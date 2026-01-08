Do klávesnice nacpali celý počítač včetně baterie. Unikátní novinka je přitom tenká a neváží ani kilo
HP EliteBoard G1a Next Gen AI PC je klávesnice, která je současně plnohodnotným počítačem s Windows 11. Stačí k ní pouze připojit monitor.
Značku HP neboli Hewlett-Packard určitě znáte. Možná její notebooky nebo třeba monitory dokonce sami používáte. Tenhle tradiční výrobce hardwaru se ale nyní vytasil s velice netradičním zařízením – počítačem v podobě klávesnice. Ta je stále překvapivě skladná, ačkoliv má v sobě zabudovanou i baterii jako notebook. Stačí k ní jen připojit monitor.
Název HP EliteBoard G1a Next Gen AI PC toho na první pohled moc neprozradí, klidně byste si pod ním mohli představit běžný laptop. Ale kdepak. Takhle se jmenuje jedinečný kousek, který HP ukázalo na technologickém veletrhu CES. Výrobce hlásí, že jde o revoluční budoucnost pracovních zařízení. To se teprve ukáže, už teď je ale jisté, že to je přinejmenším velice originální přístroj.
Novinka je totiž plnohodnotným PC s operačním systémem Windows 11, procesorem AMD Ryzen 5 nebo 7, integrovaným grafickým čipem a SSD úložištěm, jehož kapacita se liší podle varianty. Což platí i pro operační paměť, které EliteBoard G1a má až 64 gigabajtů (s přihlédnutím k dnešním cenám RAM jsme zvědaví na cenu – tu ještě HP nezveřejnilo). V klávesnici dokonce najdete i malé reproduktory. A také baterii. To všechno přitom neznamená obří nárůst velikosti ani hmotnosti.
HP EliteBoard G1a do stále překvapivě kompaktního těla – s rozměry 35,8 na 11,8 centimetru a tloušťkou 1,7 centimetru – dostal i 32W článek, který má vydržet tři a půl hodiny fungování bez připojeného napájecího kabelu. Současně se podařilo udržet i relativně nízkou hmotnost, tenhle pomyslný notebook bez obrazovky váží i s odnímatelnou baterkou 768 gramů.
Potěší i velice minimalistický design bez jakýchkoliv rušivých prvků a se zaoblenými rohy, klávesnice je navíc omyvatelná a odolná proti polití. O chlazení těla kombinujícího plast a ocel se stará větrák na spodní straně přístroje, horký vzduch logicky žene směrem od uživatele. Tedy tam, kam nejspíš umístíte monitor – vlastně tu jedinou věc, kterou EliteBoard G1a nedisponuje. Tedy ještě bezdrátová myš je navíc, ale ta je součástí balení. Stejně jako látkové pouzdro a kabel k připojení displeje.