKonec boomu fotovoltaik, přibývá solárních firem v problémechBoom střídá drsné vystřízlivění. Solárních firem v problémech přibývá, zájem se letos dál propadne
Související témata:Woltair
Přejít do diskuze

Nejčtenější články

TýdenMěsíc

  1. 1

    petr-doskocil-expedo2

    Začínal v garáži rodičů, nábytkářský e-shop vybudoval na tři čtvrtě miliardy. Teď míří do insolvence

  2. 2

    frantisekprachar

    Je z herecké dynastie a vyrůstal pod drobnohledem bulváru. Nic zadarmo nemám, říká František Prachař

  3. 3

    offlinegenz

    Konec éry nekonečného scrollování? Generace Z se odpojuje od sítí, být neustále online už není cool

  1. 1

    lego-downton

    Český fanoušek navrhl LEGO podle oblíbeného britského seriálu. Je tak povedené, že vyjde oficiálně

  2. 2

    michal-strnad3

    Je mu 33 let a bude nejbohatším Čechem. Teď Michal Strnad potvrdil, že s CSG zvažuje vstup na burzu

  3. 3

    marsalek-1

    Žije tu 150 lidí a končí silnice. Josef Maršálek ukazuje, že i na takovém místě jde mít žádanou pekárnu