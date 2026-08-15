Znáte Oswalda? Disney po 80 letech získalo práva na původní dílo svého zakladatele, chystá o něm seriál
Čeká nás třetí Ledové království i Zootropolis, pokračování Coco a Lilo a Stitche i hrané Na vlásku. A Avengers: Doomsday mají nový trailer.
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V kalifornském Anaheimu je v plném proudu velké setkání Disney a jeho fanoušků. A jako každé dva roky, bylo součástí i letošního D23, jak se celá tahle akce jmenuje, i slavnostní odhalení chystaných filmů a seriálů, nových trailerů nebo nových ukázek z očekávaných filmů. Během velkolepé show se 12 tisíc diváků v hale hokejového týmu Anaheim Ducks dočkalo třeba prvního pohledu na třetí Ledové království a Star Wars s Ryanem Goslingem, nového traileru na chystané Avengers: Doomsday nebo slibu dalšího dobrodružství z města zvířat. Bylo toho ale mnohem, mnohem víc.
Disney i nadále ve velkém sází na rozvíjení svých osvědčených konceptů, remaky a další díly a řady úspěšných filmů a seriálů, což na jednu stranu nezní příliš originálně, řada z oznámených projektů ale vypadá opravdu slibně a mezi fanoušky vyvolala patřičné nadšení. Na co všechno se tedy můžeme v nadcházejících měsících a letech těšit?
Milovníky Pixaru čekají opravdové hody. V roce 2028 dorazí do kin Úžasňákovi 3 a větší roli v nich mají hrát dorůstající děti a nevyzpytatelné schopnosti nejmladšího Jack Jacka. Rodina správných supráků se bude muset také poprvé popasovat se záporákem, který bude mít, stejně jako oni, skutečné superschopnosti.
O rok později, v roce 2029, se dočkáme pokračování oblíbeného příběhu z mexického světa mrtvých. Miguel v Coco 2 taky dorostl v teenagera, Ernesto de la Cruz ale nezapomněl, o co kvůli němu přišel a vtáhne ho zpátky do říše na druhé straně. A opět se bude muset sejít celá rodina, aby mu dokázala čelit. A mimochodem, pokud znáte hru Kingdom Hearts, tak ta dostane čtvrtý díl, jehož součástí bude i svět Coco. A taky podle ní vznikne seriál.
V roce 2028 budeme moct zajít také na zbrusu novou – a poprvé strašidelnou – pixarovku Ghost Market o klukovi, který se během prázdnin na Havaji dostane na podivné místo, kde se prolínají sféry živých a mrtvých. A potká ducha, který moc rád jí. Už příští rok do kin dorazí film Gatto o prohnaném černém kocourkovi z Benátek, Disney také pracuje na dalším filmu o Simpsonových a za dva roky bude hotový také film Lilo a Stitch 2, kde se podle všeho objeví i Stitchova růžová souputnice.
Už letos v listopadu přijde do kin nový animák Hexed o dívce, která se propadne do tajemného světa čarodějek, zjistí, že je sama jednou z nich, ale bude se muset utkat, za pomoci své matky a tříokého kocoura, se zlou čarodějnou královnou. A o rok později zaplesají srdce všech malých i velkých holek, protože Anna si konečně vezme Kristoffa a na lásku snad narazí i Olaf, nic z toho ale nezabrání tomu, aby je všechny společně s Elsou nečekalo další pořádně zapeklité dobrodružství. Přesně o tom všem bude třetí Ledové království.
Třetí pokračování dostane i nadmíru úspěšná Zootropolis: Město zvířat, Deník princezny nebo kdysi legendární Camp Rock. V roce 2028 pak uvidíme i pohádku Clay, v níž jednu z hlavních rolí sehraje hromádka bláta, a těšit se můžeme i na hranou verzi Na vlásku. A taky na Kathryn Hahn, která si v ní zahraje zlou čarodějnici Gothel.
Kdo má rád původní tvorbu Walta Disneyho, možná už slyšel o Oswaldovi, malém králíkovi, kterého nadaný animátor vytvořil ještě předtím, než přišel s Mickey Mousem. Oswald a práva na něj ale dlouhá léta patřili studiu Universal, až současné Disney je začátkem milénia získalo zpět. A tak se už v únoru dočkáme roztomile vypadající minisérie na Disney+, o kterou se zasadil Jon Favreau. Svůj film dostane i dětská ikona Bluey a šestý díl s podtitulem Boiling Point bude mít i série Ice Age.
Pozadu ale nezůstaly ani další divize Disney. Marvel předvedl další a pořádně temný trailer Avengers: Doomsday, kteří zamíří do kin už letos v prosinci, a ukázal i první trailer na seriál Visionquest, který naváže na děj Wandavision i Agatha: Za vším schovaná a odvypráví příběh posledního člena netradiční rodiny Scarlet Witch a Visiona.
Velkého oznámení se dočkali také noví X-Meni, o kterých se už konečně může mluvit. Kevin Feige potvrdil, že se chystají, a kdo všechno v nich vedle Sadie Sink coby Jean Grey bude hrát – bude to Kit Connor (Heartstopper) as Scott Summers, Christopher Abbott (Catch-22) as Professor Charles Xavier, Samara Weaving jako Emma Frost, Inde Navarrette coby Rogue a Maya Boyd coby Storm. A o ještě větší překvapení se postaral Adam Driver, který se ujme role Nathaniela Milburyho.
A svou trochou do mlýna přispěly i Star Wars, které předvedly trailer na druhou řadu Ahsoky, jež bude mít premiéru v lednu 2027. A první sneak peek přidal také nejnovější snímek Starfighter s Ryanem Goslingem, coby životem ošlehaným konstruktérem a pilotem. Na ten se můžeme těšit na konci příštího května, tedy v době, kdy první film ze světa Hvězdných válek, Epizoda IV – Nová naděje, oslaví 50. narozeniny.