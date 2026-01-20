Definitivní konec kdysi miliardového solárního byznysu. Český startup Woltair zamířil do konkursu
Městský soud v Praze rozhodl o prohlášení konkursu na majetek společnosti Woltair. O záchranu českého startupu reorganizací nikdo nestál.
Příběh jednoho z nejvíce ambiciózních českých projektů v oblasti zelené energetiky dospěl ke svému definitivnímu konci. Městský soud v Praze minulý pátek rozhodl o prohlášení konkursu na majetek společnosti Woltair, která v době svého největšího boomu vykazovala v tržbách přes miliardu korun. Nakonec však nedokázala ustát ochlazení trhu a vysoké provozní náklady. Soudce nyní stvrdil úpadek firmy, čímž vyvrcholil několik měsíců trvající proces, v rámci něhož se Woltair neúspěšně pokoušel o ozdravení.
Jak jako první upozornil Deník N, samotné jednání o osudu Woltairu proběhlo rychle a bez větších komplikací. Podle zápisu Městského soudu v Praze trvala schůze věřitelů konaná v polovině ledna pouhých dvacet minut. Věřitelé totiž na schůzi nepřijali žádné usnesení o způsobu řešení úpadku. Soud se následně ztotožnil s návrhem insolvenčního správce Radima Kubici, který doporučil řešit situaci vyhlášením konkursu namísto pokusu o reorganizaci podniku.
Možnost zachovat provoz firmy prostřednictvím reorganizace přitom byla teoreticky ve hře. Woltair totiž splňoval zákonné podmínky pro tento krok, jelikož disponoval obratem přesahujícím 50 milionů korun a zaměstnával více než 50 lidí. Jak ale upozornil Deník N s odkazem na zprávu insolvenčního správce z listopadu 2025, o tuto variantu neměla zájem ani samotná firma, ani její věřitelé. Namísto složitého ozdravného procesu tak zvítězil přímý prodej zbývajícího majetku dlužníka.
Hlavním viníkem pádu startupu byl podle insolvenčního správce prudký pokles poptávky po fotovoltaice a tepelných čerpadlech, který zasáhl celý trh v druhé polovině roku 2024. Útlum v řádech desítek procent přišel po extrémně rychlé expanzi z let 2021 a 2022, kterou tehdy vyvolala energetická krize a válka na Ukrajině. Woltair, který v době největšího rozmachu patřil k nejviditelnějším hráčům na trhu, nedokázal na tento náhlý obrat trendu reagovat dostatečně pružně a včas změnit svou strategii.
Za druhotnou příčinu krachu označil insolvenční správce nezvládnutou zahraniční expanzi do Polska a Německa a nedostatečně razantní řízení ze strany managementu v době krize. Vedení společnosti podle zprávy včas nesnížilo vysoké náklady na pronájem kanceláří nebo vozů. „Část nápravných opatření (zeštíhlení firmy a opuštění německého a polského trhu) přišla pozdě a v nedostatečné výši,“ shrnul situaci insolvenční správce Radim Kubica. To vedlo k prohloubení finanční propasti.
Definitivní konkurs znamená citelnou ránu pro řadu významných investorů. Svou investici do kdysi nadějného projektu musel odepsat energetický gigant ČEZ prostřednictvím fondu Inven Capital i další startupové fondy. Celkem do Woltairu v průběhu let natekla v přepočtu necelá jedna miliarda korun, přičemž největší podíly držely fondy Fifth Wall a ArcTern Ventures. Přestože ještě loni vedení firmy věřilo v návrat k ziskovosti, realita ukázala, že model postavený na drahém růstu byl dlouhodobě neudržitelný.
Kořeny startupu sahají do roku 2018, kdy jej pod názvem Topíte.cz založili Karel Náprstek, Daniel Helcl a Jiří Švéda s vizí digitalizace topenářského řemesla. Firma postupně nabírala kapitál a v roce 2021 změnila název na Woltair, aby se připravila na masivní mezinárodní expanzi. Z malé firmy se vyklubal velký dodavatel fotovoltaik a tepelných čerpadel, který v roce 2023 vykazoval tržby přes miliardu korun. Právě tato rychlá proměna a sázky na neustálý růst se nakonec v kombinaci s ochlazením trhu staly pro společnost osudnými.