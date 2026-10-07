Bydlení a reality –  – 2 min čtení

Dosud stavěl Tomáš Raška s Natlandem v Česku a na Slovensku. Teď míří do nejbohatší země světa

Skupina vkládá desítky milionů korun do bytového domu v městečku Mamer. Sleduje přitom víc než deset dalších příležitostí od Srbska po Nizozemsko.

Luboš KrečLuboš Kreč

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Foto: Natland
Nový projekt Natlandu v Lucembursku
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Dvacet bytů v desetitisícovém městečku nepůsobí nijak impozantně, jenže jde o kontext. Pro investiční skupinu Natland podnikatele Tomáše Rašky je chystaný bytový dům v lucemburském Mameru prvním nemovitostním krokem na západ od českých hranic. Skupina, která dosud stavěla a nakupovala jen v Česku a na Slovensku, do projektu vstoupila jako kapitálový partner. Sama vkládá zatím desítky milionů korun, hodnota celého záměru se pohybuje ve stovkách milionů.

Mamer leží sedm kilometrů od centra hlavního města Lucemburku a vlakem i autem se z něj dá do metropole dostat zhruba za čtvrt hodiny. Projekt už má platné povolení, byty budou mít od 40 do 160 metrů čtverečních a hotovo má být do dvou let. Připravil ho fond IVC Arbol RE, společný podnik pražského rodinného holdingu Arbol Capital Martina Havrdy a Václava Audese a lucemburské investiční firmy Ilavska Vuillermoz Capital.

Ta je známá podíly ve fintechových firmách, jako je německá digitální banka N26. „S ohledem na objem jsme potřebovali kapitálového partnera, kterým se pro tento projekt stala skupina Natland,“ uvedl Audes, původní profesí transakční právník.

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Natland přitom vstupuje na trh, který má za sebou citelné ochlazení. Po cenové korekci z let 2023 a 2024 se lucemburské reality stabilizovaly, novostavby ale zůstávají jejich slabší částí. Inzerované ceny nových bytů ke konci loňska klesly o 3,6 procenta a dostaly se pod deset tisíc eur za metr čtvereční, tedy zhruba pod čtvrt milionu korun, jak upozornil lucemburský byznysový magazín Paperjam. Lucembursko je jednou z nejbohatších zemí světa, která svou kupní silou výrazně převyšuje i zbytek EU. V přepočtu HDP na obyvatele je na světové špici spolu s Monakem a Lichtenštejnskem, což jsou ale knížectví, nikoli klasické plnohodnotné státy.

Okolí hlavního města ovšem patří k oblastem, kde se nemovitostem daří a kde je trápí podobné problémy jako v Česku, tedy hlavně byrokracie. A na to sází i pražští finančníci. „Dosud jsme byli aktivní především na domácím trhu a na Slovensku, ale příležitosti v zahraničí sledujeme dlouhodobě a oportunisticky,“ přiznává Tomáš Balvín, který má v Natlandu na starosti nemovitostní investice.

Skupinu Natland založil Raška v roce 2002 a proslavila se hlavně záchranou firem v potížích, například módního e-shopu Zoot. Loni vydělala 313 milionů korun, nejvíc za sedm let. V nemovitostech má za sebou přes dva tisíce dokončených bytů a další tři tisíce připravuje, mimo jiné v bývalé ubytovně v pražské Hostivaři nebo v nové čtvrti v Kladně. Na Slovensku vlastní bratislavskou kancelářskou budovu Bajkalská Office Centre a s finanční skupinou Wood & Co. se podílela na koupi obchodního centra Vivo.

Lucemburskem to podle všeho neskončí. Natland podle Balvína sleduje nebo už analyzuje víc než deset dalších zahraničních příležitostí od Srbska přes Polsko po Nizozemsko a nemá jít jen o development či nemovitosti na pronájem, ale i o projekty, které potřebují proměnu. Také IVC Arbol RE počítá s tím, že mu spojenectví otevře cestu k dalším stavbám v západní Evropě, vedle Lucemburska pracuje na projektech v Praze a v rakouských Alpách.

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