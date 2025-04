Do přírody na robotickém koni. Nový stroj od Kawasaki prý překoná jakýkoliv terén a bude poháněný vodíkem

Uložit 0

Na světové výstavě Expo, která se koná každých pět let a letos ji hostí japonská Ósaka, představují vlády, mezinárodní organizace i firmy své nejnovější inovace. Hlavním tématem letošního ročníku je „Designing Future Society for Our Lives“, tedy „Navrhujeme společnost budoucnosti pro naše životy“. O svou vizi budoucnosti se zde podělila i japonská společnost Kawasaki, jejíž motorky si získaly oblibu po celém světě. Nový ambiciózní koncept firmy však vzbudil v posledních dnech výrazný poprask.

Japonské automobilky už delší dobu upouští od elektromobility a sazí spíše na vodík. Proto nebylo překvapivé, že i nejnovější stroj od Kawasaki bude využívat tento druh pohonu. Nikdo však nečekal, že se firma při jeho vývoji přestane spoléhat na kola a zaměří se na čtveřici robotických nohou.

Asi metr a půl vysoký a 180 kilo vážící zoomorfní robot připomínající koně, na němž společnost pracuje, nese název Corleo a Kawasaki ho popisuje jako „čtyřkolku“ s místem pro dva lidi, která je řízena umělou inteligencí.

Koncepce motocyklu vychází primárně z toho, jak se v přírodním terénu pohybují zvířata. Každá ze čtyř končetin, kterými stroj disponuje, je schopná se pohybovat koordinovaně i samostatně. V praxi tak jezdec vypadá, jako by osedlal bytost z fiktivní cyberpunkové reality. Ačkoli Kawasaki přesný mechanismus ovládání blíže nespecifikovala, naznačila, že by mělo být intuitivní a reagovat na váhu jezdce.

Poprvé se Corleo veřejnosti ukázalo na začátku dubna – zatím pouze v počítačově vytvořeném videu. V něm jezdec v helmě projíždí malebnou krajinou připomínající rakouské Alpy. Robot se pohybuje plynule, dokáže klusat, přejít do běhu nebo přeskočit překážku. Nezastaví ho ani náročný terén – poradit si má se sněhem i skalami.

„Když jsem poprvé viděla Corleo v akci, nemohla jsem uvěřit vlastním očím. Pohyboval se s takovou ladností, že jsem na chvíli snadno zapomněla, že se dívám na stroj, a ne na živého tvora,“ řekla webu Medium vedoucí inženýrka robotiky Tokijského technologického institutu Elena Miyazaki.

Futuristický stroj by měl mít vodíkový motor o objemu 150 cm³, který ale nebude pohánět přímo robotické nohy, nýbrž má sloužit jako jejich elektrický generátor. Vodík, který motor potřebuje jako palivo, má být uložený v nádrži na zádech robota. Díky tomu bude Corleo téměř bez emisí a zároveň opravdu tichý, tedy ideální třeba na výlety do přírody.

Ačkoli jde ve světě technologií o pozoruhodnou novinku, případní zájemci o inovativní „čtyřkolku” si budou muset ještě nejméně dvě dekády počkat. Společnost totiž přiznala, že jde zatím pouze o koncept, který se v nejbližší době do výroby nechystá.