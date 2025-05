Woltair požádal o ochranu před věřiteli, má tři měsíce na ozdravení. Zároveň hlásí další investici

Vyjádření Woltairu k aktuální situaci

Woltair uvedl do praxe kroky, které představil ve svém oznámení počátkem dubna. Nyní má podporu svého největšího investora Inven Capital. Jak proces restrukturalizace ve startupu funguje? Abychom byli nadále konkurenceschopní i v roce 2025, který je pro náš segment plný výzev, sáhli jsme nejen po interních opatřeních, ale i po krocích, která nejsou v Česku zatím obvyklá.

Kromě odchodu z trhů, kde jsme nebyli profitabilní, a úpravách v operativě firmy, jsme připravili silný sanační projekt, který obsahuje výrazné úpravy v operativě. V případě Woltairu zahrnuje sanační projekt kroky, které vedly k organizační změně a k úsporám. Díky tomu se nám podařilo změnit model ve fungování, kdy jsme od skladování v Česku přešli na model bez nákladů tzv. „just-in-time“ (dodávky klientům napřímo). Snížili jsme také vozový park a zefektivnili některé pracovní pozice, přičemž některé jsme díky digitálním nástrojům mohli zrušit úplně (IT, Back-office, Admin). Odešli jsme z Polska, kde se nám nedařilo a kde jsme měli příliš velkou organizaci, která nekorespondovala s aktuálními výzvami trhu. Odešli jsme také z Německa. Oba exity jsme udělali včas, abychom se mohli víc zaměřit na trhy a posílit trhy, kde se nám daří, tedy v Česku a Itálii.

Naopak posilujeme v oblastech, kde je to nyní potřeba. Posilujeme prodejní tým a portfolio produktů, abychom mohli nabízet co nejvhodnější řešení na míru dané nemovitosti. Projekt je podporován investorem Inven Capital, investiční skupiny ČEZ. Ten nám pomáhá s financováním, dokud nedosáhneme pozitivního stavu likvidity. Součástí našeho sanačního projektu je takzvané moratorium, které jsme získali, abychom mohli sanační projekt co nejrychleji aktivovat a docílit pozitivních změn.

Jde o nástroj EU, který startupům a malým firmám umožňuje restrukturalizaci v době, kdy čelí změnám podmínek na trhu. Díky tomu, že jsme mohli požádat o moratorium a že nám bylo umožněno (v Česku jde o cca dvě až tři firmy ročně), jsme získali čas. Woltair má pevný plán a jsme na cestě, abychom během několika dalších měsíců posílili naši tržní pozici a pokračovali v ziskovém provozu.