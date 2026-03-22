Digitální vzkříšení za pomoci AI. Nezávislý film oživuje hvězdu Top Gunu, která je rok po smrti
Místo přeobsazení zvolilo studio cestu inovace. Za pomoci rodiny propojilo hlas Vala Kilmera s AI modelem a obsadilo ho do jeho poslední role.
Když herec Val Kilmer v dubnu loňského roku ve svých pětašedesáti letech podlehl zápalu plic po vyčerpávajícím boji s rakovinou hrtanu, zdálo se, že se za jeho kariérou definitivně zatáhla opona. Přesto se hvězda filmů jako Top Gun, The Doors nebo Batman navždy brzy znovu objeví na stříbrném plátně. A to v roli, kterou sice herec nikdy fyzicky nenatočil, ale na které mu nesmírně záleželo. Tvůrci nezávislého dramatu As Deep as the Grave se rozhodli pro bezprecedentní krok a Kilmera oživí pomocí generativní umělé inteligence. Výsledek můžete vidět na přiloženém příspěvku ze sítě X níže.
Celý projekt se začal rodit už pět let před hercovou smrtí a role mu byla psána doslova na tělo. „Byl to přesně ten herec, kterého jsem pro tuhle roli chtěl. Byla mu ušitá na míru. Vycházela z jeho indiánských kořenů a z jeho vazeb a lásky k americkému Jihozápadu,“ vzpomíná pro magazín The Variety režisér a scenárista filmu Coerte Voorhees.
Snímek, který by měl vyjít v tomto roce, vypráví skutečný příběh archeologů Ann a Earla Morrisových, kteří se ve 20. letech minulého století vydali do arizonského kaňonu, aby zde odkrývali kořeny nejstarších civilizací Severní Ameriky. Val Kilmer měl ztvárnit postavu otce Fintana, katolického kněze a indiánského spiritualisty, který s archeology na místě spolupracoval.
Jenže okolnosti a covidová pandemie, která protáhla produkci na šest let, plány překazily. „Nedávno jsem listoval starými natáčecími plány a narazil jsem na den, kdy už měl být Val připravený na place. Jenže tehdy si zrovna procházel strašně těžkým obdobím po zdravotní stránce a zkrátka to nezvládl,“ dodal Voorhees k seznamu komplikací tu hlavní – hercovo zdraví.
Kvůli rozpočtovým škrtům a nedostatku času původně tvůrci postavu otce Fintana po Kilmerově smrti z filmu úplně vyškrtli. Když ale ve střižně viděli natočený materiál, pochopili, že udělali chybu. „Uvědomili jsme si, že nám chybí naprosto zásadní prvek. Normálně bychom roli prostě přeobsadili, jenže už nemůžeme točit. Nemáme na to rozpočet. Museli jsme tak vymyslet inovativní cesty, jak to udělat. A zjistili jsme, že už na to máme technologie,“ vysvětluje Voorhees okamžik, kdy se zrodil nápad na využití umělé inteligence.
Proces „oživení“ hollywoodské hvězdy nebyl jednoduchý. Filmaři využili hromadu dříve pořízených videí, snímků a zvuku. Kombinací veřejně dostupných nástrojů generativní umělé inteligence a tradičních střihových softwarů dokázali vytvořit fotorealistický digitální model.
Ten pak nejen vložili do již natočených scén, ale pomocí umělé inteligence kolem něj dokázali vystavět i scény zcela nové. Aby postava působila autenticky ve všech fázích života, poskytla rodina tvůrcům i fotografie z hercova mládí. Díky tomu mohli tvůrci vytvořit postavu, která v průběhu filmu prochází různými životními etapami.
Technologickým a zároveň hluboce lidským faktorem celého procesu je ale práce s hlasem. Kilmer v pozdějších letech kvůli tracheostomii přišel o svůj přirozený hlas. Shodou okolností postava otce Fintana trpí tuberkulózou. Tuto paralelu filmaři využili ve svůj prospěch. „Tato historická postava zrcadlila Valův skutečný stav, když trpěl rakovinou hrtanu. Co se týče hlasu, byla to naprosto unikátní příležitost, jak by postava mohla odrážet to, čím si herec sám procházel,“ popisuje producent filmu John Voorhees, režisérův bratr.
Využití umělé inteligence v Hollywoodu ale už delší dobu budí vášně a strach ze ztráty pracovních míst či zneužití podoby herců. Bratři Voorheesovi vědí, že jejich rozhodnutí vzbudí kritiku, ale chtějí dokázat, že AI lze využít eticky. Postupovali proto striktně podle pravidel hereckých odborů SAG a hercovým pozůstalým vyplatili řádný honorář. Zásadní pro ně ale bylo posvěcení od samotné rodiny v čele s hercovou dcerou Mercedes a synem Jackem.
„Rodina nám neustále opakovala, jak důležitý jim ten film připadá a že Val chtěl být opravdu jeho součástí,“ popisuje režisér. Sám herec podle své dcery fandil pokroku. „Vždycky se na nové technologie díval s optimismem jako na nástroj, který rozšiřuje možnosti vyprávění příběhů. Tohoto ducha teď ctíme i v rámci filmu, jehož byl nedílnou součástí,“ uvedla hercova dcera Mercedes Kilmer s tím, že příběh zasazený do Nového Mexika, kde měl její otec domov, s ním silně rezonoval. S umělou inteligencí měl ostatně sám Val Kilmer zkušenosti už za svého života, když se spojil se softwarovou firmou Sonantic, která vytvořila AI klon jeho hlasu pro hit Top Gun: Maverick.