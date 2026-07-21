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Bojovník Tomáš Raška zrychluje svou byznysovou jízdu, jeho Natland vydělal 313 milionů

Natland uzavřel nejlepší rok za sedm let. Tomáš Raška něco odprodal, ale hodně toho přidal: další energetiku i nové byty v Praze.

Luboš KrečLuboš Kreč

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Foto: Nguyen Lavin/CzechCrunch
Tomáš Raška, zakladatel investiční skupiny Natland
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Tomáš Raška, zakladatel a majitel investiční skupiny Natland, právě uzavřel jeden z nejsilnějších roků v historii firmy. Zisk se za rok 2025 téměř zdvojnásobil, majetek skupiny poprvé překročil dvě miliardy korun a k tomu přibyla řada nových projektů. Raška přitom rozhodně nezpomaluje – jen v posledních měsících ohlásil několik nových projektů, které mají holding posunout do dalších oblastí.

Podle čerstvé zprávy Natland loni vydělal 313 milionů korun, meziročně o více než 90 procent víc, a jde o nejlepší výsledek za posledních sedm let. Hodnota vlastního kapitálu skupiny poprvé v historii překonala dvoumiliardovou hranici a dosáhla 2,1 miliardy korun. Aktiva vzrostla o 13 procent na téměř 3,7 miliardy korun a hodnota firem s významným vlivem Natlandu stoupla na 6,15 miliardy.

„Rok 2025 byl především o realizaci naší dlouhodobé strategie. Naší ambicí není pouze investovat kapitál, dlouhodobě se soustředíme na aktivní řízení společností a projektů v portfoliu, jejich transformaci a zvyšování jejich hodnoty,“ uvedl k výsledkům Raška, který nedávno vykoupil partnery a opět je stoprocentním vládcem Natlandu. I díky tomu lze odhadovat, že se definitivně zařadil mezi tuzemské miliardáře.

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Skupina zároveň dál snižuje zadlužení, které kleslo na 41 procent ze 43 procent v roce předchozím. „Nejen pro trh to signalizuje, že nadále držíme konzervativní přístup k cizím zdrojům, ale také to znamená schopnost udržet zdravou kapitálovou strukturu,“ doplňuje Filip Ribka, který má na starost mimo jiné finance Natlandu.

Dobrým číslům pomohlo, že loni skupina dokončila například prodej příbramské teplárny Energo Příbram do rukou nadnárodní skupiny Veolia. Zároveň Raška a spol. rozjeli další divestice významných společností z portfolia – například oděvní značka Kara Trutnov skončila v rukou miliardářské skupiny SPM.

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Foto: Natland

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Ani po skvělém roce Raška nezpomaluje. Letos na jaře spojil síly se známým advokátem Janem Eisenreichem a založili platformu Solvance Recovery Partners, která se má věnovat správě pohledávek, restrukturalizacím firem a řešení složitých krizových situací.

Ještě dřív, na podzim, Raška oznámil vznik podniku Revoltum, který založil s manažery Janem Brázdou a Bronislavem Převrátilem. Na investice do obnovitelných zdrojů, bateriových úložišť, bioplynu či vodíku v regionu střední a východní Evropy má připraveny vyšší stovky milionů korun. Energetika je pro Natland dlouholetým tématem, firma v minulosti vybudovala a prodala i solární elektrárnu Energy21.

Raška s kolegy nezapomínají ani na bydlení. Natland nedávno koupil bývalou hostivařskou ubytovnu, kde kdysi bydleli zaměstnanci gumáren Mitas, a chystá tam do dvou let přibližně padesát malometrážních bytů pro mladé. Vedle toho už rozjeli developerský projekt Stromovka v Kladně, kde má vzniknout celkově téměř 600 bytů.

Kromě byznysu se ale Tomáš Raška věnuje i dalším aktivitám – on sám je aktivním kickboxerem, miluje stavebnice Lego a jízdu na motorkách Vespa a jeho skupina se hodně angažuje také v golfovém byznysu v Praze a okolí, ačkoli on sám nijak zapáleným golfistou není.

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