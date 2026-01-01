Dítě z umělého oplodnění také není méně skutečné. Česká značka razí cestu diamantům z laboratoře
Syntetickým diamantům fandí i Leonardo DiCaprio nebo Lady Gaga. V Česku s nimi rozjela byznys Gabriela Dědičová a její značka Tiami.
Gabriela Dědičová se mezi diamanty pohybuje víc než patnáct let. Narození syna jí ale pohled na svět, kde se vznáší ve vzduchu ničení životního prostředí i obavy o lidská práva, změnilo. Toužila zůstat u práce, která ji naplňuje, jen jinak – udržitelně. A pak se setkala s laboratorními diamanty. „Jsou etické, dostupnější a přinášejí šperkům radost a autenticitu bez pochybností o původu kamene,“ míní. Jak tenhle byznys funguje a proč přitahuje stále více pozornosti?
Před šesti lety se Gabriela Dědičová rozhodla založit společnost Tiami, která u nás jako první začala šperky z takzvaných lab grown diamantů (tedy vypěstovaných v laboratoři) vyrábět. Šperky tvoří ručně, ze syntetických diamantů pocházejících od dodavatelů z Indie, kteří mají dodržovat principy udržitelnosti i nejvyšší etické standardy. Zákazníkům nabízí česká značka kousky z vlastních kolekcí, ale i možnost výroby na zakázku.
Na českém trhu byly v té době lab grown diamanty naprostou novinkou a tomu odpovídalo i přijetí veřejnosti. „Reakce byly v našich začátcích smíšené – část lidí byla nadšená, jiní měli obavy a předsudky,“ přiznává Dědičová. Kameny, se kterými pracuje, vznikají za použití vysokého tlaku a teploty, což simuluje procesy v zemi, nebo modernější metodou, kdy se na zárodečný krystal diamantu v reaktoru vrství atomy uhlíkových plynů. „Často používáme přirovnání k umělému oplodnění. Dítě, které se narodí tímto způsobem, přece není méně skutečné jen proto, že bylo počato jinou cestou,“ vysvětluje majitelka Tiami.
Začátky Tiami navíc negativně ovlivnila také pandemie covidu, kdy lidé luxusnější zboží typu diamantových šperků příliš nevyhledávali. Tým složený ze tří lidí se však postupně rozrostl na současných třináct a každým rokem se zvyšuje i obrat firmy. „Aktuálně se pohybujeme okolo 10 milionů korun ročně, v příštím roce očekáváme dvojnásobný růst a věříme, že do dvou let překročíme hranici 50 milionů,“ přibližuje plány Gabriela Dědičová.
Pomoci by k tomu měl podle majitelky pozitivní vývoj české ekonomiky, rozšiřující se portfolio značky i větší povědomí o laboratorních diamantech. Roste totiž počet lidí, kteří je vyhledávají cíleně, a značce přibývají i stálí zákazníci. „Někteří u nás od roku 2020 nakoupili i více než dvacetkrát, což je pro nás potvrzení správné cesty,“ říká Gabriela Dědičová.
Lab grown diamanty jako vyjádření postoje
Byznysu s nejistými začátky nyní hraje do karet i fakt, že lab grown diamanty a šperky z nich vyrobené jsou ve světě hitem. „A sledujeme, že tento trend už dorazil i do Česka a poptávka roste,“ přitakává Gabriela Dědičová a dodává: „Jsou oblíbené i u světově známých celebrit a veřejně se k nim hlásí, což také přispívá k jejich větší důvěryhodnosti.”
Leonardo DiCaprio třeba finančně výrazně podpořil společnost Diamond Foundry, největšího amerického producenta laboratorně pěstovaných diamantů. Penelope Cruz navrhla vlastní kolekci šperků s těmito syntetickými alternativami a spousta dalších celebrit, jako je Emma Watson, Lady Gaga nebo Miley Cyrus, šperky s nimi hrdě ukazuje světu.
„Nosí je i ti nejbohatší a nejvlivnější lidé světa. A to je důležitý signál: nejde ani tak o rozpočet, ale především o postoj a vědomou volbu myslet na přírodu,“ říká Dědičová. Právě vliv celebrit s sebou ale může nést i efekt, po kterém autorská značka zrovna netouží. „Občas se stane, že zákazníci přijdou s požadavkem na šperk inspirovaný známějšími značkami. Tyto kopie však vždy odmítáme – pro nás je důležitá originalita a autorský přístup,“ uvádí majitelka Tiami.
Z nedosažitelného snu realita pro všechny
Etický a ekologický aspekt nebo popularita u světových celebrit ale nejsou jedinými důvody, proč zájem o lab grown diamanty roste. Dalším je i výrazně nižší cena. Před zhruba deseti lety bylo možné si syntetickou variantu pořídit o zhruba deset procent levněji než přírodní diamant, dnes srazil technologický pokrok a zvýšená produkce v některých případech cenu až o 90 procent.
„Díky dostupnější ceně si navíc zákazníci mohou dovolit větší a čistší kámen nebo kvalitnější design,“ podotýká Dědičová. Jeden z bestsellerů značky – provázkové náramky Sweetie – si tak u Tiami lze pořídit už za necelých pět tisíc korun. „Pro spoustu lidí představují pomyslnou vstupní bránu do světa diamantů,“ vysvětluje.
Na druhé straně spektra pak stojí šperky vyráběné na zakázku, které často obsahují velké množství zlata nebo diamanty výjimečných velikostí. „U některých zakázek pracujeme například se šperky z třiceti gramů zlata a v takových případech cena šplhá i do řádu statisíců korun,“ osvětluje majitelka.
„Úplně nejdražším byl přívěšek v podobě medicínského kruhu spojujícího čtyři světové strany, zvířata, přírodní síly a duchovní kvality za 285 tisíc korun,“ dodává. Tiami si ale poradí i s nevšedními požadavky klientů.
„Setkali jsme se například s přáním zasadit do šperku diamant vyrobený z popela domácích mazlíčků nebo blízkých osob. Občas si zákazníci dokonce přejí umístit uchovaný popel přímo do šperku, který mohou každodenně nosit,“ říká majitelka Tiami.
Kombinací těchto faktorů se skupina zákazníků Tiami začala postupně rozrůstat. Pro šperky s laboratorními diamanty tak dnes už nechodí jen muži hledající odpovědný zásnubní prsten nebo ženy, které si chtějí udělat radost. „Často mezi klienty bývají například lidé pracující v IT, kteří sledují pokrok v technologiích a inovativní řešení,“ uzavírá Gabriela Dědičová.