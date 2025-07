Čas běží a Woltair se dál pokouší o ozdravení. Teď se rozhodl převést své zákazníky pod konkurenci

Uložit 0

Turbulence v topenářském startupu Woltair nekončí. Loni se rozloučil s přibližně pětinou zaměstnanců, poté několikrát obměnil nejvyšší vedení. V propouštění pokračoval i letos, zároveň se stáhl z německého a polského trhu. V květnu se pak ukázalo, že soud vyhlásil na majetek firmy všeobecné moratorium, přičemž startup oznámil další investici od Inven Capital, což je venture kapitálový fond Skupiny ČEZ. Teď Woltair v rámci restrukturalizace převádí všechny své rozpracované závazky domácnostem na společnost FleetCom, která pracuje pod značkou Dům kotlů. Tedy na svého konkurenta.

Dům kotlů navíc přebírá i klíčové obchodní partnery Woltairu. Obě firmy ujišťují své zákazníky, že i přes nastalé změny dojde k „plynulému dokončení“ rozpracovaných zakázek. Dům kotlů je prý navíc připraven vstoupit do další fáze jednání s Woltairem – přemýšlí totiž i o tom, že by převzal všechny již realizované zakázky. Tím by se zavázal k jejich dlouhodobému servisu.

Podle Karla Náprstka, ředitele Woltairu pro Česko, je důvodem k těmto krokům „značná volatilita trhu“. „Trh s tepelnými čerpadly a fotovoltaickými panely pro rodinné domy v Česku dle očekávání letos stagnuje. Přes vnitřní opatření, která jsme zavedli a která mají Woltair udržet v pozitivní operativě, jsme se rozhodli jednat dál zodpovědně,“ říká s tím, že s klienty budou usilovat o uzavření trojstranné dohody.

Naopak David Hlávka, výkonný ředitel společnosti FleetCom, tvrdí, že jeho firmu volatilita trhu příliš neohrožuje. „Dům kotlů je rozkročen do více oblastí. Kromě tepelných čerpadel a fotovoltaických systémů se zabývá také všemi druhy kotlů na tuhá paliva, lokální rekuperací, zateplováním nemovitostí, instalací oken a dveří nebo podlahovým vytápěním či komíny. Máme tedy silné portfolio,“ doplňuje.

Firma FleetCom vznikla v roce 2012, podle obchodního rejstříku byla její zakladatelkou Lucie Flesarová. Nynějším jednatelem je Radovan Dušátko, který stojí i za firmami Dům komínů, Dům topenářů či Dům šroubů. Dle svých vlastních slov působí v oboru tepelných čerpadel, kotlů a fotovoltaiky více než 25 let. FleetCom nyní obsluhuje 17 kamenných poboček v Česku a podniká také v Německu pod názvem Haus Der Techniker.

Woltair založili v roce 2018 Daniel Helcl, Karel Náprstek a Jiří Švéda ještě pod názvem Topíte.cz, o tři roky později došlo k přejmenování. Kromě Česka dnes působí ještě v Itálii. Startup se v současné době pokouší o restrukturalizaci svých závazků. V usnesení o moratoriu uvedl, že jeho majetek činí 24,2 milionu korun, přičemž splatné závazky dosahovaly téměř 25 milionů korun. „Naším plánem je začít generovat kladnou ziskovost, aby bylo možné v průběhu příštího roku splácet závazky dodavatelům,“ uvedla před časem pro CzechCrunch šéfka startupu Karina Přibylová.

Woltair v roce 2023 vykázal obrat přes 1,1 miliardy korun a ztrátu necelých 375 milionů. O rok dříve činil obrat přibližně 465 milionů korun se ztrátou 168 milionů. Výsledky za loňský rok zatím k dispozici nejsou. FleetCom pak v roce 2023 vykázal čistý obrat 508,5 milionu korun a skončil v zisku 54,5 milionu korun. O rok dříve činil obrat necelých 400 milionů korun se ziskem 76 milionů. Podle serveru e15 se nyní Woltair nechce úplně stahovat z trhu a i nadále přijímá objednávky. Díky dohodě s FleetCom získá krátkodobou hotovost na podporu restrukturalizace.