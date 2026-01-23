Digitální fenomén na hraně zákazu. TikTok v USA nakonec přežil díky změně vlastnictví
Z aplikace na krátká videa se stal politický problém. Jak se TikTok v USA oddělil, kdo ho dnes ovládá a proč šlo o víc než jen zábavu?
TikTok byl dlouho vnímán hlavně jako místo pro tanečky, virální trendy a influencery. Ve Spojených státech se ale z aplikace na krátká videa stal politický problém: symbol strachu z čínského vlivu, boje o data stovek milionů lidí a technologického soupeření dvou světových velmocí. Teď tenhle několikaletý příběh dospěl do bodu, kdy se dá říct, že americký TikTok už není tím samým TikTokem jako dřív.
Sociální síť oficiálně oznámila, že uzavřela dohodu o vytvoření nové americké společnosti, která převezme provoz aplikace ve Spojených státech. Stalo se tak po více než šesti letech sporů, soudních tahanic a politických tlaků, během nichž americké vlády – republikánské i demokratické – opakovaně varovaly, že aplikace vlastněná čínskou firmou ByteDance představuje riziko pro národní bezpečnost. Argument byl stále stejný: Čína by mohla skrze TikTok získat přístup k datům amerických uživatelů nebo ovlivňovat, jaký obsah se jim zobrazuje.
Pro TikTok šlo o existenciální problém. Spojené státy jsou s více než 200 miliony aktivních uživatelů jeho největším mimočínským trhem na světě. Americký Kongres ale přijal zákon, který ByteDance postavil před jasnou volbu: buď většinový prodej amerických aktivit, nebo úplný zákaz aplikace v USA. TikTok dokonce loni na mobilech amerických uživatelů na krátkou dobu zhasl, než prezident Donald Trump několikrát odložil platnost zákazu a dal prostor k vyjednání.
Výsledkem je vznik nové firmy s názvem TikTok USDS Joint Venture LLC, která má nyní na starosti americkou verzi aplikace. Pro běžné uživatele se na první pohled nemění vůbec nic, TikTok dál funguje, videa se načítají, algoritmus doporučuje obsah. Z hlediska vlastnictví a kontroly je to ale změna. Čínský ByteDance si ponechá pouze menšinový podíl 19,9 procenta. Zhruba 80 procent firmy přechází na investory mimo Čínu, což je hranice, která má podle amerických zákonodárců zajistit, že ByteDance už nebude mít rozhodující vliv. Jak moc je to reálné, je však otázkou.
Novými většinovými vlastníky nejsou žádní neznámí hráči. Hlavní roli v konsorciu hrají tři firmy. První je Oracle, jeden z největších amerických technologických gigantů, který se dlouhodobě specializuje na práci s daty a cloudové služby. Druhým je Silver Lake, vlivný investiční fond zaměřený na technologie. Třetím je MGX, investiční firma ze Spojených arabských emirátů, která se soustředí na moderní technologie a umělou inteligenci.
Podle BBC má každá z těchto tří společností patnáctiprocentní podíl a patří mezi klíčové řídicí jednotky nové americké firmy. Finanční podmínky dohody ani to, kolik jednotliví investoři za své podíly zaplatili, společnosti ani vlády nezveřejnily.
Změna se netýká jen akcionářů, ale i řízení firmy. Do čela amerického TikToku nastupuje Adam Presser, dřívější šéf operací TikToku. Nová společnost má sedmičlennou správní radu, ve které drží většinu američtí zástupci. Současně v ní zůstává i globální ředitel TikToku Shou Zi Chew, což má podle firmy zajistit kontinuitu mezi americkou a globální verzí aplikace.
Jedním z nejcitlivějších bodů celé dohody je algoritmus, tedy systém, který rozhoduje o tom, jaká videa se komu zobrazí. Právě ten je považován za „tajnou přísadu“ úspěchu TikToku a hlavní důvod, proč se aplikace dokázala prosadit proti konkurenci typu Instagram Reels nebo YouTube Shorts. Podle oficiálních informací bude algoritmus pro americké uživatele nově trénován pouze na datech z USA a uložen v cloudové infrastruktuře Oraclu na americkém území. Data amerických uživatelů mají navíc podléhat kontrolám nezávislých bezpečnostních expertů.
Pro uživatele v Česku se však logicky nic nemění. TikTok dál funguje jako jedna globální platforma. Americká část je ale teď samostatnou firmou s jinými majiteli, jiným dohledem a vlastními pravidly pro data a algoritmy.