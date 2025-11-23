Do Karlína dorazil vyhlášený kebab. Za novým Gemüse Corner je spolumajitel pizzerie Slice Slice Baby
Gemüse Corner začínal jako stánek v Podolí, teď má už čtvrtou pobočku a platí za nejlepší kebab, jaký můžete v Praze dostat. A vstupuje do nové éry.
O tom, že se do prostoru po karlínském Kro nastěhuje pobočka toho dost možná nejlepšího kebabu, co je v Praze k dostání, se začalo mluvit hned poté, co se dveře oblíbeného bistra zkraje roku zavřely. Dlouho se ale nic nedělo, až před pár měsíci nad prázdnou výlohou přibyla nenápadná cedule Gemüse Corner Kebab. Čeká nakonec trvalo až do konce minulého týdne. „Nápad přivést Gemüse Corner do Karlína jsem dostal asi před rokem. Se zakladateli značky jsme se na tom rychle domluvili a získali místo, zdrželo nás však otevření mého dalšího podniku. Teď jsme to ale zvládli za pět týdnů,“ hlásí Ondřej Hollas, který za novou pobočkou stojí.
Gemüse Corner rozjeli v roce 2019 ve stánku v Podolí Filip Urban a Antonín Walter. Dělali ho čerstvý a po vzoru kultovních kebabů z Berlína. A taky z masa, které si sami připravovali, a z omáček, které si sami míchali, zbytečně nesmažili. Rychle se o nich rozneslo, že mají snad ten nejlepší kebab, co je v Praze k dostání. A protože se na jejich produkt stály fronty, začaly přibývat nové pobočky. V roce 2022 na Vinohradech v Rumunské a letos na jaře na Veletržní na Letné.
Ondřej Hollas mezitím několik let působil v karlínském Bufetu od Ambiente. „Tam jsem si osahal, že tahle čtvrť je, co se týče obědového byznysu, jedno z nejlepších míst v Praze. A říkal jsem si, že by bylo super sem Gemüse Corner dostat, kdyby bylo k mání hezké místo,“ líčí. Z Karlína sice odešel, aby rozjel vlastní byznys – originální holešovickou pizzerii Slice Slice Baby – na kebab ale nezapomněl a pomohl například Gemüse Corner pořádat občasné pop-upy právě na dvoře mezi Bufetem a Dvěma kohouty.
„A pak jsem se dozvěděl, že v Karlíně končí Kro. Takže jsem okamžitě napsal jeho majiteli Vojtovi Václavíkovi na Instagramu, jestli by bylo možné získat jejich prostor, protože to byl přesně ten, který by se mi líbil – lidé ho znali a byl na té správné ulici. A klaplo to,“ vzpomíná ambiciózní restauratér. To ale bylo na konci února a od té doby až do půlky listopadu byly prostory v podstatě prázdné.
„Chtěli jsme otevřít v květnu nebo v červnu, ale plány nám rozhodily průtahy s otevřením mého dalšího holešovického podniku, baru Sip Sip Hooray. Ten jsme nakonec rozjeli v říjnu a Karlín tedy teď, pět týdnů nato. Už nebylo na co čekat. Rekonstrukce provozoven dělám já sám s tátou, takže to bylo docela na krev, ale dali jsme to,“ usmívá se viditelně unavený Hollas.
Byť to na nové pobočce není znát, je první, za níž nestojí jen původní zakladatelé, ale právě tým v čele s Ondřejem Hollasem, který její vznik inicioval. „Je to vlastně taková franšíza, máme společné s.r.o., aby to nebylo moc korporátní, ale víc parťácké. S klukama jsme si sedli a domluvili se na tom rychle,“ vypočítává Hollas, který má s karlínskou pobočkou jasné plány.
„Hluboce ctím, co kluci vybudovali a jak. Že dělají všechno sami a dali do toho všechno. Otočili každou korunu a dnes mají tři pobočky s vlastní pekárnou, která nás všechny zásobuje. Gemüse Corner je díky tomu skvělé místo, kde se můžete najíst rychle, kvalitně a za dobré peníze,“ popisuje Hollas s tím, že už teď má jeho pobočka na obědy plno, večer se pak o zákazníky přetahuje s okolními podniky, což je ale pro Karlín typické. „Věřím v krásu jednoduchosti a ta zůstane, když udržíme koncept tak, jak je.“
S tím, aby už od rozjezdu bylo všechno tak, jak má, mu ostatně zakladatelé konceptu Walter s Urbanem pomáhají – půjčují mu třeba lidi na směny, Urban do Karlína denně dováží pečivo a zaškoluje místní šéfy směn. Na denní provoz nového podniku pak dohlíží Martin Beroun, který tu tak zastává stejnou funkci jako pizzová královna Kateřina Jakusová ve Slice Slice Baby. „A já se starám o to, abych Gemüse Corner v Karlíně dostal mezi top místa na čerstvé a rychlé jídlo v Praze,“ říká Hollas.
Malý Berlín v Karlíně
V nabídce tak najdete přesně to, na co jste u Gemüse Corner zvyklí – tedy dürümy a sendviče či boxy s kuřecím, halloumi nebo falafelem, z vlastního masa a s vlastními omáčkami. K tomu vlastní limonády – ty zatím v Karlíně nevyrábějí, ale kupují z ostatních poboček – nebo pivo od Matušky.
„Je mi jasné, že jsme ztratili spotlight, který jsme měli, když se o našem příchodu začalo mluvit, ale stalo se. Kluci tehdy otvírali Letnou a byl by to obří hrot. Věřím, že až na jaře začne být zase hezky, tak to rozjedeme i venku a uděláme tady z toho malý Berlín,“ věří Hollas.
Do té doby hodlá s Urbanem a Walterem pracovat i na tom, aby nejen společný byznys posunuli ještě o kousek dál. „Myslím si, že kluci na spolupráci kývli mimo jiné i proto, že od začátku dělají všechno sami a že bych mohl se svými zkušenosti z Ambiente a svých podniků přinést nový pohled, který může leccos posunout,“ míní Hollas.
Na mysli má třeba web, který Gemüse Corner dosud nemá, péči o zákazníka, ale i design poboček. „Díky přípravě Karlína jsme se začali bavit o unifikovaném vzhledu provozoven. Ten se poprvé použil na Letné, Karlín následoval a v jeho duchu se bude rekonstruovat i pobočka na Rumunské,“ uzavírá.