Děláme všechno, ale nic pořádně. Česko si musí určit, v čem chceme být nejlepší, říká Jiří Hlavenka

Brněnský patriot Jiří Hlavenka je byznysovým průkopníkem hned v několika úrovních: jeho internetový obchod Vltava.cz byl jedním z prvních velkých e-shopů v Česku, stál s Oliverem Dlouhým u vzniku Kiwi.com a na jeho prodeji vydělal přes 1,5 miliardy korun, patří k vyhledávaným startupovým investorům a drží – sám nebo přes spřízněné fondy – podíly ve firmách jako Fabini, Retino či Grizly. A patří také k výrazným tvářím Pirátů nejen na jižní Moravě. V podcastu Money Maker hovoří o své podnikatelské, investorské i politické cestě a zamýšlí se nad tím, v čem, proč a jak by mohla excelovat Česká republika.

„Nastává doba ekonomického sobectví států, to je velký trend, který začala Čína a další nedemokratické velmoci, a teď tímto směrem jdou i Spojené státy,“ říká Jiří Hlavenka v nedávném dílu Money Makeru, který si můžete pustit v přehrávači níže nebo na všech podcastových platformách. Hovoříme v něm o Donaldu Trumpovi, o inspiraci Tchaj-wanem, o Kiwi.com či o malých modulárních reaktorech. Nyní přinášíme výtah toho nejzajímavějšího, co v rozhovoru padlo.

V čem má excelovat Česko

I my si musíme stanovit strategické priority, které budeme podporovat. To znamená od nejnižšího vzdělání přes celý systém až po vědu, výzkum, inkubaci, startupy a nějakou kapitálovou pomoc růstu firem. Je vlastně téměř jedno co, hlavně musíme opustit tu chybu, že říkáme: „Hele, tady je volný trh, ať si dělá, kdo chce, co chce.“ To znamená, že tady máme stovky firem, které živoří ve stovce oborů, ale nikdo nic nedělá pořádně a nikdo není vítěz.

Mám jeden krásný příběh o tom, když jsme hodně spolupracovali a dál spolupracujeme s Eindhovenem, což je takové Brno. Je to také takový high-tech areál, pohrobky Philipsu, a oni jsou samozřejmě v mnohém dál. Měl jsem tam resortního kolegu a říkám mu: „Podívejte se, Česko dosud neztratilo schopnost vyvinout a vyrobit vlastní tramvaj, lokomotivu, vlakový vagón, osobní auto, nákladní auto, motocykl, letadlo, takové i makové lodě.“ Ale je nám to k něčemu?

Holandsko neumí nic z toho, už všechny tyhle skills ztratili, protože nemůžou dělat úplně všechno, hlavně když mají vedle sebe Německo. Ale řekli si: „Tady je chytré zemědělství, to budeme dělat a v tom budeme lídři, v tom budeme jedničky a budeme vévodit celému světu.“ A sypou do toho peníze, sypou do toho úsilí. Mají samozřejmě i věci kolem čipů. Jako jeden z pohrobků Philipsu se jim vylíhlo ASML a řekli si, že na tom budou stavět. A my bychom měli dělat něco podobného.

Jsem progresivista

Kladu důraz na liberální vnímání světa, protože pro mě je to jediné možné. Opravdu odmítám konzervativní pohled, který chce brzdit pokrok a říká, že dřív bylo lépe a pomalu s těmi novotami. Já jsem v tomhle vlastně progresivista, když použijeme tuhle nálepku. Neříkám, že jsem technooptimista, asi si uvědomuji i všechna rizika, ale pracuji hodně s mladými lidmi, což znamená, že jsem jednoznačně na této straně.

Navíc u Pirátů, ale vlastně i předtím u Zelených, kde jsem tedy jen spolupracoval, jsem viděl poměrně dobré pochopení moderního světa, otevřenost, mladí lidé, kteří jsou zcestovalí, znají jazyky, kteří jsou už prostě evropští – to bohužel nikde jinde nenalézáte. Marná sláva. Já nejsem totální kritik dalších politických stran, jako že bych říkal, že je to úplný odpad a aušus, ale tam fakt převládá takový zápecnicko-konzervativně-dogmatický pohled na vnímání světa, který já nemůžu sdílet.

Staří vs. noví podnikatelé

Účastním se docela dost debat s takovými old school podnikateli, třeba kolem Hospodářské komory. Měli jsme například na Broumovsku diskuzi a tam nastoupí šedesátníci, kteří mají nějaké ty firmy, a od začátku do konce kňourají na stát, jak jim hází klacky pod nohy. Pak sedím se startupy a já jsem v životě neslyšel od startupu stěžování si na stát. Jestli mu něco nejde, tak je to jeho vina, ne státu. To je totálně odlišný přístup. A to jsou ty úspěšné firmy.

Takže starší podnikatel prostě kňourá, že už to není jak v devadesátkách – no tak bodejť, když byl trh prázdný, tak si mohl dělat, co chtěl. Ale nepřipisuje tu chybu sobě, protože se netransformoval do moderní, efektivní firmy. Jede furt postaru a je schopný čtyři hodiny sedět u piva a nadávat na stát. Mně z toho brní hlava. A pak jste se startupy a tohle neslyšíte. Jasně, občas může být nějaká regulace, která je trochu naštve, to se stává, to je nevyhnutelné. Tak si to pojďme vyříkat.

Foto: Tomáš Svoboda / CzechCrunch Investor, podnikatel a politik Jiří Hlavenka

Ale já obecně jsem vlastně ani neslyšel, že by startupisté nadávali na byrokracii. Řeknou si, že jsou v onlinu a tohle je pro ně na pár minut. Mají to vyřešené, netráví hodiny na nějakých úřadech, nemusí se někde klanět, poklonkovat úředníkům pro razítečko. Prostě to tak není. Nejsou to pro ně překážky. A to jsou podnikatelé, kteří jsou podnikatelé budoucnosti.

Vltava se jmenuje po Amazonu

ComputerPress byl úžasný zaměstnavatel. K nám pořád chodili hrozně šikovní lidé. My jsme fakt to Brno vysávali, protože tam nebylo až tolik firem, které byly takhle atraktivní. A ti lidé generovali nápady. Takže když jsme v časopisu psali o tom, že vznikl nějaký Amazon a že se tam prodávají knihy, tak jsme si řekli, že to musíme schválně zkusit, jestli by to mohlo fungovat tady.

Hned jsme hledali šikovného klučinu, který mimochodem potom postavil obří úspěšnou programátorskou firmu a říkal, že to naprogramuje. A jak to pojmenujeme? Tak jsme přemýšleli a došli k tomu, že když Amazon, tak Vltava. A bylo to. To byla v zásadě nějaká desetiminutová debata u piva a už to bylo.

Strategie s investováním peněz po prodeji Kiwi

Já nejsem takový člověk, který by měl nějakou velkou portfoliovou strategii. Mám to rozházené do instrumentů kratších i delších, více či méně riskantních. Ale vlastně v nějakých extra riskantních nemám nic, nejsem toho příznivcem. A taky nemám nic v nemovitostech, protože jim nerozumím. Já si myslím, že to je samozřejmě potenciálně lukrativní, ale člověk by tomu měl do hloubky rozumět. Asi největší část prostředků procentuálně jsou dnes startupy, ale samozřejmě to nemám ještě zdaleka rozinvestované, ono tady není tolik příležitostí.