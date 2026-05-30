Do zahraničí se s CzechInvestem vydalo devadesát inovativních firem. Nyní agentura chystá novou výzvu
Startupům podpořeným v prvním kole akceleračního programu se na investicích podařilo vybrat to, co dostaly od státu. Nejvíc těm, kdo nejvíc cestovali.
Před dvěma lety agentura CzechInvest spustila program na podporu startupů v globální expanzi. Vyčlenila na něj 215 millionů korun a vytyčila si cíl podpořit stovku začínajících projektů. A téměř se to podařilo – do třech desítek zemí se nakonec podívalo rovných devadesát projektů. Primárním cílem byly USA, Velké Británie a okolní evropské státy, některé projekty se ale podívaly také do Spojených arabských emirátů, Singapuru nebo Japonska. Pro úspěch agentura už nyní plánuje další běh akceleračního programu.
„Naším cílem bylo pomoci stovce firem dostat se na zahraniční trhy. Myslím, že se to podařilo. Finální číslo je sice o trošku nižší, ale s ohledem na stav našeho startupového systému je to výborný výsledek,“ hodnotí Jan Michal, který do křesla generálního ředitele CzechInvestu nastoupil v roce 2024, kdy ukončil kapitolu svého celkem třináctiletého působení v Evropské komisi.
CzechInvest české startupy a spin-offy podpořil v účasti na workshopech, byznysových setkáních, konferencích či v zapojení do krátkodobých akceleračních programů v zahraničí. A některým se následně podařilo získat zajímavé investice. Na konci května proběhla akce Od akcelerace ke kapitálu, kde CzechInvest první běh tohoto programu závěrečně zhodnotil.
Výsledky se dostavily už před samotným koncem programu, což podle CzechInvestu v oblasti startupových dotací obvykle nastává až několik let po ukončení výzvy. „Pětině zapojených startupů se podařilo získat investice v objemu rovnajícím se hodnotě poskytnutých dotací ještě v průběhu programu. Z toho mi vychází, že se vynaložených 150 milionů korun už teď vyplatilo,“ bilancuje Michal s tím, že aktuálně jsou v jednání další investice do podpořených mladých firem za více než miliardu korun.
Produkt a odvaha pro úspěch za hranicemi nestačí
Mezi nejaktivnějšími startupy, které se do programu zapojily, byl olomoucký projekt Kardi AI, jenž vyvíjí technologii cílenou na prevenci srdečních onemocnění. S pomocí vlastního AI modelu, hrudního pásu a mobilní aplikace dokáže dlouhodobě monitorovat EKG a včas upozornit na srdeční arytmie i další problémy, které se při jednorázovém měření nemusí projevit. Minulý rok projekt získal investici 28 milionů korun a před dvěma týdny zabodoval ve finále mezinárodní soutěže Global Startup Awards, kde si odnesl cenu v kategorii Best HealthTech Startup.
Zapojila se i firma Lightly Technologies, která vyvíjí zařízení na odhalování původu drog a nebezpečných látek. Brněnský projekt už svou technologii testuje například s americkou policií a jedná o spolupráci s Interpolem nebo FBI. Neupřesněnou částku do dalšího růstu tohoto deep-tech nápadu prostřednictvím venture kapitálového podfondu vložila investiční skupina manželů Kijonkových.
Dalším byl potom startup Webout, který se proslavil například virálním videem, ve kterém herec Tom Hanks odhaluje taje a zákoutí Brna. Před pár dny automatizovaná platforma zaměřující se na hyperpersonalizaci videí uzavřela druhé investiční kolo, ve kterém na další expanzi získala celkem 1,65 milionu eur (40 milionů korun). Jeden ze zakladatelů se proto přestěhoval do San Francisca, kde z nově založené pobočky řídí expanzi do velkých korporací a sportovních klubů, ve kterých vidí největší potenciál.
„Startupům při expanzi nestačí jen produkt a odvaha. Potřebují znalost trhu, přítomnost na trhu a kapitál. A s tím jim právě pomáháme v programu Internacionalizace,“ říká Zuzana Michalíková, expanzní expertka CzechInvestu. Právě opakovaná přítomnost na trhu se ukazuje jako klíčová. Zatímco v USA rozhoduje rychlost a networking, v Japonsku nebo zemích Blízkého východu firmy narážejí na potřebu dlouhodobě budovat důvěru a lokální vztahy. Startupisté, kteří v programu nejvíc cestovali, byli i nejúspěšnější v získávání partnerství, zakázek a investic.
CzechInvest připravuje novou výzvu programu, kterou chce v první řadě výrazně vylepšit po stránce administrativní zátěže. „Startupy nejčastěji zmiňovaly administrativní náročnost programu. I proto chceme v nové výzvě drtivou část formalit převzít přímo na sebe, abychom jim expanzi co nejvíc ulehčili,“ doplňuje Michalíková.
Nový program se navíc bude více soustředit na obchod a růst. CzechInvest plánuje vyslat 20 startupů do špičkových zahraničních akcelerátorů a dalších 60 firem podpořit při účasti na světových veletrzích a oborových akcích. Součástí bude opět i příprava s expanzními experty pro správný výběr trhů, pitch a oslovování potenciálních partnerů. První projekty by se v novém kole mohly do světa podívat již na konci roku 2026.
„Příběh internacionalizace startupů nekončí, bude pokračovat. Jsem moc rád, že otázka jejich podpory získává čím dál větší podporu v rámci společnosti a politické reprezentace. Nové inovativní firmy nabízejí celou řadu zajímavých příběhů, které inspirují další budoucí foundery, investory a všechny další aktéry startupového ekosystému,“ říká Michal.