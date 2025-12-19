Devět tipů na dárky, které neskončí na dně skříně. DNA test, kino kolem krku a nealko bubliny jako bonus
Panika ze shánění dárků na poslední chvíli už je out, v CzechCrunchi jsme zalovili za vás. Tady je pro inspiraci devět tipů i odkaz na dalších dvacet.
Když se v prosinci začne všechno slévat do jedné fronty (na balicí papír, na kurýra, na volný večer), vyplatí se mít po ruce rychlý výběr dárků. Redakce CzechCrunche dala dohromady devět tipů z letošního vánočního výběru – něco na stůl, něco pro tělo, něco do práce i pár hraček pro technonadšence.
Nejsou to „záchranné dárky na poslední chvíli“, spíš věci, které mají využití a nezůstanou ležet ve skříni. Ať už jde o drobnost, nebo větší kus, všechny mají jednu výhodu: budou se hodit i v lednu a neskončí na dně skříně.
Kombucha na přípitek
Kombucha od JZT Ferments je živý fermentovaný nápoj – nepasterizovaný, nefiltrovaný a pomalu kvašený z výběrových čajů. Má osvěžující chuť, lehce nakyslou a dost „dospělou“ na to, aby bez ostychu doplnila sváteční stůl vedle vína. V nabídce bývá čajová klasika i výraznější příchutě jako marakuja, borůvka nebo třešeň. Nejlépe vynikne dobře vychlazená ve sklence na ledu jako welcome drink nebo nealko varianta k přípitku.
Vlasy jako ze salonu i doma
Intensive hydrating set od značky Tomas Arsov staví na čtyřech krocích hydratační rutiny pro suché, krepaté a chemicky namáhané vlasy. V balení je šampon bez sulfátů, kondicionér, intenzivní maska a bezoplachové sérum, které pomáhá uhladit texturu, zkrotit krepatění a dodat lesk. Set míří na jemné i barvené vlasy, které potřebují extra péči bez nutnosti častých návštěv salonu – od šetrného mytí až po tepelnou ochranu při stylingu.
DNA jako návod na tělo
Macromo DNA Premium je jednorázový DNA test s více než 140 výstupy – od genetických predispozic k vybraným dědičným onemocněním a některým typům rakoviny až po doporučení stravy, pohybu a spánkového režimu podle DNA. Součástí jsou i informace o reakci na vybrané léky a podklady k tématům spojeným s plánováním rodiny. Odběr probíhá doma ze slin, vzorek odváží kurýr do evropské laboratoře a výsledky jsou za 20 až 30 dní přehledně dostupné v aplikaci.
Krásnější pleť i celé tělo
Asklepion nabízí dárkové vouchery na ošetření v hodnotě od 500 do 10 000 korun, které lze pořídit online nebo na recepci. Obdarovaný si pak sám vybere, jestli dá přednost péči o pleť, tělo nebo konkrétnímu zákroku či ošetření, které má dlouho v plánu. K poukazu se dá přidat i „hmatatelný“ doplněk – například Tru Niagen nebo mořská kosmetika Phytomer, Vie Collection či Fleurs – a z voucheru se rázem stane kombinace zážitku a domácí péče.
Myš, co s tebou drží tempo
Logitech MX Master 4 cílí na ty, kdo tráví hodně času v tabulkách, grafice nebo kódu a chtějí mít workflow pod kontrolou. MagSpeed kolečko zvládá rychlé scrollování, myš nabízí tiché klikání a 8 000 DPI senzor, který funguje i na skle – praktické pro střídání kanceláře, home office a kavárny. Připojit se umí až ke třem zařízením a přepínání je na jedno tlačítko; v Logi Options+ lze navíc mapovat funkce tlačítek podle konkrétních aplikací.
Kino kolem krku
Sony BRAVIA Theatre U (HT-AN7) je bezdrátový reproduktor na krk, který vytvoří prostorový zážitek bez toho, aby rušil okolí – praktické pro večerní filmy i hraní, když domácnost spí. Technologie 360 Spatial Sound a podpora Dolby Atmos pomáhají navodit „kino efekt“, přitom zůstává slyšitelné i dění kolem. Výdrž se uvádí až 12 hodin, nechybí USB-C nabíjení a odolnost IPX4. Připojení zvládá k TV, PlayStationu 5 i počítači a v případě potřeby lze spárovat i dva kusy najednou.
Telefon jako mini kancelář
Galaxy Z Fold7 kombinuje telefon a malý tablet: zvenku běžný smartphone, uvnitř 8″ displej pro práci, hry i video. Konstrukce s Armor Aluminum rámem a přepracovaným pantem míří na každodenní skládání a rozkládání, přitom zachovává ambice „all-in-one“ zařízení. Fotoaparát s 200 Mpx a Galaxy AI pomáhají s úpravami snímků (včetně odstraňování nechtěných objektů), další AI funkce pak se shrnováním webů, přepisem poznámek nebo tvorbou textů. Multitasking umožní mít více aplikací vedle sebe a přetahovat obsah mezi okny jako na notebooku.
Full-frame foťák do kapsy
Sony Cyber-shot DSC-RX1R III je kompaktní fotoaparát s full-frame snímačem Exmor R (61 Mpx) a pevným objektivem ZEISS Sonnar 35 mm f/2. Cílí na špičkovou obrazovou kvalitu bez velkého těla – hodí se na street, cestování, portréty i večerní město, kde se počítá dynamický rozsah a práce se světlem. Výhodou je rychlé ostření s AI, tichý provoz a nenápadnost v situacích, kdy je velká technika spíš na obtíž: od kaváren přes backstage až po ranní ulice velkoměsta.
Pilsner Urquell s čepicí a svetrem
Dárkové balení Pilsner Urquell s plechovkami ikonického ležáku doplňuje zimní merch v podobě hřejivé čepice na domácí pohodu i sváteční procházku. Pro výraznější stopu pod stromečkem je v nabídce i stylový svetr v barvách pivovaru – kousek, který stojí na klasice, kvalitním zpracování a dobrém načasování (protože některé rituály se o Vánocích zkrátka nemění). Hodí se jako dárek pro milovníky tradiční plzně i pro ty, kdo ocení, když se nápoj spojí s něčím praktickým na zimu.