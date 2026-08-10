Desítky milionů dolarů směřují do Košic. AI firmu, jež má tým i v Česku, podpořil majitel Chelsea
Americká holdingová společnost Eldridge podnikatele Todda Boehlyho kupuje podíl ve slovenských Sudolabs. Podle odhadu jde o desítky milionů dolarů.
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Technologická společnost Sudolabs se sídlem ve východoslovenských Košicích hlásí zásadní milník. Poloviční podíl v ní podle odhadu za desítky milionů dolarů kupuje globální investiční holding Eldridge, jenž ve svém portfoliu sdružuje mimo jiné také fotbalový klub Chelsea nebo baseballový klub Los Angeles Dodgers. Prodej akcií má urychlit expanzi firmy na americkém trhu.
Podle vyjádření Sudolabs má jít o „jednu z největších zveřejněných AI transakcí v historii Česka a Slovenska“, konkrétní informace ale odmítla na dotaz CzechCrunche poskytnout. Podle datově analytického portálu Latka se zaměřením na tzv. SaaS startupy se ale loňské tržby firmy měly pohybovat na úrovni 14 milionů dolarů (přibližně 300 milionů korun) s celkovou valuací téměř 42 milionů dolarů (bezmála 900 milionů korun).
Vzhledem k rychlému růstu, ale i ochotě investorů investovat do AI za prémiové násobky, se podle odhadu CzechCrunche mohla valuace Sudolabs při transakci pohybovat i ve vyšších desítkách milionů dolarů. S tím, že Eldridge si pořídilo podíl ve výši 50 procent, tak mohla investice dosáhnout 25 až 50 milionů dolarů, tedy přibližně půl miliardy až miliardy korun.
Podíl zbylých 50 procent Sudolabs nadále zůstává v rukou zakladatelů. Jozef Petro, Jozef Maruščák, Ján Koscelanský, Pavol Madár a Jan Kokavec zároveň ve firmě budou i nadále působit v jejím vedení a budou řídit každodenní fungování.
Eldridge patří mezi globální těžké váhy, spravuje aktiva přesahující hodnotu 75 miliard dolarů (zhruba 1,5 bilionu korun) s portfoliem firem v oblasti správy aktiv, kritických nerostných surovin, kultury a médií, obrany a bezpečnosti, infrastruktury a pojišťovnictví. Konkrétní jména zahrnují filmové studio A24, síť hotelů Aman Group, vesmírné technologie Isar Aerospace či zmiňovanou fotbalovou Chelsea a Los Angeles Dodgers.
Za holdingem Eldridge stojí trojice investorů v čele s Toddem Boehlym. Aktuální nákup komentuje slovy: „Sudolabs vybudovali diferencovanou platformu, která organizacím pomáhá spolehlivě zavádět AI ve velkém rozsahu a dosahovat konkrétních cílů. Těšíme se, že budeme moci podporovat Sudolabs napříč naším porfoliem i mimo něj.“
Sudolabs začínali vývojem aplikací pro kalifornské startupy, postupně se ale přeorientovali na zavádění komplexních systémů umělé inteligence pro velké korporace. Zaměřují se na agentní systémy, které řeší složité úlohy, jako jsou rozsáhlé migrace dat, a dokážou pracovat zcela autonomně. Tím se staví do role, jakou hrají nedávno akvírované startupy Tomoro (koupený OpenAI) nebo Fractional AI (koupený Anthropicem).
„Přední AI společnosti jako Anthropic a OpenAI zakládají vlastní platformy pro implementaci AI. Uvědomují si totiž, že samotné modely nestačí. Rozhodující jsou služby, které firmám pomáhají AI efektivně nasadit a proměnit ji v úspory a vyšší produktivitu,“ komentuje Jozef Petro z pozice ředitele Sudolabs. „Věříme, že ve spolupráci s Eldridge se nám podaří vyrůst v přední světovou společnost v nasazování AI, a to při zachování sídla na Slovensku,“ doplňuje.
Ačkoliv mají Sudolabs oficiální sídlo na Slovensku, má firma přesah také do Česka. Zhruba pětina ze současného týmu sedmdesáti softwarových inženýrů působí právě v Česku. Sudolabs na místním trhu také spolupracují se zdejšími venture kapitálovými fondy a startupy, jakou jsou například Supernova nebo E2B. Více než 90 procent tržeb firmy ale pochází ze zahraničí a přibližně 70 procent z amerického trhu. Působí ve více než deseti zemích a aktuálně spolupracují s přibližně 50 klienty.