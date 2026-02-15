DiCaprio míří do Prahy točit film. Je to jen jeden z řady hollywoodských projektů, co u nás teď vznikají
Do Česka už v řádu týdnů zamíří produkce thrilleru Martina Scorseseho s Leonardem DiCapriem. Je to ale jen jeden z mnoha hollywoodských projektů.
Dlážděné uličky staré Prahy filmařům z celého světa dlouho sloužily jako chameleon schopný suplovat kteroukoliv evropskou metropoli nebo atraktivní historickou lokaci. V posledních letech se ale situace změnila: už nejde jen o malebné kulisy, Česko se zároveň stává skvělým zázemím i pro ty nejnáročnější produkce. Nejvýraznějším symbolem této změny perspektivy se brzy stane nový film Martina Scorseseho, který do Prahy přivede i Leonarda DiCapria a Jennifer Lawrence.
Příchod hollywoodské elity přitom není žádnou náhodou. Česko filmaře láká robustním systémem pobídek, tedy daňových úlev pro produkce, které tady pak utrácejí velké peníze za natáčení, klidně i v řádu miliard korun. Novela zákona o audiovizi z počátku loňského roku přitom situaci ještě výrazně zlepšila a smazala tím naši konkurenční nevýhodu oproti okolním zemím. V kombinaci s kvalitním studiovým zázemím a zkušenými profesionály to je velmi atraktivní celek.
Právě to sem přivedlo projekt jako Scorseseho mysteriózní thriller What Happens at Night, ale také řadu dalších filmů a seriálů, od velkolepého sci-fi od Applu Nadace přes nový Resident Evil až po kostýmní drama od Netflixu Age of Innocence. Následující přehled mapuje klíčové zahraniční produkce, které v Česku zanechaly stopu nedávno, natáčejí se právě teď nebo se na svou první klapku teprve chystají.
What Happens at Night – Martin Scorsese
Režisér Casina, Prokletého ostrova nebo Vlka z Wall Street po Zabijácích rozkvetlého měsíce podruhé spojuje síly s Applem. Tentokrát pod jeho křídly natočí adaptaci románu Petera Camerona sledujícího americký pár, který cestuje do nejmenovaného evropského města za účelem adopce. Uvíznou ale v surrealistickém hotelu. V hlavních rolích se objeví Leonardo DiCaprio a Jennifer Lawrence.
Sám Scorsese v Praze už několik dnů je a na jeho Instagramu se objevují fotky z návštěv zajímavých míst. Brzy se k němu má připojit i DiCaprio. „Děláme teď spolu s Jennifer Lawrence na novém filmu. Odjíždím za dva týdny,“ řekl herec v panelu na festivalu SBIFF. Natáčení standardně trvá pár měsíců a z velké části bude nejspíš probíhat v ateliérech, server The Prague Reporter nicméně zmiňuje i lokace v centru Prahy, kam se má produkce vydat v březnu.
Nadace – Apple TV+
Výpravné sci-fi Nadace je nejspíš největší zahraniční projekt, který v Česku aktuálně vzniká. Adaptace oceňované knižní série Isaaca Asimova nejdříve vznikala hlavně v Londýně nebo na Maltě, od druhé série se ale větší a větší části produkce přesouvaly do Prahy. Podle informací castingové agentury Extrafilms tady od 5. ledna probíhá natáčení čtvrté řady a má pokračovat až do července.
Štáb se přitom poprvé nevydá nikam jinam, vše má vzniknout u nás, primárně pak v Prague Studios v Letňanech. Další lokace pro novou řadu zatím nejsou známé, v minulosti ale zahrnovaly například pražskou Troju, Sudovo Hlavno, Satalice, Dejvice, Kulturní dům Repre v Mostě, Lom Homolák nebo Vrané nad Vltavou.
The Age of Innocence – Netflix
Věk nevinnosti vycházející z románu Edith Wharton shodou okolností v 90. letech natočil Martin Scorsese, Netflix teď ale příběh o milostném trojúhelníku z New Yorku 19. století určitě zaujal díky nebývalému úspěchu Bridgertonových. Natáčení osmidílné minisérie u nás probíhá už od podzimu a má trvat do března. V říjnu se z pražské ulice Politických vězňů stala 5. Avenue New Yorku, v první polovině ledna bylo zase kvůli produkci uzavřené náměstí Míru kolem kostela sv. Ludmily.
Resident Evil – Zach Cregger
Režisér Barbara a loňského hororového hitu Hodina zmizení Zach Cregger si vzal za úkol restartovat ve světě videoher slavnou, ve filmu spíš kontroverzní zombie sérii Resident Evil. A na natáčení si vybral Česko. V první polovině října se štáb filmu, který má být oproti těm dřívějším temnější a bližší hrám, vydal do litoměřického tunelu. Na přelomu října a listopadu pak filmaři zamířili do pražského Karlína, kde po nocích natáčeli honičky a přestřelky. Premiéra novinky je stanovená na letošní 17. září.
Císařovna – Netflix
Další historické drama Netflixu, tentokrát o mladé Alžbětě Bavorské alias Sisi a jejím životě u vídeňského dvora. První série se natáčela kompletně v Německu, odkud také seriál pochází, pro druhou se Vídní stala Praha, například Malá Strana nebo ulice kolem Pražského hradu. Loni na podzim se sem pak filmaři vydali i pro třetí sérii.
Tohle zdaleka není výčet všech větších zahraničních produkcí, co v Česku nedávno probíhaly nebo se sem chystají. Ve druhé polovině letošního roku se u nás bude natáčet například historické drama Gerron’s Last Film nebo dokonce filipínský seriál A Secret in Prague. Letos má také konečně vyjít seriál Amazonu Blade Runner 2099, který v Praze vznikal předloni mezi květnem a prosincem.