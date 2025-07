Ozdravení nevyšlo. Český startup Woltair, do kterého investoři nalili miliardu, míří do insolvence

Uložit 0

Turbulence v topenářském startupu Woltair nabírají na obrátkách. Loni se rozloučil s přibližně pětinou zaměstnanců, poté několikrát obměnil nejvyšší vedení. V propouštění pokračoval i letos, zároveň se stáhl z německého a polského trhu. V květnu soud vyhlásil na majetek firmy všeobecné moratorium a Woltair poté v rámci restrukturalizace převedl všechny své rozpracované závazky domácnostem na svého konkurenta. Ozdravit se mu nicméně nepodařilo. A teď oznámil, že na sebe podá návrh na insolvenci.

Jak zjistily Hospodářské noviny, Woltair informoval své investory, že navzdory snaze o restrukturalizaci nedokáže dále plnit své finanční závazky. Návrh na insolvenci má podat v podstatě hned – už „dnes nebo zítra“. Mezi investory startupu se kromě Inven Capital, což je venture kapitálový fond skupiny ČEZ, řadí několik severoamerických společností a také čeští Presto Ventures a Kaya VC.

Tuzemští investoři se již prý ale na běžném chodu Woltairu nepodílejí. „Presto Ventures částečně exitoval z Woltairu před několika lety se čtyřnásobným multiplem. Od té doby nesedíme v představenstvu a nemáme přímý vhled do každodenního fungování firmy,“ uvedl před časem partner fondu Vojta Roček.

Komu patří Woltair s.r.o.? Inven Capital – 23,2 %

Fifth Wall – 18,8 %

ArcTern Ventures – 15,1 %

Kaya VC (Enern) – 14,8 %

Westly Capital Partners – 14,2 %

Daniel Helcl – 4,8 %

Aternus – 3,0 %

Karel Náprstek – 2,2 %

Presto Ventures (BHM Ventures) – 2,1 %

Movens Capital – 1,3 %

Jiří Švéda – 0,3 %

Filip Maroušek – 0,1 %

Milan Koleják – 0,1 %

Karel Zheng z Kaya VC dodal, že jeho fond byl v roce 2018 skutečně prvním investorem Woltairu. „Budoucnost té firmy je ale od podzimu 2024 v rukou velkých mezinárodních fondů, které Woltair ekonomicky převzaly,“ potvrdil Zheng. Investoři do firmy v průběhu let poslali v přepočtu necelou miliardu korun. Největší podíly drží trojice investorů Inven Capital, Fifth Wall a ArcTern Ventures.

Woltair založili v roce 2018 Daniel Helcl, Karel Náprstek a Jiří Švéda ještě pod názvem Topíte.cz, o tři roky později došlo k jeho přejmenování. Kromě Česka dnes působí také v Itálii. V jarním usnesení o moratoriu uvedl, že jeho majetek činí 24,2 milionu korun, přičemž splatné závazky dosahovaly téměř 25 milionů korun.

„Naším plánem je začít generovat kladnou ziskovost, aby bylo možné v průběhu příštího roku splácet závazky dodavatelům,“ uvedla tehdy pro CzechCrunch šéfka startupu Karina Přibylová s tím, že má Woltair pevný plán a je na cestě, „aby zvítězil“. V té době ještě Přibylová byla jednou z jednatelek firmy, k 1. červenci ale v této funkci skončila.

Jediným jednatelem je aktuálně spoluzakladatel Karel Náprstek, podle posledního oficiálního vyjádření firmy její šéf pro Česko. Woltair v roce 2023 vykázal obrat přes 1,1 miliardy korun a ztrátu necelých 375 milionů. O rok dříve činil obrat přibližně 465 milionů korun se ztrátou 168 milionů. Výsledky za loňský rok zatím k dispozici nejsou. CzechCrunch oslovil zástupce Woltairu, aby se k nynější situaci vyjádřili, ti to ale odmítli.