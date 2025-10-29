Do letadla bez papíru. Ryanair ruší palubní vstupenky, bez online check-inu si výrazně připlatíte
Od 12. listopadu se musíte před nástupem na palubu Ryanairu prokázat boarding passem v aplikaci. A když se vám vybije telefon? Existuje výjimka.
Každý měsíc létá s Ryanairem přes deset milionů cestujících, v sezóně dovolených a levnějších letenek často i více než dvacet. A drtivá většina z nich funguje už zcela digitálně, kdy si nevyřizují check-in u přepážky na letišti nebo si netisknou palubní vstupenky na papír. Populární irská nízkonákladovka ale teď z tohoto procesu udělá pravidlo – a pokud budete jejich aplikaci stále odmítat, může vás to stát více než nákup samotné letenky.
Ruku na srdce, kdo dnes ještě používá papírové palubní vstupenky, které si musí někde vytisknout, ideálně pečlivě vložit do euro složky a pak je při kontrolách vytahovat, když je možné je mít rovnou v telefonu? Mnoho cestujících to tak už dávno nedělá, alespoň ne v případě Ryanairu, kde až osmdesát procent zákazníků vše vyřizuje online.
V rámci postupné digitalizace balíčku služeb, které jedna z nejvyužívanějších aerolinek na světě nabízí, teď Ryanair zavádí novinku v podobě zrušení palubních vstupenek na papíru. Změna nastane od 12. listopadu a pokud zrovna nepoletíte z Maroka nebo z albánské Tirany, kde platí výjimky, papírový boarding pass už nebude za normálních okolností vydáván.
Letecká společnost naopak upevní výchozí pozici své aplikace myRyanair coby hlavního místa pro palubní vstupenky. Před nástupem na palubu se tak prokážete právě jejich digitální verzí v aplikaci, což je objektivně rychlejší a šetrnější k přírodě. Ostatně i to je jeden z důvodů zavedení novinky: bez fyzických boarding passů ušetří aerolinka prý až tři sta tun papíru za rok.
Samozřejmě ale platí výjimky, například v momentě, kdy máte vyřízený online check-in a zrovna vám přestane fungovat telefon. Napříč letišti by vám s tím měl pomoci personál Ryanairu, který vám po prokázání papírovou palubní vstupenku bez poplatku vytiskne. Platí to i v případě, že cestující vůbec nevlastní telefon nebo tablet. Také bez poplatku.
Stát se může i to, že vám zrovna může vypadnout internetové připojení, díky čemuž aplikace nebude fungovat tak, jak by měla. Zobrazení boarding passu ale má správně fungovat také v offline režimu.
Co naopak zpoplatněno je – a nutno říct, že poměrně draze –, je situace, kdy check-in neprovedete přes internet minimálně dvě hodiny před odletem. Pokud tedy dorazíte na letiště bez check-inu a budete si ho chtít vyřídit u přepážky, Ryanair vám na osobu a za cestu naúčtuje 55 eur navíc, tedy okolo 1 300 korun, což může být i více než cena samotné letenky.
V tomto případě nejde o novinku, ale standardní postup, jehož výše poplatku je vesměs stejná. Nižší je jen za předpokladu, že odlétáte ze Španělska (30 eur) nebo Rakouska (40 eur). Ryanair tím totiž chce ušetřit náklady, respektive čas svých pracovníků na letištích, byť kontrola občanského průkazu či pasu a vytištění boarding passu zabere sotva minutu.
I přes kritické komentáře ohledně možného znevýhodnění lidí, kteří jsou zvyklí na papír nebo nemají telefon (čili typicky generace lidí v důchodovém věku), je ale nutné vzít v potaz, že Ryanair není jediným dopravcem, který poplatek za odbavení na letišti účtuje. Podobné pravidlo má například maďarský Wizz Air (40 eur) nebo německý Eurowings (20 eur).